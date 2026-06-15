توافق صلح آمریکا و ایران نهایی شده است، تنگه هرمز بازگشایی، محاصره دریایی آمریکا لغو

رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد توافق صلح میان واشنگتن و تهران نهایی شده است و با امضای رسمی آن در 19 ژوئن، تنگه هرمز بازگشایی، محاصره دریایی آمریکا لغو و جریان نفت به بازارهای جهانی از سر گرفته خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی اعلام کرد توافق صلح با ایران نهایی شده و با بازگشایی تنگه هرمز، محاصره دریایی آمریکا نیز فورا لغو خواهد شد. ترامپ همچنین تاکید کرد که توافق با ایران موجب برقراری صلح و امنیت در منطقه خواهد شد.
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد توافق صلح میان واشنگتن و تهران نهایی شده است و با امضای رسمی آن در 19 ژوئن، تنگه هرمز بازگشایی ، محاصره دریایی آمریکا لغو و جریان نفت به بازارهای جهانی از سر گرفته خواهد شد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی اعلام کرد توافق صلح با ایران نهایی شده و با بازگشایی تنگه هرمز، محاصره دریایی آمریکا نیز فورا لغو خواهد شد. ترامپ نوشت: توافق با جمهوری اسلامی ایران نهایی شده است. به همه تبریک میگویم. بازگشایی رایگان تنگه هرمز و همچنین لغو فوری محاصره دریایی نیروی دریایی آمریکا را به طور کامل تایید میکنم.
ترامپ در پیام دیگری تاکید کرد که توافق با ایران موجب برقراری صلح و امنیت در منطقه خواهد شد و نوشت: روسای جمهور بسیاری تلاش کردند با ایران صلح کنند، اما همه پیش از من شکست خوردند. رهبران منطقه برای نخستین بار رئیسجمهوری را یافتهاند که میتواند به آنها برای برقراری صلح واقعی کمک کند.
همچنین، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که با امضای رسمی توافق در 19 ژوئن، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد، مینهای دریایی پاکسازی میشوند و جریان نفت بار دیگر برای منطقه و جهان از سر گرفته خواهد شد. آمریکا برای دو مسئول رسانهای تیم ملی ایران ویزا صادر نکرد و هیئت قطری برای رایزنی درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا وارد تهران شد.
همچنین، سوئد با پیروزی پرگل مقابل تونس جام جهانی 2026 را آغاز کرد و گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از توافق ایران و آمریکا ابراز خرسندی کرد
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