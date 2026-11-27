مونته‌نگرو با هدف عضویت در ۲۰۲۸ و یونان با تکیه بر دیپلماسی، کانون گسترش اتحادیه اروپا شده‌اند. بررسی چالش‌های امنیتی مولداوی و نقش ژئوپلیتیک آتن در سال ۲۰۲۷.

مونته‌نگرو تلاش می‌کند تا سال ۲۰۲۸ به بیست و هشتمین عضو اتحادیه اروپا تبدیل شود و در این مسیر، اولویت اصلی خود را نهادهای برلین و بروکسل می‌داند. یونان نیز با توجه به ریاست خود در شورای اتحادیه در نیمه دوم سال ۲۰۲۷، نقش فعالی در تسریع این روند گسترش ایفا خواهد کرد. هدف اصلی، تبدیل نیازهای ژئوپلیتیک جدید به یک برنامه سیاسی ملموس است.

تحول استراتژیک گسترش و امنیت اروپا

مسئله گسترش اتحادیه اروپا بار دیگر به دلیل جنگ اوکراین و نگرانی‌ها درباره نفوذ روسیه در اروپای شرقی و بالکان غربی در کانون توجه قرار گرفته است. این تغییرات ژئوپلیتیک نشان می‌دهد که پیوستن اعضای جدید دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست. اکنون موضوع با امنیت، نفوذ و جهت‌گیری راهبردی اروپا گره خورده است. برای بروکسل، ادغام کشورهای نامزد ابعاد راهبردی وسیع‌تری یافته است.

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ادغام کشورهای نامزد عضویت تعیین خواهد کرد که مرزهای نفوذ سیاسی و اقتصادی اروپا تا کجا امتداد می‌یابد. این موضوع در کنفرانسی در آتن و با همکاری ریاست دوره‌ای ایرلند و اندیشکده الیامپ (ELIAMEP) مورد بحث قرار گرفت. هدف نهایی، پاسخ به تهدیدات امنیتی و تثبیت ثبات در منطقه است.

چالش‌های امنیتی مولداوی و دیپلماسی منطقه‌ای

مولداوی با وجود چالش‌های ناشی از مناقشه ترانس‌نیستریا، همچنان در مسیر اروپایی خود پیش می‌رود. حضور نیروهای روسیه در این منطقه جدایی‌طلب، یکی از تهدیدهای اصلی علیه تمامیت ارضی این کشور محسوب می‌شود. دولت مولداوی با هدف بازگرداندن صلح‌آمیز این منطقه به حاکمیت ملی، یکپارچه‌سازی اقتصادی را آغاز کرده است. کریستینا گراسیموف، معاون نخست‌وزیر مولداوی در امور همگرایی اروپایی، تأکید کرده که این منطقه اکنون از مقررات گمرکی مشابه سایر نقاط کشور پیروی می‌کند.

از ماه سپتامبر، اعمال تدریجی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ویژه بر برخی دسته‌های کالا نیز در این منطقه آغاز شده است. گراسیموف در گفتگو با یورونیوز اشاره کرد که مولداوی نیازمند حمایت شرکای اروپایی در مسائل امنیتی است. وی افزود که کشورش همواره به تلاش برای اتحاد مجدد و صلح‌آمیز ادامه خواهد داد و نباید مناقشه ترانس‌نیستریا مانعی در مسیر اروپایی شدن شود.

معاون نخست‌وزیر مولداوی همچنین به مقابله با اطلاعات نادرست و روایت‌های طرفدار روسیه اشاره کرد که موجب ترویج ترس و بی‌اعتمادی نسبت به چشم‌انداز اروپایی می‌شوند. با وجود این فشارها، حمایت از پیوستن به اتحادیه اروپا در جامعه مولداوی همچنان قوی است. تصمیم‌گیری درباره آینده اروپایی این کشور، حق شهروندان آن تلقی می‌شود.

نقش یونان و چشم‌انداز ۲۰۲۷

یونان قصد دارد در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ با تصدی ریاست شورای اتحادیه اروپا، نقش فعالی در تسریع فرآیند گسترش ایفا کند. آتن از سرمایه دیپلماتیک قابل‌توجهی برخوردار است که ریشه در نشست سال ۲۰۰۳ در تسالونیکی دارد. در این نشست بر چشم‌انداز اروپایی کشورهای بالکان غربی مجدداً تأکید شد. دکتر یوانیس آرماکولاس، پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه در اندیشکده الیامپ، انتظار دارد موضوع گسترش اتحادیه اروپا اولویت اصلی دوران ریاست یونان باشد.

انتظارات بالایی هم در کشورهای بالکان غربی و هم در کشورهای نامزد عضویت نظیر مولداوی و اوکراین وجود دارد. آرماکولاس معتقد است یونان به واسطه نشست مشهور تسالونیکی از سرمایه دیپلماتیک نمادین برخوردار است. وی پیش‌بینی می‌کند که اتفاق مهمی در دوران ریاست یونان رخ خواهد داد و تکمیل روند الحاق مونته‌نگرو در این دوره قابل دستیابی است.

پیش‌نیاز موفقیت مونته‌نگرو، پایان به‌موقع مذاکرات و حل مسائل با کرواسی است. آتن می‌تواند به پیشبرد سایر پرونده‌های گسترش از آلبانی و صربستان تا مولداوی و اوکراین کمک نماید. پرسش اصلی این است که آیا اتحادیه اروپا می‌تواند نیاز ژئوپلیتیک به گسترش را به یک برنامه سیاسی معتبر تبدیل کند یا خیر.