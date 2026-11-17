مدیرعامل توانیر با اعلام کاهش روشنایی خیابان‌ها و محدودیت گاز توسط دولت، هشدار داده است که ناترازی انرژی به ۴۳۰ میلیون مترمکعب می‌رسد و صنایع فولاد و آلومینیوم هدف بازنگری قرار می‌گیرند.

شرکت توانیر در آستانه ورود به فصل زمستان، کاهش سطح روشنایی معابر شهری، جاده‌ها، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی را به عنوان یک اقدام فوری در دستور کار قرار داده است. این تصمیم که در پی هشدارهای مکرر درباره محدودیت شدید در تأمین برق و گاز اتخاذ شده، نشان‌دهنده افزایش فشار بر شبکه انرژی کشور است. مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرده است که این محدودیت‌ها در کنار قطع برق صنایع بزرگ، برای جلوگیری از فروپاشی کامل سیستم انرژی ضروری بوده و تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم به همکاری هستند.

دستورکار مدیریت مصرف زمستانه توانیر

محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در جلسه مدیریت مصرف زمستانه که سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه برگزار شد، بر لزوم همکاری فوری شهرداری‌ها و استانداری‌ها برای کاهش مصرف برق تأکید کرد. او خواستار کاهش روشنایی‌های غیرضروری در معابر شهری و جاده‌ای شد تا بار از روی شبکه سیم‌کشی انرژی برداشته شود. همچنین او بر بازنگری مجدد در برنامه تأمین برق صنایع بزرگ، به‌ویژه کارخانه‌های فولاد و آلومینیوم، و تشدید برخورد با مصرف‌کنندگان متخلف تأکید کرد. این اقدامات با هدف توزیع عادلانه و ایمن منابع انرژی در بازه زمانی پیک مصرف زمستانی انجام می‌شود.

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ناترازی ۴۳۰ میلیون مترمکعب گاز و هشدار دولت

ناترازی گاز در این فصل از سال ممکن است به روزانه ۴۳۰ میلیون مترمکعب برسد که این رقم پیش از جنگ حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب بود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، این رقم را ۱۹ آبان ماه اعلام کرد و هشدار داد در صورت افزایش مصرف، حتی پایتخت تهران نیز ممکن است با قطع گاز مواجه شود. شرکت ملی گاز نیز از احتمال بروز مشکل در تأمین گاز دست‌کم ۱۱ استان خبر داده است. این کمبود گاز مستقیماً بر تولید برق تأثیر می‌گذارد زیرا بخش عمده برق ایران در نیروگاه‌های حرارتی وابسته به سوخت گازی تولید می‌شود و این وابستگی باعث شده است تا بحران گاز به بحران برق تبدیل شود.

تأثیر جنگ و فرسودگی زیرساخت‌ها بر شبکه برق

بحران کنونی ناشی از خسارات جنگ نیست بلکه فرسودگی تأسیسات و کمبود سرمایه‌گذاری نیز وجود داشته است. مدیرعامل توانیر پیش‌تر اعلام کرده بود حملات نظامی به زیرساخت‌های برق، حدود چهار هزار و ۲۰۰ مگاوات از توان شبکه را کاهش داده و بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. ضعف توسعه زیرساخت‌ها و ناترازی مزمن انرژی سال‌ها پیش از جنگ نیز وجود داشته و این مسائل باعث شده است تا ظرفیت پاسخگویی شبکه در برابر تقاضای بالا به شدت کاهش یابد و امنیت انرژی در خطر جدی قرار گیرد.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کمبود انرژی

کاهش برق و گاز صنایع می‌تواند به افت تولید، افزایش هزینه تمام‌شده کالاها، اختلال در اشتغال و فشار بیشتر بر قیمت مصرف‌کننده منجر شود. در چنین شرایطی، خانوارها علاوه بر نگرانی درباره تأمین گرمایش و برق، ممکن است از مسیر افزایش قیمت مواد غذایی، کالاهای صنعتی و خدمات نیز هزینه بحران انرژی را بپردازند. کاهش روشنایی معابر نیز در صورت اجرای نامناسب می‌تواند نگرانی‌هایی درباره امنیت تردد شبانه و ایمنی جاده‌ها ایجاد کند و تأثیرات منفی اجتماعی خود را بر شهروندان بگذارد.

انتقال هزینه بحران به بودجه خانوارهای ایرانی

بحران تأمین انرژی در ایران از نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها فراتر رفته و به روشنایی فضاهای عمومی رسیده است. در حالی که هزینه اقتصادی کمبود انرژی، چه از مسیر محدودیت تولید و چه افزایش قیمت‌ها، می‌تواند در نهایت به بودجه خانوارها منتقل شود. این انتقال هزینه نشان‌دهنده پیچیدگی بحران انرژی است که از سطح تولیدات صنعتی به زندگی روزمره مردم کشیده شده و نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق برای مدیریت تقاضا و تأمین منابع است تا از پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی آن جلوگیری شود.