جهتگیری احتمالی به سمت کاهش تنشهای مرزی بین اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا و توافق اولیه بر سر ایجاد مناطق تحت کنترل لبنانی
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که اسرائیل و لبنان با میانجیگری و حمایت آمریکا به توافق درباره برقراری آتشبس رسیدهاند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا ، دو طرف توافق کردهاند مناطق试验یهای ایجاد شود که در آنها ارتش لبنان مسئولیت کامل و انحصاری کنترل و تأمین امنیت را بر عهده داشته باشد.
پایگاه خبری آکسیوس نیز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اسرائیل و لبنان بر سر یک طرح برای آتشبس فراگیر به تفاهم دست یافتهاند. آکسیوس ادعا کرد که اجرای این آتشبس مشروط به اجرای مجموعهای از اقدامات و تدابیر مشخص توسط حزبالله است. همچنین گزارش شد هرچند پیشرفت قابل توجهی حاصل شده، اما اختلافات جدی همچنان وجود دارد؛ از جمله زمانبندی عقبنشینی کامل اسرائیل، خلع سلاح حزبالله و تضمینهای امنیتی
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