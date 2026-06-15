Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

توافق اولیه آمریکا و جمهوری اسلامی برای خروج ترامپ از جنگ و کاهش تنش در بازارهای انرژی

سیاسی News

توافق اولیه آمریکا و جمهوری اسلامی برای خروج ترامپ از جنگ و کاهش تنش در بازارهای انرژی
توافقآمریکاجمهوری اسلامی
📆6/15/2026 2:16 AM
📰IranIntl
25 sec. here / 247 min. at publisher
📊News: 870% · Publisher: 63%

تحلیلگران می‌گویند توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی می‌تواند راهی برای خروج ترامپ از «جنگی پرهزینه» فراهم و به کاهش تنش در بازارهای انرژی کمک کند، اما این توافق همچنان با ابهام‌های روبه‌رو است که ممکن است واشینگتن را در موقعیتی ضعیف‌تر از قبل از آغاز جنگ قرار دهد.

تحلیلگران می‌گویند توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی می‌تواند راهی برای خروج ترامپ از « جنگ ی پرهزینه» فراهم و به کاهش تنش در بازارهای انرژی کمک کند، اما این توافق همچنان با ابهام‌های روبه‌رو است که ممکن است واشینگتن را در موقعیتی ضعیف‌تر از قبل از آغاز جنگ قرار دهد.

میان تهران و واشینگتن، به مهم‌ترین پیشرفت دیپلماتیک از زمان آغاز جنگ دست یافته است. این توافق شامل تعهد ایران به بازگشایی تنگه هرمز است؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش قیمت انرژی و سوخت، به‌ویژه در آمریکا، کمک کند. با این حال، رویترز می‌نویسد توافقی که با میانجی‌گری پاکستان حاصل شده، ظاهراً با برخی امتیازدهی‌های آمریکا همراه است.

از جمله اینکه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران، که ترامپ آن را هدف اصلی جنگ معرفی کرده بود، به مذاکرات بعدی و یک دوره ۶۰ روزه موکول شده است

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IranIntl /  🏆 3. in İR

توافق آمریکا جمهوری اسلامی خروج ترامپ از جنگ کاهش تنش در بازارهای انرژی تنگه هرمز برنامه هسته‌ای ایران ترامپ جنگ تهران واشینگتن ایران ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-15 05:17:52