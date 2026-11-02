نشست تخصصی مهران قربانی با مدیران همراه اول برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی و داده‌های مکانی در ارتقای لجستیک و حمل‌ونقل هوشمند کشور.

در روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه، مهران قربانی معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی به همراه تیمی از مدیران این وزارتخانه، از مجتمع همراه اول بازدید کردند. این دیدار با هدف بررسی ظرفیت‌های فناورانه اپراتور پیشرو در زمینه لجستیک و حمل‌ونقل هوشمند برگزار شد.

معرفی توانمندی‌های دیجیتال همراه اول

در جریان این نشست تخصصی، حمید بهروزی قائم‌مقام مدیرعامل همراه اول، راهکارهای دیجیتال و فناوری‌های نوین این شرکت را تشریح کرد. توانمندی‌های معرفی‌شده شامل استفاده از هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و تحلیل کلان‌داده‌ها برای هوشمندسازی بخش‌های مختلف حمل‌ونقل است.

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این راهکارها طیف گسترده‌ای از خدمات از جمله پایش هوشمند ناوگان، مدیریت ترافیک و جریان سفر، ارتقای ایمنی جاده‌ها و مدیریت حمل‌ونقل بار را در بر می‌گیرد. همچنین هوشمندسازی زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی و توسعه خدمات حمل‌ونقل هوایی از دیگر محورهای این همکاری پیشنهادی است.

شبکه ارتباطی همراه اول و امکان استفاده از داده‌های مکانی در تحلیل الگوهای تردد، نقش کلیدی در برنامه‌ریزی حمل‌ونقل ایفا می‌کند. توسعه جاده‌های هوشمند، ارسال هشدارهای پیش از حادثه و یکپارچه‌سازی سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند از جمله مزایای این پلتفرم‌ها هستند.

رویکرد یکپارچه‌سازی در زیست‌بوم نوآوری

بهروزی بر فراتر رفتن همراه اول از ارائه صرفاً خدمات ارتباطی تاکید کرد و نقش این اپراتور را در اجرای طرح‌های تحول دیجیتال برشمرد. وی توضیح داد که راهبرد این مجموعه بر اتکا به زیرساخت‌های موجود و همکاری با شرکت‌های متخصص در زیست‌بوم نووری استوار است.

قائم‌مقام مدیرعامل همراه اول معتقد است چالش اصلی سازمان‌ها نبود زیرساخت نیست، بلکه نیاز به راهکارهای عملیاتی و یکپارچه است. ورود هوش مصنوعی به عرصه فعالیت شرکت‌های بزرگ فناوری، رویکرد طراحی راهکارهای مجزا را به توسعه راهکارهای یکپارچه تغییر داده است.

این راهکارها باید بخش‌های مختلف یک سازمان را پوشش دهند و زمینه تحول در عملکرد آن را فراهم کنند. همراه اول با فراهم‌کردن زیرساخت و راه‌اندازی اولیه سرویس‌ها، از ظرفیت شرکت‌های تخصصی برای توسعه و راهبری پروژه‌ها بهره می‌گیرد.

ضرورت گذار از روش‌های سنتی به هوشمندسازی

مهران قربانی معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، حرکت از روش‌های سنتی به سمت حمل‌ونقل هوشمند را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست. وی استفاده از ظرفیت وزارت ارتباطات و اپراتورهای پیشرو مانند همراه اول را برای عبور از چالش‌های این صنعت حیاتی ارزیابی کرد.

قربانی با استناد به تجربه کشورهای مختلف، دیجیتال‌سازی فرآیندهای حمل‌ونقل را عامل افزایش سرعت جابه‌جایی و کاهش هزینه‌ها دانست. وی تصریح کرد که حل ریشه‌ای مسائل این حوزه به هدف‌گذاری مشخص و استفاده از فناوری‌های نوین نیاز دارد و تغییر دستورالعمل‌های اداری به تنهایی پاسخگو نیست.

با توجه به سهم بالای حمل‌ونقل جاده‌ای در جابه‌جایی بار کشور، هوشمندسازی این بخش از اولویت‌های مهم وزارتخانه است. قربانی دستاوردهای ارائه‌شده در این بازدید را زمینه‌ای برای توسعه همکاری‌های مشترک و تعامل مستمر میان دو مجموعه عنوان کرد.

چشم‌انداز همکاری‌های مشترک در پروژه‌های ملی

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی بر اهمیت بهره‌گیری از توان شرکت‌های بزرگ فناوری در اجرای پروژه‌های ملی تاکید داشت. وی خواستار شناسایی و انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار در قالب کارگروه‌های تخصصی مشترک شد تا بهره‌وری شبکه حمل‌ونقل افزایش یابد.

همراه اول با ارائه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های ارتباطی و فناورانه، می‌تواند به‌عنوان بازوی فناورانه دستگاه‌های اجرایی عمل کند. این همکاری با تمرکز بر هوشمندسازی فرآیندها، ارتقای ایمنی و تسهیل جابه‌جایی بار، زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های ملی مشترک خواهد بود.