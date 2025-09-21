توسعه حسگر جدید تشخیص دیابت از طریق بازدم

محققان موفق به توسعه حسگری شدهاند که با اندازهگیری سطح استون در بازدم، قادر به تشخیص سریع و آسان دیابت و پیشدیابت است.
پایگاه خبری ساینسدیلی گزارش داد این حسگر که از گرافن القاشده با لیزر و اکسید روی ساخته شده، علاوه بر وزن سبک و هزینه تولید پایین، به گونهای طراحی شده تا بر محدودیتهای ناشی از رطوبت بازدم نیز غلبه کند. این رسانه افزود در ایالات متحده حدود ۳۷ میلیون بزرگسال به دیابت مبتلا هستند و برآورد میشود که یکپنجم آنان از بیماری خود بیاطلاع باشند. تشخیص دیابت و پیش دیابت در اغلب موارد نیازمند مراجعه به پزشک یا انجام آزمایشهای تخصصی است؛ فرایندی که میتواند هزینهبر و زمانگیر باشد.
اما اکنون تیمی پژوهشی به سرپرستی هوآنیو لری چنگ، محقق دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، موفق به توسعه حسگری شده که قادر است تنها با یک نمونه بازدم، دیابت و پیشدیابت را در محل و طی چند دقیقه شناسایی کند. این فناوری یک گام بزرگ در جهت تشخیص سریع و آسان دیابت محسوب میشود، زیرا تشخیصهای سنتی اغلب به آزمایش خون یا ادرار نیاز دارند که میتوانند ناراحتکننده، زمانبر و پرهزینه باشند. این حسگر جدید که بر اساس اندازهگیری سطح استون در بازدم کار میکند، این امکان را فراهم میآورد که تشخیص دیابت در خانه یا مطب پزشک، بدون نیاز به تجهیزات پیچیده آزمایشگاهی، انجام شود. محققان امیدوارند که این حسگر به ویژه برای افرادی که دسترسی محدودی به مراقبتهای بهداشتی دارند یا در مناطق دورافتاده زندگی میکنند، مفید باشد. در حالی که روشهای متداول تشخیص معمولا بر سنجش گلوکز موجود در خون یا عرق متکی بودهاند، حسگر جدید بر پایه اندازهگیری سطح استون در بازدم عمل میکند. استون بهطور طبیعی در بازدم افراد بهعنوان محصول فرعی تجزیه چربی وجود دارد، اما زمانی که غلظت آن از حدود ۱.۸ قسمت در میلیون فراتر رود، میتواند نشانه ابتلا به دیابت باشد. این یافتهها نشان میدهند که این حسگر نه تنها یک ابزار تشخیصی جدید و کارآمد است، بلکه میتواند نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت دیابت ایفا کند. تشخیص زودهنگام و سریع دیابت، امکان اتخاذ اقدامات درمانی و تغییر سبک زندگی را فراهم میآورد که میتواند عوارض جدی این بیماری را کاهش دهد. چنگ در خصوص این مطالعه گفت: گرچه ابزارهایی برای شناسایی گلوکز در عرق موجود است، اما این روشها مستلزم ایجاد تعریق از طریق ورزش، مواد شیمیایی یا استفاده از سونا هستند که همواره عملی و در دسترس نیستند. او افزود: در مقابل، این حسگر تنها نیاز دارد فرد در یک کیسه عمل بازدم انجام دهد، سپس حسگر در آن قرار داده شود و پس از چند دقیقه نتیجه قابل مشاهده خواهد بود. این حسگر همچنین از نظر مواد بهکاررفته و روش ساخت، نوآورانه است. استفاده از گرافن القاشده با لیزر، حساسیت و دقت حسگر را افزایش داده و هزینههای تولید را کاهش میدهد. در این فرایند، لیزر دیاکسید کربن برای سوزاندن مواد کربنی، مانند لایه پلیایمید، به کار میرود تا ساختاری گرافنی متخلخل و الگودار با نقصهای گسترده ایجاد شود؛ نقصهایی که حساسیت حسگر را به میزان چشمگیری افزایش میدهند. پیشتر نیز حسگرهایی برای تحلیل بازدم طراحی شده بود، اما این ابزارها تنها قادر به شناسایی آن دسته از نشانگرهای زیستی بودند که تفسیر آنها به تحلیلهای آزمایشگاهی نیاز داشت. این در حالی است که استون را میتوان بهطور مستقیم و در محل اندازهگیری کرد؛ مزیتی که حسگر جدید را از نظر هزینه و کاربری به گزینهای کارآمدتر تبدیل میکند. به گفته چنگ، نوآوری این حسگر صرفا در انتخاب استون بهعنوان شاخص زیستی خلاصه نمیشود، بلکه به طراحی و مواد بهکاررفته در آن نیز بازمیگردد، بهویژه گرافن القاشده با لیزر. چنگ در توضیح این فرایند گفت: این کار شبیه برشته کردن نان است که اگر بیش از حد حرارت ببیند، به دوده کربنی تبدیل میشود. ما با تنظیم پارامترهای لیزر، مانند توان و سرعت، قادر هستیم پلیایمید را به ساختاری گرافنی متخلخل با لایههای اندک تبدیل کنیم. این روش، علاوه بر افزایش حساسیت حسگر، به کاهش اندازه و وزن آن نیز کمک میکند، که این امر باعث میشود حسگر جدید قابلیت حمل و نقل آسانتری داشته باشد. محققان در حال حاضر در حال کار بر روی بهبود عملکرد و مقیاسپذیری حسگر هستند تا بتوانند آن را در مقیاس وسیعتری تولید و در دسترس عموم قرار دهند. آنها همچنین در حال بررسی امکان استفاده از این فناوری برای تشخیص سایر بیماریها هستند که با تغییرات در ترکیبات بازدم همراه هستند
