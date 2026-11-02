رئیس سازمان غذا و دارو از توقف توزیع داروهای خاص مانند فاکتور ۱۳ به دلیل بدهی‌های معوقه بیمارستان‌ها خبر داد و به افزایش قیمت انسولین وارداتی هشدار داد.

پیرصالحی ، رئیس سازمان غذا و دارو ، در حاشیه همایش بین‌المللی حلال و سلامت با اشاره به چالش‌های جدی در زنجیره تأمین دارو، از وضعیت نابسامان توزیع داروهای خاص در کشور خبر داد. وی تأکید کرد که اگرچه داروی فاکتور ۱۳ پس از یکسال محرومیت وارد کشور شده است، اما به دلیل بدهی‌های سنگین بیمارستان‌ها، این دارو به دست بیماران نیازمند نمی‌رسد. این مسئله نشان‌دهنده یک بحران پنهان در سیستم درمانی است که مستقیماً سلامت بیماران آسیب‌پذیر را تهدید می‌کند.

بحران بدهی بیمارستان‌ها و توقف توزیع دارو

پیرصالحی با اشاره به اینکه در حال حاضر دارو از مسیرهای مختلف وارد کشور می‌شود، توضیح داد که هرچند این مسیرها زمان‌بر هستند و هزینه‌های واردات نیز افزایش یافته است، اما راه‌حل‌هایی برای تأمین داروهای تحت کنترل باید پیش‌بینی شود. وی درباره تأمین داروهای بیمارستانی افزود که در این حوزه با کمترین میزان کمبود مواجه هستیم و در حال حاضر کمبود قابل‌توجهی در انبارها وجود ندارد. با این حال، مشکل اصلی در مرحله توزیع نهفته است.

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رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های دارویی تصریح کرد که بسیاری از بیمارستان‌ها بیش از یک سال است که بدهی خود را به شرکت‌های تأمین‌کننده دارو پرداخت نکرده‌اند. این تأخیر طولانی‌مدت در تسویه حساب، همکاری شرکت‌های دارویی با بیمارستان‌ها را با مشکل جدی مواجه کرده است. وی خواستار اقدام فوری بیمارستان‌ها برای تسویه بدهی‌های خود شد تا بتوانند داروهای مورد نیاز را دریافت کنند و زنجیره تأمین دارو مجدداً روان شود.

وضعیت انسولین و احتمال افزایش قیمت محصولات وارداتی

پیرصالحی در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین انسولین در کشور اظهار کرد که انسولین تولید داخل به میزان کافی و به‌وفور در کشور موجود است و از نظر قیمت نیز شرایط مناسبی دارد. وی توضیح داد که به‌طوری‌که پرداختی بیماران برای تهیه انسولین ایرانی اندک خواهد بود و این گروه با مشکل خاصی از نظر هزینه مواجه نخواهند شد. این سیاست حمایتی برای اطمینان از دسترسی بیماران دیابتی به داروی حیاتی خود ضروری است.

با این حال، رئیس سازمان غذا و دارو هشدار داد که با توجه به مشکلات مسیرهای واردات و اختصاص ارز با نرخ بازار تجاری به انسولین‌های وارداتی، افزایش قیمت این محصولات قطعی است. وی تأکید کرد که مصرف‌کنندگان انسولین‌های خارجی و برند باید مابه‌التفاوت قیمت این محصولات را پرداخت کنند. این تفاوت قیمت ناشی از نرخ ارز و هزینه‌های سنگین واردات است که بار مالی آن را به دوش مصرف‌کنندگان نهایی می‌گذارد.

توسعه بازار حلال و نظارت بر محصولات سلامت‌محور

پیرصالحی همچنین با اشاره به اهمیت حوزه حلال در محصولات سلامت‌محور گفت که این حوزه بخش‌های مختلفی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، مکمل‌ها و محصولات آرایشی و بهداشتی را دربرمی‌گیرد و از بخش‌های مهم مرتبط با سلامت محسوب می‌شود. برای نظارت بر حلال بودن کالاهای سلامت‌محور دارای مجوز، مرکز تحقیقات حلال در سازمان غذا و دارو راه‌اندازی شده است. همچنین با توجه به فعالیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف در این حوزه، ایجاد شبکه ملی حلال برای هم‌افزایی و تقویت نظارت بر محصولات داخلی ضروری است.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ظرفیت اقتصادی بازار جهانی حلال تصریح کرد که ارزش این بازار در بخش‌های مختلف از جمله خوراک، پوشاک، کالاهای سلامت‌محور و گردشگری سلامت بیش از ۷ تریلیون دلار است. وی افزود که ایران در حال حاضر سهم قابل‌توجهی از این بازار ندارد و باید برای حضور مؤثرتر در آن تلاش کند. این فرصت اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند.

ضوابط فروش اینترنتی دارو و چالش‌های گردشگری سلامت

پیرصالحی درباره فروش اینترنتی دارو نیز گفت که ضوابط این حوزه با امضای دو وزیر مربوطه تدوین و دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ شده است. سازمان غذا و دارو پیگیر اجرای این دستورالعمل است و مجموعه‌هایی که الزامات تعیین‌شده را رعایت کنند، امکان فعالیت در این حوزه را خواهند داشت. این گام می‌تواند دسترسی بیماران به داروها را تسهیل کند. از سوی دیگر، اعتراض بخش خصوصی به تصمیم وزارت خارجه درباره بازار گردشگری افغانستان مطرح شده است که با صدور ویزای سه ماهه بازار گردشگری افغانستان را برای بخش خصوصی قفل کرده است.