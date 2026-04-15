تلاشهای دیپلماتیک پاکستان برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا به ثمر نشسته و دو کشور بر سر اصول اولیه برای یک دیدار احتمالی دوم به توافق رسیدهاند. همزمان، تحولات دیپلماتیک در لبنان نیز در جریان است که انتظار میرود به آتشبس در این کشور منجر شود. مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر لزوم راستیآزمایی دقیق فعالیتهای هستهای ایران تاکید کرده است.
در سایه تلاشهای دیپلماتیک فزاینده پاکستان ، ایران و آمریکا در مورد اصول اولیه برای یک دیدار احتمالی دوم به توافق رسیدهاند، هرچند جزئیات زمان و مکان این دیدار هنوز مشخص نیست. این تحولات همزمان با سفر فرمانده ارتش پاکستان و وزیر کشور این کشور به تهران صورت گرفته است، سفری که با هدف میانجیگری میان دو کشور انجام شده است. وبسایت آکسیوس نیز گزارش داده است که ایران و آمریکا در روزهای اخیر پیشرفتهایی در گفتگوها داشتهاند که آنها را به یافتن چارچوبی برای پایان دادن به تنشها نزدیکتر کرده است. روزنامه والاستریت ژورنال پیشتر نوشته بود که دو طرف بر سر اصول کلیدی لازم برای دومین دور مذاکرات به توافق رسیدهاند.
همزمان، در لبنان، تحرکات دیپلماتیک منطقهای و بینالمللی در جریان است که انتظار میرود به آتشبس در این کشور منجر شود. ابراهیم الموسوی، نماینده ارشد حزبالله، با اشاره به نقش ایران در این مذاکرات، اعلام کرد که تهران از اهرم فشار تنگه هرمز استفاده میکند و با طرح شروط خود مبنی بر لزوم گنجاندن لبنان در هرگونه توافق آتشبس، فشارهای قابل توجهی به آمریکا وارد کرده است. او تاکید کرد که اگر آمریکا این شروط را نپذیرد، ایران به مسدود کردن تنگه هرمز ادامه خواهد داد و از کارت اقتصادی خود بهره خواهد برد. این مقام حزبالله همچنین اشاره کرد که ایران برای دستیابی به این هدف با بازیگران منطقهای و بینالمللی متعددی در ارتباط است، اما از اظهار نظر در مورد پایبندی حزبالله به آتشبس احتمالی خودداری کرد.
در همین راستا، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بر ضرورت وجود سازوکارهای جامع و دقیق برای راستیآزمایی فعالیتهای هستهای ایران در هرگونه توافق احتمالی تاکید کرده است. او در سئول به خبرنگاران گفت که با توجه به برنامه هستهای گسترده ایران، حضور بازرسان آژانس برای حصول هرگونه توافق ضروری است و بدون آن، توافق حاصل نخواهد شد. در حالی که ایران همواره برنامه هستهای خود را صلحآمیز دانسته است، آژانس و کشورهای غربی معتقدند ایران تا سال ۲۰۰۳ برنامه سازمانیافتهای برای ساخت سلاح هستهای داشته است. گمان میرود مدت زمان آتشبس در لبنان با آتشبس مورد انتظار بین ایران و آمریکا مرتبط باشد، زیرا دو مقام ارشد لبنانی در جریان تلاشهای مربوط به آتشبس در لبنان قرار گرفتهاند.
در تحولی دیگر، وزیر علوم ایران از مشکلات دسترسی به اینترنت برای آموزش و تحقیق فناوری خبر داده و اعلام کرده است که با وزارت ارتباطات در این خصوص تماسهای مکرری داشته است. او ابراز امیدواری کرده است که این مشکلات، که به گفته او با ملاحظاتی خارج از اراده وزارت ارتباطات مواجه است، به زودی برطرف شوند. سناتور بیل کَسیدی، در گفتگو با ایران اینترنشنال، هدف اصلی مذاکرات جاری آمریکا با ایران را جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هستهای عنوان کرده و معتقد است دولت آمریکا در این زمینه موفق بوده است. او همچنین هشدار داده است که ایران نباید اجازه یابد از درآمد حاصل از عوارض کشتیها در تنگه هرمز برای تقویت توان نظامی خود استفاده کند. کَسیدی همچنین هرگونه ارزیابی از شکست مذاکرات را رد کرده و معتقد است تا زمانی که نتیجه نهایی مشخص نشود، نمیتوان آن را شکست تلقی کرد. در همین حال، سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان، در پارلمان اروپا، حکومت ایران را دشمن جهان آزاد خوانده و خواستار تغییر رویکرد اروپا در قبال ایران شده است. نخستوزیر پاکستان نیز سفر منطقهای خود را به عربستان، قطر و ترکیه آغاز کرده است که میتواند در راستای تلاشهای میانجیگرانه پاکستان باشد.
