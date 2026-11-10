این گزارش به بررسی تغییرات سهم انرژی خورشیدی و هسته‌ای در جهان و ایران پرداخته، مقایسه هزینه‌ها، زمان ساخت، و راهکارهای اساسی برای تأمین تقاضای آینده برق را پوشش می‌دهد.

در سال ۲۰۰۵ سهم برق خورشیدی در میان کل تولید برق ۱۰٪ بود و تا سال ۲۰۲۵ به ۹٪ رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۳۵ این مقدار به ۲۲٪ برسد.

در عوض سهم برق هسته‌ای از ۱۷.۵٪ در سال ۱۹۹۶ به ۸.۸٪ در سال ۲۰۲۵ افت پیدا کرده و روند تخفیف در آینده ادامه خواهد داشت. در حالی که انرژی هسته‌ای کاربردهای متعددی دارد، بیشینه آن در تولید برق است؛ بخش‌های پزشکی، رادیودارو و تصویربرداری هسته‌ای به تخصص و تجهیزات خاصی نیاز دارند که تعداد شرکت‌های خدمه‌دار محدود است.

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حدود ۹٪ از برق جهان توسط هسته‌ای تولید می‌شود و کشورهای مثل فرانسه با محدودیت تأمین انرژی‌های دیگر، بیشتر به این منبع تکیه می‌کنند؛ در حالی که کشورهای پیشرفته هسته‌ای مانند چین و هند سهم کمتری دارند. با پیشرفت فناوری، انتظار می‌رود سهم انرژی خورشیدی افزایش یابد و هسته‌ای کاهش یابد. هزینه جاری تولید هر کیلووات برق خورشیدی به دو سنت رسیده و برای هسته‌ای با سرمایه‌گذاری و دوره ساخت طولانی، حداقل سه برابر خورشیدی است.

مقایسه نیروگاه هسته‌ای و خورشیدی

نیروگاه‌های هسته‌ای توانایی تولید پایدار برق را در اختیار دارند؛ اما برای بهره‌وری کامل به نیروهای ماهر و تیم‌های راه‌اندازی مناسب نیاز دارند. از سوی دیگر برق خورشیدی در شب و در زمان‌های کم نور پایداری ندارد و برای ادامه تأمین باید از ذخایر انرژی مانند باتری‌های آبی (پمپ آب) یا باتری‌های شارژی بزرگ بهره برد.

ایران به دلیل شرایط جغرافیایی مناسب، باتری‌های آبی را می‌تواند به سادگی ایجاد کند؛ این باتری‌ها امکان سونده و ذخیره انرژی را دارند و با ترکیب آنها با نیروگاه‌های خورشیدی، امکان تولید برق پایدار وجود دارد. با سرمایه حدود ۱ تا ۱.۵ میلیارد دلار می‌توان دوهزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و هزار مگاوات نیروگاه ذخیره‌ای (باتری آبی) را در ایران ساخت، که این طرح باعث تقویت شبکه و تطبیق انرژی با نیازهای واقعی می‌شود.

مقایسه سرمایه‌گذاری‌های هسته‌ای و خورشیدی نشان می‌دهد: برای احداث نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی هسته‌ای، ۵ تا ۷ میلیارد دلار لازم است، در حالی که همان میزان سرمایه با هفت میلیارد دلار می‌توان دو نیروگاه خورشیدی ۵۰۰۰ مگاواتی و پنج نیروگاه ذخیره‌ای (باتری آبی) ۱۰۰۰ مگاواتی احداث کرد. نصف برق خورشیدی در شبکه تأمین می‌شود و جزو باقی‌مانده به پمپ‌های باتری آبی جهت انتقال آب برای شارژ شب‌ها می‌رود.

زمان و هزینه ساخت نیروگاه‌ها

زمان ساخت نیروگاه هسته‌ای در کشورهای پیشرفته بین ۱۷ تا ۲۰ سال است؛ در ایران از ۱۰ تا ۱۲ سال؛ در ژاپن حدود ۷ سال، در اروپا ۱۶ تا ۱۷ سال، در آمریکا ۱۰ تا ۱۵ سال و در کره جنوبی ۵ تا ۷ سال. این زمان‌ها از مرحله طراحی تا اتصال به شبکه محسوب می‌شود.

ایران در اوج مصرف حدود ۱۰ هزار مگاوات کسری برق دارد و در دو دهه آینده نیاز به ۳۰ هزار مگاوات برق جدید دارد؛ استفاده از نیروگاه‌های فسیلی این نیاز را برآورده نمی‌کند. اگر ۴۰ هزار مگاوات کسری را از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای حل کنیم، ۴۰ نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی با سرمایه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار لازم است که این امکان مالی و زمان ساخت آن (کم از ۳۰ سال) عملی نیست.

راهکار انرژی خورشیدی در ایران

تأمین سوخت این تعداد نیروگاه مشکلاتی جدی دارد و تحت تحریم می‌تواند غیرممکن شود. بر خلاف آن، تامین ۴۰ هزار مگاوات از طریق خورشیدی و باتری‌های آبی به کمتر از ۱۰ سال با سرمایه ۴۰ میلیارد دلار قابل انجام است. اگر نیروگاه هسته‌ای حداقل ۳۰۰ روز در سال برق تولید کند، بازگشت سرمایه حدود ۲۰ سال است؛ اما ساخت نیروگاه‌های کوچک هسته‌ای به دلایل اقتصادی و نبود حمایت عمومی معمولاً فاقد مزیت است.

در نتیجه، توجه به توانمندسازی خورشید و ذخیره‌های آبی می‌تواند راهکار عملی و مقرون به صرفه برای ارضای نیازهای آینده انرژی باشد.