توسعه گردشگری اسب عرب در خوزستان با برگزاری جشنواره خرمشهر

احمد شریفات از اهداف اصلی برگزاری جشنواره اسب اصیل عرب در خرمشهر و آبادان برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه زیرساخت‌های گردشگری منطقه خبر داد.

احمد شریفات ، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خرمشهر ، اعلام کرد که رویداد جدیدی با محوریت صنعت اسب عرب در جنوب خوزستان برگزار خواهد شد. این اقدام با هدف استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه گردشگری، جذب سرمایه‌گذار خارجی و ایجاد اشتغال در منطقه انجام می‌شود. تمرکز اصلی بر تبدیل جنوب خوزستان به یکی از مقاصد اصلی گردشگری اسب در سطح منطقه است.

ظرفیت‌های پرورش اسب در خوزستان

برآوردهای ارائه شده نشان می‌دهد که حدود ۱۰ هزار رأس اسب اصیل عرب در کشور وجود دارد. بیش از ۶ هزار رأس از این تعداد در استان خوزستان نگهداری می‌شود. این آمار نشان‌دهنده پتانسیل بالای این استان در حوزه پرورش نژاد اصیل عرب است. موقعیت جغرافیایی ویژه استان و همجواری آن با کشورهای عربی، فرصت قابل توجهی را برای تجارت و گردشگری فراهم کرده است.

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اهداف اقتصادی و زیرساخت‌سازی

شریفات تاکید کرد که ایجاد میدان‌های کورس و زیرساخت‌های استاندارد مسابقات اسبدوانی ضروری است. این اقدام زمینه حضور گردشگران، پرورش دهندگان، مالکان و سوارکاران خارجی را در خوزستان فراهم می‌کند. همچنین پیست اسب دوانی در کنار پیست‌های موتورسواری و اتومبیلرانی جذابیت گردشگری آبادان و خرمشهر را افزایش می‌دهد. این ترکیب زیرساختی می‌تواند رونق فعالیت‌های اقتصادی وابسته به گردشگری را تضمین کند.

چالش‌های صادرات و همکاری‌های منطقه‌ای

به دلیل نبود سازوکار مناسب برای صادرات قانونی و فقدان زیرساخت‌های قرنطینه، بخشی از اسب‌ها به صورت غیرقانونی به عراق منتقل می‌شوند. عراق بازار مهم و در دسترس صنعت اسب عرب ایران است. فراهم شدن بستر قانونی صادرات می‌تواند زمینه فعالیت رسمی پرورش‌دهندگان ایرانی و افزایش درآمدهای ارزی کشور را ایجاد کند. دعوت از چهره‌های شاخص صنعت اسب عراق برای حضور در جشنواره و مشارکت آن‌ها به عنوان حامی مالی در دستور کار است.

نتایج نشست هم‌اندیشی فعالان صنعت

در نشست هم‌اندیشی فعالان اسب اصیل عرب در اتاق بازرگانی خرمشهر، مسائل و موانع این حوزه بررسی شد. نماینده منطقه آزاد اروند گزارشی از پیگیری‌های اختصاص زمین به باشگاه سوارکاران ارائه کرد. رئیس جهاد کشاورزی نیز آمادگی خود را برای تسهیل خرید نهاده‌های تغذیه‌ای اعلام نمود. پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی مستمر مشکلات پرورش‌دهندگان و تدوین راهکارهای اجرایی مطرح شد.

زمان‌بندی جشنواره و چشم‌انداز آینده

برگزاری جشنواره اسب اصیل عرب در بهمن‌ماه برنامه‌ریزی شده است. این رویداد تلاش می‌کند فراتر از یک اتفاق مقطعی باشد و به ایجاد زیرساخت‌های منجر به برگزاری مستمر مسابقات بین‌المللی بینجامد. هدف نهایی، تبدیل صنعت اسب عرب به یکی از برندهای گردشگری جنوب خوزستان است. این امر موجب تقویت جایگاه استان در حوزه گردشگری منطقه‌ای و رونق کسب‌ و کارهای محلی خواهد شد.