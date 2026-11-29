گزارش ایران وایر از شرایط سخت زندان وکیل آباد مشهد، ازدحام بیش از ۱۷ هزار نفری، تبعیض ساختاری و بهره کشی از زندانیان با دستمزد ناچیز.

گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه ایران وایر نشان می‌دهد که زندان وکیل آباد در شهر مشهد با مشکلات جدی از جمله جمعیت اضافی، سوءمدیریت و تبعیض سیستماتیک مواجه است. بر اساس این گزارش، وضعیت معیشتی و بهداشتی زندانیان در این مجموعه بازداشتگاهی بسیار نامناسب ارزیابی شده و ادعاهایی مبنی بر بهره‌کشی اقتصادی از بازداشتیان مطرح شده است.

ترکیب جمعیتی و ساختار بندهای زندان

بر اساس اطلاعات دقیقی که به دست آمده است، جمعیت کل زندان وکیل آباد در بازه‌های زمانی مختلف تا ۱۷ هزار نفر نیز می‌رسد. این رقم شامل هم بندهای باز و هم نیمه باز این مجموعه می‌شود و با ظرفیت اسمی اعلام شده ۲۵۰۰ نفر همخوانی ندارد. ساختار فیزیکی این زندان از نُه بند اصلی تشکیل شده است که هر کدام وظایف و ویژگی‌های خاص خود را دارند.

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بند قرنطینه یا تازه‌واردها، بند جوانان مخصوص زندانیان ۱۸ تا ۲۵ ساله و بند بلاتکلیف‌ها از جمله بخش‌های مختلف هستند. بند سه مخصوص افراد سالم و غیرسیگاری و بند چهار که شامل سوله و سه طبقه است، محل نگهداری زندانیانی است که داروهای متادون یا بدیل مواد مخدر مصرف می‌کنند. بند پنج نیز دارای چهار سالن مختلف از جمله سالن ۱۰۱ مختص مواد، ۱۰۲ مختص جرایم خشن و ۱۰۳ مختص جرایم خاص است.

بند ۱۰۴ به عنوان بند تنبیهی زندانیان سیاسی و محل نگهداری مصرف‌کنندگان داروهای اعصاب و روان عمل می‌کند. بند شش که به بند کارگاه نیز شناخته می‌شود، محل نگهداری زندانیانی است که در کارگاه‌های مختلف داخلی کار می‌کنند. همچنین بند ۶/۱ به عنوان واحد امنیتی زندان وکیل آباد با چهار سالن شناخته می‌شود که یکی از آن‌ها مشخصا مختص زندانیان سیاسی مرد است.

شرایط بهداشتی و ازدحام جمعیت در بندها

قاسم علی غلامی، فعال و طنزنویس افغانستانی که در دی ماه ۱۴۰۳ بازداشت شد و مدتی را در زندان وکیل آباد گذراند، ادعا می‌کند که جمعیت بند ۱۰۴ تقریبا دو برابر ظرفیت مجاز این بند است. او بیان می‌کند که بیش از ۱۸۰ نفر در این مدت کف‌خواب بوده‌اند. این وضعیت باعث شده تا دسترسی به امکانات بهداشتی برای زندانیان بسیار دشوار شود.

تعداد کم دستشویی‌ها و حمام‌ها در بندها باعث ایجاد صف‌های طولانی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای استفاده از توالت و حمام شده است. این شرایط باعث شده تا زندانیان حریم شخصی نداشته باشند و ناچار به استحمام و طهارت در مقابل چشم یکدیگر باشند. همچنین گزارش شده است که برخی از محبوسان بند ۱۰۴ در شرایط وخیمی قرار دارند و باید در بیمارستان روانپزشکی نگهداری شوند، اما سازمان زندان‌ها برای کاهش هزینه‌ها آن‌ها را در این بند نگه می‌دارد.

گرسنگی، کمبود غذا و کیفیت نامناسب مواد غذایی از دیگر مشکلاتی است که زندانیان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. دسترسی به بهداری و پزشک نیز به صورت محدود و تنها یک بار در ماه امکان‌پذیر است. این شرایط باعث شده تا بسیاری از زندانیان از وضعیت سلامت جسمی و روانی خود نگران باشند.

تبعیض ساختاری و نحوه اداره زندان

یک زندانی سیاسی سابق در زندان وکیل آباد مشهد اعلام کرده است که نحوه اداره این زندان به گونه‌ای است که تبعیض بین زندانیان بر اساس نزدیکی به مقامات زندان و زد و بند با آن‌ها نهادینه شده است. در این ساختار، در بندها، وکلای بندها و انتظامات حکم ارباب را دارند و بقیه زندانیان حکم رعیت را. این وضعیت باعث ایجاد یک سلسله مراتب سخت‌گیرانه و ناعادلانه در بین بازداشتیان شده است.

مسئولان زندان از سالن ۱۰۴ این زندان که مختص افرادی است که داروی اعصاب و روان مصرف می‌کردند، به عنوان تنبیه‌گاه و تبعیدگاه زندانیان سیاسی استفاده می‌کنند. این رویکرد باعث شده تا زندانیان سیاسی تحت فشار روانی بیشتری قرار بگیرند و از حقوق اولیه خود محروم شوند. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر استفاده از زندانیان سیاسی برای کارهای اداری و خدماتی در بندهای مختلف وجود دارد.

بند ۶/۱ به عنوان واحد امنیتی زندان وکیل آباد دارای ۵۰ سلول انفرادی است که مستقیما تحت نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه اداره می‌شوند. شهادت زندانیان محبوس در این بند حاکی از آن است که زندانیان صرفا با دستور قاضی یا تشخیص حفاظت زندان به این بند منتقل می‌شوند. این بند برخلاف سایر بندها جمعیت بسیار کمی دارد و همیشه تخت خالی در آن موجود است.

بهره‌کشی اقتصادی و وضعیت کار در زندان

بند شش، موسوم به بند کارگاه، محل نگهداری زندانیانی است که در کارگاه‌های مختلف زندان کار می‌کنند. این کارگاه‌ها از شیرینی‌پزی تا صنایع دستی و حتی سرهم کردن قطعات سخت‌افزاری مرتبط با پروژه‌های سپاه پاسداران در زندان وکیل آباد مشهد را شامل می‌شود. ایران وایر مطلع شده که دستمزد اغلب زندانیان محبوس در بند شش، کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است.

زندان‌شدگان ساعت‌های طولانی تحت فشار و با دستمزد ناچیز کار می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های مرتبط با رد مال یا دیه خود را پرداخت کنند. این روند که به بهره‌کشی از کار زندانیان معروف است، پیش‌تر در گزارش‌های مشابهی از زندان‌های اوین، تهران بزرگ و قزلحصار نیز مطرح شده بود. این وضعیت باعث شده تا بسیاری از زندانیان از امکان بازگشت به جامعه و جبران خسارات وارده ناامید شوند.

به نظر می‌رسد سیستم موجود در زندان وکیل آباد مشهد بر پایه تبعیض، کمبود منابع و بهره‌کشی اقتصادی استوار است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که حقوق اولیه زندانیان به طور سیستماتیک نادیده گرفته می‌شود و وضعیت آن‌ها با استانداردهای بهداشتی و انسانی همخوانی ندارد. ادامه این روند می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت روان و جسم زندانیان و همچنین اعتبار نظام قضایی و زندان‌ها داشته باشد.