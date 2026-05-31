آمریکا متعهد به رفع محاصره دریایی ایران شده است.در مقابل، ایران متعهد شده است تعداد کشتیهای عبوری تجاری را طی یک ماه به سطح پیش از تنشها بازگرداند که شناورهای نظامی مشمول این توافق نیستند.آمریکا تعهد داده نیروهای نظامی این کشور از محیط پیرامونی ایران خارج شوند؛ اینکه نیروهای اعزامی به منطقه را شامل می شود یا نیروهای مقیم در پایگاهها نیاز به مذاکره دارد. در صورت دستیابی به توافق نهایی در بازه زمانی ۶۰ روزه، این توافق در قالب یک قطعنامه الزامآور شورای امنیت سازمان ملل تایید خواهد شد. چارچوب تفاهم اسلام آباد هنوز نهایی نیست؛ هیچ قدمی از سوی ایران بدون ‘راستیآزمایی ملموس’ برداشته نخواهد شد. کنایه نظامالدین موسوی به مسئولان / لابلای مواضع انگلیسی یک توئیت به زبان فارسی بزنیدو درباره توافق توضیح دهیدجزئیات توافق اولیه میان ایران و آمریکا / بخشی از داراییهای بلوکه شده ایران باید در گام اول آزاد شود جزییات جدید اکسیوس از پیشنویس توافق بین ایران و آمریکا / کاخ سفید امیدوار است اختلافات در ساعات آینده برطرف شوددریادار سیاری: دشمن بداند هر گونه تعرض به خاک کشور پاسخ محکمتر از گذشته دریافت خواهد کرد پس از توافق تحولات عمیق در حوزههای مدنی و فرهنگی و اجتماعی آغاز شود / نباید از تنگههرمز درآمدزایی کنیمتنگه هرمز در گیرودار محاصره و مدیریتقیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ + جدولپیش بینی قیمت طلا و سکه یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ / طلا در کانال ۱۷ میلیون تومانی معامله شدساعت بازی آرسنال پاری سن ژرمن فینال لیگ قهرمانان اروپا امروز چند است و از کدام شبکه پخش زنده میشود؟قیمت دینار عراق امروز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵حفظ انسجام کنونی و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجستهکردن تفاوتهای اجتماعی
آمریکا متعهد به رفع محاصره دریایی ایران شده است. در مقابل، ایران متعهد شده است تعداد کشتیهای عبوری تجاری را طی یک ماه به سطح پیش از تنشها بازگرداند که شناورهای نظامی مشمول این توافق نیستند.
آمریکا تعهد داده نیروهای نظامی این کشور از محیط پیرامونی ایران خارج شوند؛ اینکه نیروهای اعزامی به منطقه را شامل می شود یا نیروهای مقیم در پایگاهها نیاز به مذاکره دارد. در صورت دستیابی به توافق نهایی در بازه زمانی ۶۰ روزه، این توافق در قالب یک قطعنامه الزامآور شورای امنیت سازمان ملل تایید خواهد شد. چارچوب تفاهم اسلام آباد هنوز نهایی نیست؛ هیچ قدمی از سوی ایران بدون ‘راستیآزمایی ملموس’ برداشته نخواهد شد.
کنایه نظامالدین موسوی به مسئولان / لابلای مواضع انگلیسی یک توئیت به زبان فارسی بزنیدو درباره توافق توضیح دهیدجزئیات توافق اولیه میان ایران و آمریکا / بخشی از داراییهای بلوکه شده ایران باید در گام اول آزاد شود جزییات جدید اکسیوس از پیشنویس توافق بین ایران و آمریکا / کاخ سفید امیدوار است اختلافات در ساعات آینده برطرف شوددریادار سیاری: دشمن بداند هر گونه تعرض به خاک کشور پاسخ محکمتر از گذشته دریافت خواهد کرد پس از توافق تحولات عمیق در حوزههای مدنی و فرهنگی و اجتماعی آغاز شود / نباید از تنگههرمز درآمدزایی کنیمتنگه هرمز در گیرودار محاصره و مدیریتقیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ + جدولپیش بینی قیمت طلا و سکه یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ / طلا در کانال ۱۷ میلیون تومانی معامله شدساعت بازی آرسنال پاری سن ژرمن فینال لیگ قهرمانان اروپا امروز چند است و از کدام شبکه پخش زنده میشود؟
قیمت دینار عراق امروز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵حفظ انسجام کنونی و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجستهکردن تفاوتهای اجتماع
توافق ایران و آمریکا رفع محاصره دریایی آزادی بخشی از داراییهای بلوکه شده تنگه هرمز قیمت سکه پارسیان قیمت طلا و سکه توافق اولیه میان ایران و آمریکا پیشنویس توافق بین ایران و آمریکا اکسیوس کاخ سفید دریادار سیاری فینال لیگ قهرمانان اروپا قیمت دینار عراق