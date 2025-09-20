توسعه بمب جدید توسط نیروی هوایی آمریکا با الهام از حملات به ایران

نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا با استناد به تجربیات به‌دست‌آمده از حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران، قراردادی برای توسعه نسل جدید بمب‌های نفوذگر منعقد کرد. این سلاح جدید که «نفوذگر نسل بعد» نام دارد، کوچکتر، دقیق‌تر و مناسب‌تر برای هواپیماهای مدرن خواهد بود و توانایی هدف قرار دادن اهداف عمیق زیرزمینی را افزایش می‌دهد.

نیروی هوایی ایالات متحده با استناد به تجربیات به‌دست‌آمده از حملات اخیر به تاسیسات هسته‌ای ایران ، قراردادی را برای توسعه نمونه اولیه جایگزینی برای بمب « نفوذگر عظیم‌الجثه» (MOP) منعقد کرد. این سلاح جدید ، که با نام « نفوذگر نسل بعد» (NGP) شناخته می‌شود، قرار است کوچک‌تر، دقیق‌تر و مناسب‌تر برای استفاده در هواپیماهای مدرن باشد. این اقدام، توانایی هدف قرار دادن اهداف عمیقاً مدفون در زیر زمین را تقویت می‌کند. در گزارش منتشر شده توسط نیروی هوایی، شرکت «ای.آر.

ای» (Applied Research Associates) به عنوان طراح سامانه و شرکت بوئینگ به عنوان پیمانکار تولید کیت‌های دم و یکپارچه‌سازی، یک قرارداد دوساله دریافت کرده‌اند. این قرارداد شامل طراحی، تولید و آزمایش نمونه‌های زیرمقیاس و تمام‌مقیاس «ان‌جی‌پی» است. همچنین، بودجه پیشنهادی سال مالی ۲۰۲۶ نیروی هوایی شامل حدود ۷۳.۷ میلیون دلار برای ادامه آزمایش‌های زمینی و استاتیک این پروژه در نظر گرفته شده است. کارشناسان نظامی معتقدند که استفاده از «ام‌او‌پی» در عملیات «چکش نیمه‌شب» در ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، که طی آن بمب‌افکن‌های پنهان‌کار آمریکایی مجموعه‌ای از این مهمات را بر تاسیسات هسته‌ای ایران پرتاب کردند، نشان‌دهنده نقاط ضعف این سلاح بوده است. این نقاط ضعف شامل محدودیت‌های مقیاس، بقاپذیری و سازگاری عملیاتی می‌شود. به عنوان مثال، در حال حاضر تنها یک نوع هواپیما قادر به حمل «ام‌او‌پی» است و ظرفیت حمل محدود، انگیزه قوی برای طراحی بمبی کوچک‌تر و قابل استفاده‌تر ایجاد کرده است.\بر اساس اطلاعات منتشر شده، «ان‌جی‌پی» تقریباً دو سوم وزن «ام‌او‌پی» فعلی را خواهد داشت (حدود ۲۲٬۰۰۰ پوند یا ۱۰ تن). همچنین، دقت هدایت آن به اندازه‌ای افزایش خواهد یافت که ۹۰ درصد از اصابت‌ها در فاصله ۲.۲ متری از نقطه هدف انجام شود، حتی در شرایطی که دسترسی به سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPS) محدود یا مختل باشد. این ویژگی‌ها به نیروی هوایی این امکان را می‌دهد که با دقت و انعطاف‌پذیری بیشتری، سازه‌ها و سامانه‌های زیرزمینی عمیق را هدف قرار دهد. این اهداف شامل تاسیساتی است که در ایران نیز مورد حمله قرار گرفتند. مقامات نیروی هوایی صریحاً اعلام کرده‌اند که بازخوردهای عملیاتی به‌دست‌آمده از حملات اخیر به تاسیسات هسته‌ای ایران و ارزیابی واکنش‌های احتمالی دشمن، در تعیین نیازمندی‌ها و ویژگی‌های فنی «ان‌جی‌پی» نقش اساسی داشته است. هدف نهایی این پروژه، جایگزینی کامل «ام‌او‌پی» با «ان‌جی‌پی» است. این جایگزینی، امکان انجام عملیات نفوذی-عمقی را با تعداد مهمات بیشتر، دقت بالاتر و بقاپذیری بیشتر برای هواپیماهای مدرن فراهم می‌آورد.\به‌کارگیری «ام‌او‌پی» در حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران، بار دیگر توجه نظامی و سیاسی را به توانایی‌های ضربتی نفوذی-عمقی ایالات متحده جلب کرد و بحث‌ها در مورد اثربخشی، هزینه‌ها و پیامدهای راهبردی این حملات را تشدید کرد. توسعه «ان‌جی‌پی» نشان‌دهنده تلاش‌های واشینگتن برای حفظ برتری فنی و تطبیق با محدودیت‌های عملیاتی هواگردهای نوین است. در عین حال، پیامدهای این نوع حملات برای امنیت منطقه‌ای و گسترش تسلیحات همچنان موضوعی برای بحث و نگرانی باقی مانده است. این پروژه نشان دهنده یک گام مهم در جهت ارتقای توانایی‌های تهاجمی نیروی هوایی ایالات متحده است و پیامدهای گسترده‌ای برای مسائل امنیتی جهانی خواهد داشت. نیروی هوایی با سرمایه‌گذاری در این فناوری، به دنبال افزایش بازدارندگی و حفظ آمادگی برای مقابله با تهدیدات احتمالی در آینده است. توسعه این سلاح جدید، یک نمونه بارز از نوآوری مستمر در حوزه تسلیحات نظامی است که هدف آن، حفظ برتری نظامی آمریکا در عرصه بین‌المللی است





IranIntl / 🏆 3. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

نیروی هوایی آمریکا بمب نفوذگر تاسیسات هسته‌ای ایران سلاح جدید

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها