بررسی جامع پایان جنگ میان ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل، جزئیات مذاکرات ژنو، بحران‌های جاری در لبنان و پیامدهای سیاسی داخلی در ایران.

جنگ ویرانگری که در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ میان ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، یکی از خونین‌ترین مقاطع تاریخ معاصر منطقه را رقم زد.

این درگیری‌ها که با هدف تغییر ساختار سیاسی ایران طراحی شده بود، منجر به کشته شدن شماری از بلندپایه‌ترین مقامات حکومتی از جمله علی خامنه‌ای گردید. با این حال، پس از چهل روز نبرد شدید و فشارهای بین‌المللی، تهران و واشنگتن توانستند بر سر یک آتش‌بس دو هفته‌ای به توافق برسند که در مراحل بعدی تمدید شد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در پیامی رسمی در تاریخ ۲۴ خرداد، نهایی شدن توافق جامع با تهران را اعلام کرد و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران نیز این خبر را تایید نمود. این توافق به معنای پایان رسمی عملیات نظامی مستقیم بود، هرچند که ابعاد سیاسی و دیپلماتیک آن همچنان در حال بررسی است و جهان را در انتظار نتایج بلندمدت قرار داده است.

در راستای عملیاتی کردن این توافق، یک نشست سرنوشت‌ساز در شهر ژنو برنامه‌ریزی شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، هیئتی از طرف آمریکا شامل جی دی ونس، استیو ویتکاف و جرد کوشنر در تاریخ ۲۹ خرداد با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران دیدار خواهند کرد. هدف از این دیدار، تدوین جزئیات اجرایی تفاهم‌نامه و تعیین گام‌های بعدی برای تثبیت صلح پایدار است. این تحولات با استقبال گسترده جامعه جهانی روبرو شد.

پاپ لئو چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان، در دیداری هفتگی در واتیکان، این توافق را نتیجه 'تلاش‌های امیدوارکننده در مسیر گفتگو و مذاکره' دانست و ابراز امیدواری کرد که اعتماد متقابل میان ملت‌ها تقویت شود تا امنیت و ثبات در منطقه برقرار گردد. وی همچنین با اشاره به فجایع جنگ اوکراین و تخریب میراث فرهنگی و تلفات غیرنظامیان، بر ضرورت پایان دادن به خشونت‌ها در خاورمیانه تاکید کرد و همدردی خود را با خانواده‌های داغدار و مجروحانی که در دل خشونت به خدمت ادامه می‌دهند ابراز داشت.

با وجود توافق کلی برای پایان جنگ در خاورمیانه، وضعیت در جنوب لبنان همچنان متزلزل و بحرانی است. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که نیروهای اسرائیلی علی‌رغم توافقات، حملات هوایی گسترده‌ای را در مناطقی چون نبطیه فوقا و کفر تبنیت انجام داده‌اند و شهر انصاریه را هدف حملات پهپادی قرار داده‌اند.

این حملات که منجر به کشته شدن چندین غیرنظامی شده است، باعث شده ارتش لبنان از شهروندان بخواهد بازگشت به روستاهای خود را به دلیل خطر نقض توافق به تعویق بیندازند. این تنش‌ها ریشه در درگیری‌های اوایل ماه مارس دارد که حزب‌الله در پاسخ به کشته شدن رهبر ایران، موشک‌هایی را به سمت اسرائیل شلیک کرد.

اکنون عباس عراقچی تاکید دارد که صلح واقعی تنها با خروج کامل نیروهای اسرائیلی از مناطق اشغالی لبنان میسر است، در حالی که بنیامین نتانیاهو اصرار دارد نیروهایش تا زمان لازم در لبنان باقی خواهند ماند. این تقابل منجر به تهدیدهای شدید قرارگاه خاتم‌الانبیاء شد که هشدار داد اسرائیل در صورت ادامه حملات باید منتظر 'پاسخی سخت' از سوی ایران باشد. در فضای داخلی ایران، پیامدهای سیاسی جنگ و تغییرات حکومتی منجر به برخورد با چهره‌های شناخته شده شده است.

سردار آزمون، بازیکن ملی پوش فوتبال، در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اخیر قرار گرفته است. پس از انتشار تصویری از او در کنار حاکم دبی در پی حملات ایران به امارات، رسانه‌های حکومتی او را به رفتار 'غیرمیهن‌پرستانه' متهم کردند. این موضوع منجر به توقیف اموال وی توسط قوه قضائیه شد و اتهام 'همکاری با دشمن متخاصم' به او زده شد.

این در حالی است که مربیان و تحلیل‌گران فوتبال از کنار گذاشتن او توسط امیر قلعه نویی انتقاد کرده و معتقدند غیبت او در مسابقاتی نظیر بازی مقابل نیوزیلند، تیم ملی را دچار ضعف کرده است. آزمون اگرچه اعلام کرده هدفش حمایت از تیم ملی است، اما فشار‌های سیاسی بر زندگی حرفه‌ای او سایه افکنده است. در نهایت، ابعاد امنیتی این جنگ به حوزه فناوری‌های پیشرفته نیز کشیده شده است.

بر اساس یک سند حقوقی از وزارت دادگستری آمریکا، این کشور ادعا کرده است که از حملات علیه ایران برای پیشبرد اهداف امنیتی خود در حوزه هوش مصنوعی استفاده کرده است. در این سند استدلال شده که هرگونه تلاش برای مختل کردن نوآوری‌های هوش مصنوعی که از عملیات نظامی وزارت جنگ پشتیبانی می‌کند، تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی، اقتصادی و انرژی ایالات متحده محسوب می‌شود.

کامرون استنلی، رئیس بخش هوش مصنوعی پنتاگون، در شهادت خود تاکید کرده است که پیوند میان عملیات نظامی و توسعه فناوری‌های هوشمند، بخشی جدایی‌ناپذیر از استراتژی دفاعی آمریکا در قرن بیست و یکم است و هرگونه مداخله در این مسیر با واکنش شدید روبرو خواهد شد





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