ایران در تاریخ معاصر چند بحران جنگی را تجربه کرده است. در جنگ نخست جهانی به دلیل اشغال بخش‌هایی از ایران توسط قوای عثمانی و روسیه، تشتت در میان نیروهای سیاسی کشور، بی‌ثباتی و تغییر پی‌درپی دولت‌ها و تزلزل در اداره کشور، وقوع برخی شورش‌های سیاسی و عشایری، وضعیت اقتصادی کشور با بحران بزرگی دست به گریبان بود. هرچند گزارش دقیقی از میزان تورم در ایران در آن دوره در دسترس نیست، اما برخی گزارش‌های اقتصادی حاکی از وقوع قحطی و گسترش کم‌سابقه فقر و فاقه در بسیاری از گوشه و کنار کشور است. با تثبیت اوضاع سیاسی ایران در دوره رضاشاه، به‌تدریج وضعیت اقتصادی کشور نیز به ثبات نسبی رسید.

