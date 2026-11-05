ملانیا ترامپ با میزبانی نمایندگان روسیه و اوکراین در کاخ سفید، موفقیت آتش‌بس بشردوستانه در اولشکی و خروج ۸۰۰ نفر را پرده‌برداری کرد و بر ضرورت صلح پایدار تاکید نمود.

ملانیا ترامپ ، بانوی اول ایالات متحده آمریکا، با اشاره به خروج حدود ۸۰۰ غیرنظامی از شهر اولشکی اوکراین طی یک آتش‌بس موقت، خواستار گسترش همکاری دو طرف برای دستیابی به صلحی پایدار شد. این رویداد روز پنجشنبه ۱۴ آبان در مراسمی در کاخ سفید برگزار شد که در آن نمایندگان روسیه و اوکراین حضور داشتند و بر اهمیت جان انسان‌های بی‌گناه در میان اختلافات جنگی تاکید گردید.

جزئیات آتش‌بس و عملیات خروج غیرنظامیان

این آتش‌بس که از روز ۵ آبان آغاز و تا پایان روز ۱۰ آبان برقرار بود، امکان انتقال کمک‌های بشردوستانه و تخلیه امن غیرنظامیان از شهر تحت کنترل روسیه را فراهم کرد. بر اساس اعلام‌های رسمی، در جریان این وقفه نظامی، مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم و دارو به منطقه وارد شده و ۸۰۰ نفر توانسته‌اند خانه‌های خود را ترک کنند.

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بنای‌اول آمریکا در سخنرانی خود تأکید کرد که ما انسانیت را بر جنگ ترجیح داده‌ایم و جان انسان‌های بی‌گناه باید فراتر از تفرقه‌های ناشی از درگیری‌ها قرار گیرد. او افزود که هر تحول بزرگی با جرقه‌ای کوچک آغاز می‌شود و عزم دو طرف برای تبدیل این آغاز کوچک به چیزی فوق‌العاده، کلید موفقیت است.

واکنش‌های مقامات روسیه و اوکراین

کریل دیمیتریف، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، در مراسم کاخ سفید از نقش ملانیا ترامپ قدردانی کرد و تصریح نمود که رئیس جمهوری روسیه شخصا دستورهایی برای اجرای عملیات آتش‌بس صادر کرده است. همزمان ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در قدردانی از تلاش‌های بشردوستانه بانوی اول آمریکا، نشان درجه یک شاهزاده اولگا را به او اعطا کرد.

با این وجود، ستاد کل ارتش اوکراین مدعی شده است که روسیه از فرصت آتش‌بس برای جابه‌جایی نیروها و تقویت مواضع نظامی خود استفاده کرده است. در واکنش به این ادعا، کرملین جابه‌جایی نیروها در دوره آتش‌بس را یک اقدام معمول توصیف نموده و این نگرانی‌ها را بی‌پایه دانسته است.

اهمیت دیپلماسی بشردوستانه و گام‌های آتی

کاخ سفید این توافق را ابتکاری کم‌سابقه از سوی ملانیا ترامپ توصیف کرده و اشاره شده است که مذاکرات با نمایندگان روسیه و اوکراین گسترده، حرفه‌ای و همراه با همکاری نزدیک بوده است. دو کشور روز ۱ آبان توافق‌نامه‌های مربوط به آتش‌بس را به زبان‌های خود امضا کردند.

بانوی اول آمریکا در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که تجربه شهر اولشکی به توافقی فراتر از یک آتش‌بس موقت منجر شود. او خاطرنشان کرد که این ابتکار می‌تواند جرقه‌ای در جهانی تاریک باشد و راه رسیدن به یک صلح پایدار و پایدارکننده را برای همه درگیران در این درگیری روشن نماید.