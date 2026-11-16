توسیع محاصره دریایی ایران با استقرار سه ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس

سومین ناو هواپیمابر آمریکا به دو ناو دیگر در خلیج فارس پیوست تا محاصره دریایی بنادر ایران تشدید شود. این در حالی است که ترامپ از حمله موقت خودداری کرده و بر فشار اقتصادی تمرکز دارد.

به گزارش منابع خبری، سومین گروه رزمی ناو هواپیمابر ایالات متحده آمریکا به منطقه خاورمیانه وارد شده و عملیات نظامی واشنگتن در این ناحیه را گسترش داده است. این نیروی نظامی به دو ناو هواپیمابر پیشین، شامل "یواس‌اس جورج اچ. دبلیو. بوش" و "یواس‌اس جورج واشینگتن" در دریای عرب می‌پیوندد تا فشار دریایی بر ایران را چند برابر کند.

جزئیات استقرار سه ناو هواپیمابر در خاورمیانه

گروه رزمی ناو هواپیمابر "یواس‌اس تئودور روزولت" روز یکشنبه، ۲۴ آبان‌ماه، وارد محدوده عملیاتی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا سنتکام شد. این رویداد، نخستین باری است که از زمان جنگ عراق در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده همزمان سه ناو هواپیمابر را در خاورمیانه مستقر می‌کند.

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این ناوهای هواپیمابر شامل بیش از ۲۰ شناور نیروی دریایی آمریکا هستند که به طور مستقیم در اجرای محاصره دریایی بنادر ایران مشارکت دارند. این عملیات گسترده، توانایی دریایی واشنگتن را برای نظارت و کنترل تردد در آب‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به شدت افزایش داده است.

سیاست‌های ترامپ و موضع وزارت خارجه آمریکا

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اخیراً بارها اعلام کرده است که همسایگان ایران خواستار ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی و اعمال فشار حداکثری بر حکومت ایران هستند. با این حال، گزارش‌های خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه نشان می‌دهد که ترامپ در روزهای اخیر به مشاوران ارشد خود گفته است، در صورت نبود اقدامات تحریک‌آمیز جدید از سوی حکومت ایران یا حوثی‌های یمن، ممکن است از حمله مجدد به ایران خودداری کند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در بیانیه‌ای تأکید کرده که فشارهای اقتصادی بر ایران و محاصره دریایی آن به اندازه‌ای موثر بوده که نیاز به انجام عملیات نظامی تازه برطرف شده است. این موضع‌گیری نشان‌دهنده اولویت بخشیدن به فشارهای غیرنظامی و اقتصادی بر تهران در کوتاه‌مدت است.

پیامدهای انسانی و هشدارهای دیپلماتیک

سنتکام در پیامی اعلام کرد که کشورهای شریک آمریکا در حاشیه خلیج فارس تاکنون بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون بشکه نفت خام را تحت حفاظت ایالات متحده از تنگه هرمز عبور داده‌اند. این آمار نشان‌دهنده حجم عظیم مبادلات انرژی در این آبراه استراتژیک تحت نظارت نیروهای آمریکایی است.

در مقابل، ایران مدعی کنترل تنگه راهبردی هرمز است و همچنان مسئولیت حملات به کشتی‌های عبوری از این آبراه را بر عهده می‌گیرد. این درگیری‌ها منجر به هشدارهایی از سوی دولت قطر درباره تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه شده است.

وضعیت فعلی مذاکرات و تنش‌های منطقه‌ای

گفت‌وگوهای جاری میان آمریکا و ایران همچنان در بن‌بست قرار دارد و دو طرف نسبت به ادامه شرایط تنش‌آلود به یکدیگر هشدار می‌دهند. شدت درگیری‌های نظامی فعلی با آغاز درگیری‌ها در اسفند ۱۴۰۴ یکسان نیست، اما دو طرف همچنان به تبادل حملات و تهدیدات ادامه داده‌اند.

همزمان، تشدید درگیری‌ها میان نیروهای یمنی مورد حمایت عربستان سعودی و شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن، با حملات مکرر حوثی‌ها به تأسیسات نظامی، زیرساخت‌های نفتی و مراکز حمل‌ونقل عربستان سعودی همراه بوده است. این وضعیت پیچیده، آینده امنیت انرژی و ثبات منطقه‌ای را با ابهامات جدی مواجه کرده است.