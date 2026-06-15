جمهوری اسلامی ایران پس از مذاکرات فشرده با ایالات متحده، به توافقی تاریخی دست یافت که تمام عملیات نظامی را در جبهه‌های مختلف متوقف کرده و محاصرهٔ دریایی علیه ایران را خاتمه می‌دهد؛ ایران از نقش پاکستان و قطر در این موفقیت تشکر کرد و بر قطع همکاری با رسانه‌های معاند تأکید کرد.

در چارچوب رهبری والای حضرت رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر پشتوانهٔ مردمش و پیروی از راهنمایی‌های استراتژیک رهبری گام‌های بلندی در مسیر مقابله با تهدیدات دشمنان خود برداشته است.

پس از دوره‌ای پرتنش و فشرده از مذاکرات دو ماهه بین نمایندگان ایران و ایالات متحده امریکا، توافقی تاریخی در خصوص پایان جنگ حاصل شد که در شام‌گاه ۲۴ خرداد ماه به صورت نهایی تصویب و امضا شد. این توافقنامه که تحت عنوان "یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ" شناخته می‌شود، نه تنها توقف تمام عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان را به معنای واقعی کلمه به ارمغان آورده، بلکه بلافاصله محاصرهٔ دریایی اعمال شده علیه ایران را نیز به طور کامل پایان می‌دهد.

بدین ترتیب، کشتی‌های نظامی و تجاری که پیشتر تحت فشار و سانسور نیروهای دریایی امریکا بودند، مجاز به عبور آزاد و بدون مانع از آب‌های منطقه می‌شوند. به‌موازات این دستاورد، ایران از تلاش‌های کشور همسایهٔ پاکستان و دولت قطر که به‌عنوان میزبانی مذاکرات و فراهم‌آوری زمینه‌های دیپلماتیک نقش کلیدی ایفا کردند، قدردانی ویژه‌ای اعلام کرده است.

این کشورها با ارائهٔ تسهیلات لاجستیکی، ایجاد فضای امن برای گفتگوهای محرمانه و حمایت از روند صلح‌جویانه، به تحقق این توافق تاریخی کمک شایانی نمودند. همچنین به صراحت تأکید شد که هرگونه همکاری با رسانه‌های معاند که هدف آن تضعیف توان ملی و تحریک جنبه‌های تروریستی است، به‌عنوان مشارکت در اقدام‌های تروریستی محسوب می‌شود و با تمام قوا مقابله خواهد شد.

پس از امضای این یادداشت تفاهم، فرآیندهای اجرایی برای تحقق تعهدات طرفین آغاز خواهد شد؛ به طوری که مذاکرات نهایی برای تنظیم جزئیات دقیق، پس از اطمینان از اجرای کامل تعهدات مقابلی توسط هر دو طرف، برنامه‌ریزی می‌شود. این گام‌های عملیاتی شامل برطرف‌سازی تمام تحریم‌های اقتصادی، بازگشت سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و تضمین آمانت‌دارهای تجاری می‌شود.

در کنار این موارد، ایران از جامعه جهانی می‌طلبد تا با حمایت از این توافق، فشارهای فشارآمیز علیه کشورش را به‌سرعت کاهش داده و به ثبات و صلح در منطقه کمک کنند. این موفقیت نه تنها نماد پیروزی دیپلمات{یک}ی ایران است، بلکه نشانگر توانمندی مردم و رزمندگان اسلام در مقابل هرگونه تهدیدی می‌باشد





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