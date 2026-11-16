اتریش، دانمارک، آلمان، هلند و یونان به توافق با کیگالی رسیدند تا از سال ۲۰۲۷ مهاجران اخراجی را در مرکز میزبانی در رواندا اسکان دهند و هزینه‌ها را تقبل کنند.

دولت‌های اتریش ، دانمارک ، آلمان ، هلند و یونان وارد مرحله نهایی مذاکرات با ریاض کیگالی برای راه‌اندازی نخستین مرکز میزبانی از مهاجران اخراج‌شده شده‌اند. این توافق تاریخی به منظور ایجاد سازوکاری برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به کشورهایی که هیچ ارتباطی با آن‌ها ندارند، در حال شکل‌گیری است. نخستین طرح آزمایشی این پروژه قرار است از میانه سال ۲۰۲۷ به مرحله اجرا درآید و صدها مهاجر را در خود جای دهد.

جزئیات مرکز میزبانی و سازوکار بازگشت

به گفته منابع آگاه، نخستین مرکز بازگشت در رواندا به‌عنوان یک "طرح آزمایشی" عمل خواهد کرد و از بهار یا تابستان سال ۲۰۲۷ آغاز به کار می‌کند. این مراکز باز، مجموعه‌هایی هستند که مهاجران اخراج‌شده را در خود اسکان می‌دهند و به آن‌ها مجوز اقامت می‌دهند. برخلاف مراکز بازداشت سنتی در اروپا، افراد در این طرح آزادی عمل بیشتری دارند و می‌توانند با هدف ادغام در جامعه محلی و بازار کار در رواندا آزادانه جابجا شوند.

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مراکز بازگشت در واقع محل اقامت موقت برای مهاجرانی هستند که در انتظار بازگردانده‌شدن به کشورهای مبدأ خود به سر می‌برند. با این حال، برای مدت اقامت در این مراکز محدودیت زمانی مشخصی وجود ندارد و افراد ممکن است در رواندا گرفتار شوند و هرگز به خانه بازنگردند. آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا، فرونتکس، نیز پس از تصویب اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اروپا توسط پارلمان اروپا، می‌تواند در این روند نقش داشته باشد.

مواضع سیاستمداران و نگرانی‌های حقوق بشری

وزیران کشور و مهاجرت پنج کشور عضو اتحادیه اروپا در کنفرانسی در وین پایتخت اتریش شرکت خواهند کرد و ونسان بریوتا، وزیر کشور رواندا نیز در این نشست حضور خواهد داشت. کریستین اشتوکر، صدراعظم اتریش، و مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، قرار است برای اعلام رسمی این توافق بزرگ یک نشست خبری مشترک برگزار کنند. این اقدام به‌عنوان یک پیشرفت بی‌سابقه در سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی این کشورها توصیف می‌شود.

با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که این مراکز می‌توانند به نقض حقوق انسان‌ها منجر شوند، به‌ویژه در کشورهایی با استانداردهای محدود دموکراتیک. الئونورا چلوریا از انجمن حقوقی ایتالیایی آس‌جی اعلام کرده است که ممکن است مهاجران در معرض شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. قانونی که اجازه می‌دهد مراکز بازگشت خارج از بلوک اروپا راه‌اندازی شوند، مقرر می‌کند که کشور میزبان باید استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی را رعایت کند.

سازمان ملل متحد کارنامه رواندا در زمینه احترام به حقوق بشر را محل تردید دانسته است. تجربه مشابه پیشین نیز این نگرانی‌ها را تقویت می‌کند؛ توافق میان کیگالی و بریتانیا برای فرستادن پناه‌جویان در سال ۲۰۲۳ به دلیل خطر نقض حقوق بشر، از سوی دیوان عالی بریتانیا غیرقانونی اعلام شد. دولت‌های پنج‌گانه ادعا می‌کنند طرح آن‌ها کاملاً با قوانین اتحادیه اروپا منطبق است.

بار مالی و تأثیرات اقتصادی توافق

پنج دولت اروپایی تمام بار مالی اخراج‌ها و اسکان در رواندا را بر دوش خواهند کشید، اما برآوردی از هزینه کلی این پروژه وجود ندارد و مشخص نیست کیگالی در ازای این همکاری چه مبلغی دریافت خواهد کرد. در سال ۲۰۲۵، دولت رواندا توافقی با ایالات متحده امضا کرده بود که بر اساس آن در ازای حدود ۷.۵ میلیون دلار کمک مالی، اتباع کشورهای ثالث اخراج‌شده را می‌پذیرفت.

الگوی آلبانی برای ایتالیا نیز نشان‌دهنده پیچیدگی‌های مالی این پروژه است. صورت‌حساب ۶۷۰ میلیون یورویی در طول یک مشارکت پنج‌ساله، طرح مشابه آلبانی را جنجال‌برانگیز کرد. مطالعه‌ای در یک دانشگاه ایتالیایی نشان می‌دهد نگهداری مهاجران در آلبانی بسیار پرهزینه‌تر از اسکان آن‌ها در خود ایتالیا است؛ هر جای خالی در آلبانی بیش از ۱۵۳ هزار یورو هزینه دارد، در حالی که تأسیسات در سیسیل هر مهاجر را با حدود ۲۱ هزار یورو در هر جا اسکان می‌دهند.