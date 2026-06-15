توافق اولیه آمریکا و جمهوری اسلامی برای خروج ترامپ از جنگ و کاهش تنش در بازارهای انرژی

تحلیلگران میگویند توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند راهی برای خروج ترامپ از «جنگی پرهزینه» فراهم و به کاهش تنش در بازارهای انرژی کمک کند، اما این توافق همچنان با ابهامهای روبهرو است که ممکن است واشینگتن را در موقعیتی ضعیفتر از قبل از آغاز جنگ قرار دهد.
تحلیلگران میگویند توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند راهی برای خروج ترامپ از « جنگ ی پرهزینه» فراهم و به کاهش تنش در بازارهای انرژی کمک کند، اما این توافق همچنان با ابهامهای روبهرو است که ممکن است واشینگتن را در موقعیتی ضعیفتر از قبل از آغاز جنگ قرار دهد.
میان تهران و واشینگتن، به مهمترین پیشرفت دیپلماتیک از زمان آغاز جنگ دست یافته است. این توافق شامل تعهد ایران به بازگشایی تنگه هرمز است؛ اقدامی که میتواند به کاهش قیمت انرژی و سوخت، بهویژه در آمریکا، کمک کند. با این حال، رویترز مینویسد توافقی که با میانجیگری پاکستان حاصل شده، ظاهراً با برخی امتیازدهیهای آمریکا همراه است.
از جمله اینکه مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران، که ترامپ آن را هدف اصلی جنگ معرفی کرده بود، به مذاکرات بعدی و یک دوره ۶۰ روزه موکول شده است
توافق آمریکا جمهوری اسلامی خروج ترامپ از جنگ کاهش تنش در بازارهای انرژی تنگه هرمز برنامه هستهای ایران ترامپ جنگ تهران واشینگتن ایران ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ ترامپ