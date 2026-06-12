گزارش روزنامهالاخبار لبنان میگوید توافق پیشرویی میان ایران و آمریکا میتواند شامل پایان جنگ در خاورمیانه، خروج سریع اسرائیل از لبنان و آزادی اسرا باشد، در حالی که مقامات آمریکایی و اسرائیلی چندین بار دربارهٔ این موضوع گفتوگو کردهاند
روزنامهالاخبار لبنان که به نزدیکیاش با حزبالله شناخته میشود، در گزارشی تازه ادعا کرده است که توافق محتمل بین ایالات متحده و ایران، نه تنها به مسایل امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز محدود میشود، بلکه شامل خاتمهٔ تمام فعالیتهای نظامی و جنگی در سراسر منطقه، بهویژه در خاک لبنان نیز خواهد شد{{ {{ { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { {.
روزنامهالاخبار لبنان که به نزدیکیاش با حزبالله شناخته میشود، در گزارشی تازه ادعا کرده است که توافق محتمل بین ایالات متحده و ایران، نه تنها به مسایل امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز محدود میشود، بلکه شامل خاتمهٔ تمام فعالیتهای نظامی و جنگی در سراسر منطقه، بهویژه در خاک لبنان نیز خواهد شد{{ {{ { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { { {
ایران-آمریکا لبنان توافقنامه صلح حزبالله منطقه خلیج فارس