در حالی که آتش‌بوس شکننده میان حکومت ایران و ایالات متحده با درگیری‌های تازه در خلیج فارس بار دیگر زیر فشار قرار گرفته، دو طرف نشانه‌ای از نزدیک رفتن به پایان جنگ نشان نمی‌دهند.

هم‌زمان، یک ارزیابی اطلاعاتی آمریکا نتیجه گرفت تهران می‌تواند ماه‌ها در برابر محاصره دریایی مقاومت کند. خبرگزاری رویترز شنبه ۱۹ اردیبهشت گزارش داد که در روزهای اخیر، تنگه هرمز شاهد شدیدترین تنش‌ها از زمان آغاز آتش‌بوس یک ماه پیش بوده و امارات متحده عربی نیز ۱۸ اردیبهشت بار دیگر هدف حملات قرار گرفت. واشینگتن همچنان در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد آمریکا برای پایان رسمی جنگ است.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۱۸ اردیبهشت در رم گفت که واشینگتن انتظار داشته پاسخ تهران را به سرعت دریافت کند، اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران هنوز در حال بررسی این پیشنهاد است





