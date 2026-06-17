با نزدیک شدن به امضای توافق میان ایران و آمریکا، قیمت نفت به پایین‌ترین سطح سه ماه اخیر رسید و تردد نفتکش‌های ایرانی در تنگه هرمز از سر گرفته شد. مذاکرات جدید هسته‌ای پس از امضای تفاهم‌نامه آغاز خواهد شد.

در حالی که مقام‌های ایران و آمریکا از نزدیک شدن به امضای توافقی برای پایان جنگ و آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای خبر می‌دهند، قیمت جهانی نفت روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود در سه ماه گذشته رسید و رسانه‌های دولتی ایران نیز از ازسرگیری تردد نفتکش‌های ایران ی در مسیر تنگه هرمز خبر دادند.

این تحولات بیانگر کاهش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و احتمال لغو محاصره دریایی ایران توسط نیروهای آمریکایی است. بهای نفت برنت، شاخص جهانی قیمت نفت، با چهار درصد کاهش به ۷۹ دلار و ۸۷ سنت در هر بشکه رسید و برای نخستین بار از اوایل ماه مارس به زیر ۸۰ دلار سقوط کرد. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افت ۴.۵ درصدی به ۷۷ دلار و ۱۶ سنت رسید.

این کاهش قیمت‌ها پس از اعلام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر بازگشایی کامل تنگه هرمز پس از امضای توافق میان تهران و واشنگتن رخ داد. در ماه‌های گذشته، محدودیت‌های اعمال‌شده بر تردد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی باعث افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی شده بود. همزمان، رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که نفتکش‌ها و کشتی‌های باری ایران بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

تلویزیون دولتی ایران به نقل از خبرنگار خود در تنگه هرمز اعلام کرد سه نفتکش ایرانی هم‌اکنون در شمال اقیانوس هند در حال حرکت هستند و دو کشتی دیگر حامل کالاهای اساسی و خوراک دام نیز در مسیر بنادر جنوبی ایران قرار دارند. ترامپ در گروه هفت گفت: تنگه هرمز روز جمعه به طور کامل باز خواهد شد و ما به کمک بین‌المللی زیادی نیاز نداریم.

در این گزارش همچنین ادعا شده که روند رفع محدودیت‌های اعمال‌شده بر تردد دریایی ایران آغاز شده و کشتی‌ها بار دیگر در حال استفاده از مسیرهای دریایی منطقه هستند. کارشناسان بازار انرژی می‌گویند معامله‌گران بیش از هر چیز روی بازگشایی کامل تنگه هرمز حساب باز کرده‌اند؛ مسیری که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند. به گفته تحلیلگران، همین انتظار باعث شده بازار نفت نسبت به ماه‌های گذشته آرام‌تر شود.

در همین حال عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد دور تازه مذاکرات میان تهران و واشنگتن پس از امضای رسمی تفاهم‌نامه پایان جنگ آغاز خواهد شد. به گفته او، متن تفاهم‌نامه روز یکشنبه نهایی شده و قرار است روز جمعه به صورت رسمی امضا شود. عراقچی گفت اجرای عملی توافق نیز از همان روز آغاز خواهد شد.

وزیر خارجه ایران همچنین تاکید کرد تهران معتقد است پایان جنگ منطقه‌ای تنها در صورتی کامل خواهد بود که درگیری‌ها در لبنان نیز متوقف شود و نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی لبنان خارج شوند. ترامپ خطاب به نتانیاهو گفت: در قبال لبنان مسئولانه‌تر عمل کن و مقابله با حزب‌الله را به سوریه بسپار. عراقچی هشدار داد هرگونه حمله جدید اسرائیل به لبنان یا ادامه حضور نظامی این کشور در مناطق مورد مناقشه، از نگاه تهران نقض تفاهم‌نامه محسوب خواهد شد.

وی همچنین گفت قرار است طی یک دوره ۶۰ روزه پس از امضای توافق، مذاکرات ایران و آمریکا صرفا بر دو محور برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها متمرکز باشد. در تحولی دیگر، دولت سوئیس روز سه‌شنبه اعلام کرد مراسم امضای توافق موقت میان ایران و آمریکا قرار است روز جمعه در مجموعه بورگن‌اشتوک در مرکز این کشور برگزار شود.

وزارت خارجه سوئیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که در روزهای اخیر با ایران، آمریکا، قطر و پاکستان درباره برگزاری این مراسم در تماس بوده است. بر اساس این بیانیه، بورگن‌اشتوک در کانتون نیدوالدن، که پیش‌تر نیز میزبان نشست‌ها و مذاکرات مهم بین‌المللی بوده، از سوی میانجی‌های قطری و پاکستانی و همچنین تهران و واشنگتن به عنوان محل برگزاری مراسم پیشنهاد شده است.

مقام‌های ایرانی و آمریکایی تاکنون به طور رسمی محل برگزاری مراسم را تایید نکرده‌اند، اما انتظار می‌رود در صورت نهایی شدن توافق، مقام‌های ارشد دو کشور روز جمعه برای امضای حضوری آن در سوئیس حضور پیدا کنند. این توافق قرار است زمینه را برای آغاز مذاکراتی گسترده‌تر درباره پرونده هسته‌ای ایران، رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای فراهم کند.

ترامپ نیز اعلام کرد در حال انجام آخرین تلاش‌ها هستیم و توافق با ایران ظرف دو تا سه روز آینده حاصل می‌شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بازارهای جهانی با خوش‌بینی نسبت به کاهش تنش‌ها واکنش نشان داده و قیمت نفت را به پایین‌ترین سطح سه ماه اخیر رسانده است. تحلیلگران معتقدند بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری صادرات نفت ایران می‌تواند تعادل جدیدی در بازار انرژی ایجاد کند و فشار بر کشورهای مصرف‌کننده را کاهش دهد.

از سوی دیگر، ناظران سیاسی بر این باورند که این توافق می‌تواند سرآغاز دوره جدیدی از روابط ایران و آمریکا باشد و پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت منطقه و نظام بین‌الملل داشته باشد





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