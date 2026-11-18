پیت هگست وزیر جنگ آمریکا با دلسی رودریگز رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا دیدار کرد و توافق گسترده‌ای برای همکاری‌های نظامی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر امضا شد.

پیت هگست ، وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا، با سفری غیرمنتظره به ونزوئلا دیداری با دلسی رودریگز ، رئیس‌جمهوری موقت این کشور، انجام داد و خبر از توافق دو جانبه برای احیای روابط نظامی و توسعه همکاری‌های امنیتی داد. این دیدار که به گزارش آسوشیتدپرس در روز چهارشنبه ۲۷ آبان برگزار شد، تلویزیون دولتی ونزوئلا تصاویری از این ملاقات در کاخ ریاست‌جمهوری میرافلورس در پایتخت کاراکاس منتشر کرد و نشان داد که این سفر از قبل به صورت عمومی اعلام نشده بود.

جزئیات توافق نظامی و همکاری‌های امنیتی

پیت هگست در طول این جلسه تأکید کرد که دو کشور در حال برقراری مجدد مشارکت دفاعی خود هستند و امیدوار است همکاری نیروهای مسلح آمریکا و ونزوئلا، به ویژه در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به طور قابل توجهی گسترش یابد. او بیان داشت که دو کشور می‌توانند با بهره‌گیری از توانایی‌های نظامی یکدیگر، در برابر تهدیدات مشترک به صورت موثرتری عمل کنند.

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دلسی رودریگز نیز در این دیدار اعلام کرد که توافق‌های جدید امکان آموزش نیروهای مسلح ونزوئلا از سوی کارشناسان آمریکایی، بهبود تجهیزات عملیاتی، و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته نظامی را فراهم خواهد کرد. این توافق نشان‌دهنده تغییر رویکرد شدید در سیاست‌های منطقه‌ای و اولویت‌بندی مقابله با جرم سازمان‌یافته است.

موقعیت فعلی سیاسی ونزوئلا و نقش آمریکا

این سفر در ادامه تلاش‌های دولت پرزیدنت ترامپ برای تقویت روابط با ونزوئلا پس از برکناری نیکلاس مادورو انجام شده است. پیت هگست تازه‌ترین عضو کابینه پرزیدنت ترامپ است که پس از این تغییرات سیاسی به ونزوئلا سفر می‌کند. وزیران کشور و انرژی آمریکا نیز پیش‌تر برای مذاکره درباره منابع نفتی و مواد معدنی راهبردی این کشور به کاراکاس رفته بودند.

پرزیدنت ترامپ در مرداد اعلام کرده بود که پیت هگست در دستیابی به توافقی گسترده برای کنترل آمریکا بر بخشی از ذخایر نفت ونزوئلا نقش داشته است. دولت ترامپ همچنین اعلام کرده است که بیش از ۱۲ میلیارد دلار از درآمد فروش نفت ونزوئلا را در چارچوب توافق انرژی دو کشور به این کشور بازگردانده است.

پیامدهای عملیاتی و آینده انتخابات ریاست‌جمهوری

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که عملیات نظامی آمریکا علیه شناورهایی که در قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام مشارکت دارند، گسترش یافته است. از زمان آغاز این عملیات در شهریور ۱۴۰۴ دست‌کم ۲۴۰ نفر کشته شده‌اند و این ارقام نشان‌دهنده شدت تلاش‌های آمریکایی در کنترل مرزهای دریایی است.

با وجود گسترش همکاری‌های دو کشور، آینده سیاسی ونزوئلا همچنان نامشخص است. دوره قانونی ریاست موقت دلسی رودریگز در تیر پایان یافت، اما او همچنان اداره کشور را بر عهده دارد و هنوز تاریخی برای انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین نشده است. ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، نیز به‌تازگی از تبعید به کشور بازگشته است.

واکنش‌ها و آینده روابط بین‌المللی در منطقه

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بازگشت ماریا کورینا ماچادو را نتیجه مذاکرات آشتی ملی با حمایت ایالات متحده توصیف کرده و آن را فرصتی برای برگزاری انتخابات آزاد دانسته است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به صدای آمریکا تأکید کرد که میلیاردها دلار درآمد نفتی ونزوئلا به نفع مردم این کشور هزینه شده است.

وزارت خارجه آمریکا هشدارهایی را به دولت ونزوئلا درباره تأخیر در برگزاری انتخابات اختصاصی داده است. این اقدامات نشان می‌دهد که پیت هگست و دولت پرزیدنت ترامپ در حال استفاده از اهرم‌های اقتصادی و نظامی برای شکل‌دهی به آینده سیاسی ونزوئلا و تضمین ثبات منطقه‌ای هستند.