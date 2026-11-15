حمید علی‌صمیمی اعلام کرد پاداش طلای مدال‌آوران پاراآسیایی آیچی-ناگویا از هفته جاری پرداخت می‌شود. کاروان ایران با کسب ۱۰۲ مدال افتخارآفرینی کرد.

حمید علی‌صمیمی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک ایران اعلام کرد که فرآیند پرداخت پاداش‌های مالی به مدال‌آوران طلایی بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا از هفته جاری رسماً آغاز شده است. این اقدام پس از تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز برای دستمزد ورزشکاران انجام شده و نشان‌دهنده گام اول در اجرای مصوبات هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک برای تقدیر از موفقیت‌های اخیر است.

جزئیات زمان‌بندی پرداخت پاداش‌های مالی

طبق توضیحات علی‌صمیمی، نیمی از مبلغ پاداش مدال‌های طلا به ورزشکاران اهدا خواهد شد و نیم دیگر آن پس از تکمیل فرآیند تأمین اعتبار مالی پرداخت خواهد شد. این تفکیک زمانی به این معنی است که ورزشکاران به زودی بخشی از حقوق خود را دریافت خواهند کرد و مابقی مبلغ نیز در اسرع وقت پس از تخصیص منابع مالی از سوی نهادهای مربوطه واریز می‌شود.

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همچنین دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک تأکید کرد که پرداخت پاداش مدال‌آوران نقره و برنز این دوره از رقابت‌ها از نیمه آذرماه آغاز می‌شود. ورزشکارانی که در این بازی‌ها مقام آورده‌اند، پاداش‌های تعیین‌شده را دقیقاً مطابق با مصوبه هیات اجرایی کمیته ملی پارالمپیک دریافت خواهند کرد. تاکنون امکان تأمین بخشی از اعتبار پاداش‌ها فراهم شده و پیگیری‌ها برای تأمین کامل اعتبار مصوب ادامه دارد تا پس از تخصیص منابع، باقی‌مانده پاداش ورزشکاران نیز به‌طور کامل پرداخت شود.

منابع تأمین اعتبار و حمایت‌های دولتی

حمید علی‌صمیمی در این بیانیه از حمایت و همراهی وزارت ورزش و جوانان و سازمان برنامه و بودجه در تأمین اعتبار پاداش مدال‌آوران قدردانی کرد. این دو نهاد کلیدی نقش مهمی در فرآیند تخصیص منابع مالی برای تشویق قهرمانان ملی ایفا کرده‌اند. توجه به این نکته ضروری است که با توجه به شرایط موجود، تأمین کامل اعتبار در یک مرحله ممکن نبوده و فرآیند پرداخت به صورت مرحله‌ای انجام می‌پذیرد.

ادامه پیگیری‌ها برای تأمین کامل اعتبار مصوب نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر مسئولین کمیته ملی پارالمپیک برای جبران تمامی تعهدات مالی به ورزشکاران است. هدف نهایی این است که پس از تخصیص منابع مالی کامل، تمامی پاداش‌های باقی‌مانده برای مدال‌آوران طلا، نقره و برنز به صورت کامل و بدون تاخیر بیشتر پرداخت گردد تا انگیزه ورزشکاران برای موفقیت‌های آتی حفظ شود.

عملکرد کاروان ایران در رقابت‌های آسیایی

کاروان جمهوری اسلامی ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا با حضور در ۱۵ رشته ورزشی به مصاف نمایندگان کشورهای آسیایی رفت. این حضور گسترده در رشته‌های مختلف نشان‌دهنده توانمندی و آمادگی ورزشکاران ایرانی در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای است. رقابت در ۱۵ رشته ورزشی حجم بالای فعالیت‌های ورزشی را در این رویداد بزرگ آسیایی به همراه داشت.

در پایان این رقابت‌ها، ورزشکاران ایران موفق به کسب ۱۰۲ مدال شدند که نشان‌دهنده درخشش قابل توجه تیم ملی پارالمپیک است. این دستاورد بزرگ شامل ۲۶ مدال طلا، ۳۶ مدال نقره و ۴۰ مدال برنز بود. کسب این تعداد مدال در سطح رقابت‌های پاراآسیایی، جایگاه ایران را در زمره قدرت‌های برتر پارالمپیک آسیا تثبیت کرده است.