توافق با ایران در آستانه نهایی؛ ترامپ به نتانیاهو گفته مش hints توافق بزرگ است و وقت تمام جنگ فرارسیده

در یک تماس تلفنی، دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو اعلام کرد توافق با ایران در مرحله نهایی است و زمان پایان جنگ فرا رسیده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند اسرائیل با بدبینی نسبت به جزئیات توافق resumed اما نتانیاهو مانع آن نشده و به ترامپ اعتماد کرده است. نگرانی اسرائیلی‌ها شامل احتمال طولانی کردن مذاکرات توسط ایران پس از امضا، محدود شدن آزادی عمل در قبال حزب‌الله و تضمین امنیت اسرائیل است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد که توافق با ایران در آستانه نهایی‌سازی قرار دارد.

طبق گزارش اکسیوس، ترامپ در این تماس به نتانیاهو گفت: این همان توافق است. توافق بزرگی است و وقتش رسیده که این جنگ را تمام کنیم. این در حالی است که بر اساس تحلیل رسانه‌ای، اسرائیل از ابتدا هدف خود را تغییر رژیم در ایران می‌دانست اما اکنون با نزدیکی انتخابات اسرائیل، رقبای نتانیاهو او را متهم می‌کنند که با پذیرد شرایط توافق، اسرائیل را به یک دولت وابسته تبدیل کرده است.

همچنین برخی مقامات آمریکایی معتقدند حتی اگر توافق پایدار باشد، نتانیاهو ممکن است در آن اخلال ایجاد کند. با این حال در تماس تلفنی، نتانیاهو به نظر می‌رسیده که پذیرفته مانع امضای توافق نمی‌شود. مقامات تهران و واشنگتن هم اعلام کرده‌اند که بیش از هر زمان دیگری به امضای تفاهم‌نامه پایانی جنگ نزدیک شده اما هنوز نهایی نیست.

همزمان، گزارش‌ها حاکی از آن است که نتانیاهو قصد داشت حملات گسترده علیه تاسیسات انرژی ایران انجام دهد اما ترامپ در آخرین لحظه مانع آن شد. پس از ادعای ترامپ در تروت‌سوشال درباره حصول توافق، نتانیاهو غافلگیر شده اما در تماس تلفنی بعدی مخالفت شدیدی نشان نداد. نتانیاهو به ترامپ گفت به او اعتماد دارد که توافق نهایی نگرانی‌های مشترک درباره برنامه هسته‌ای ایران را برطرف می‌کند.

مقامات اسرائیلی با وجود بدبینی نسبت به توافق احتمالی، رسمی از ترامپ انتقاد نمی‌کنند اما نگران هستند ایران پس از امضای توافق بدون امتیاز واقعی در حوزه هسته‌ای، مذاکرات را طولانی کند و با فروش نفت وضعیت خود را تقویت نماید. وزیر دفاع اسرائیل، یسرائیل کاتس، اعلام کرد اسرائیل توافق راayne بر اساس منافع آمریکا می‌پذیرد اما انتظار دارد اصول مشترک درباره برنامه هسته‌ای، موشک‌ها و نیروهای نیابتی رعایت شود و اسرائیل توانایی اقدام مستقل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را حفظ کند.

همچنین نگرانی اسرائیل در مورد محدود شدن آزادی عمل در قبال حزب‌الله لبنان وجود دارد. یک مقام آمریکایی در پاسخ به این نگرانی‌ها گفت: آن‌چه انتظار داریم این است که اگر بتوانیم همه را وارد روند صلح کنید، دیگران نیز همین کار را انجام دهند. رسانه‌های ایران مدعی شدند پس از توافق، دارایی‌های مسدود شده آزاد می‌شوند که مقامات اسرائیلی با نگرانی به کاخ سفید گزارش دادند.

مقامات آمریکایی به اسرائیلی‌ها اطمینان دادند که متن توافق طوری است که ایران باید ابتدا اقدام عملی انجام دهد. همچنین تحولات لبنان و تبادل حملات با حزب‌الله می‌تواند توافق را بی‌ثبات کند. برای نتانیاهو همراهی با توافقی که اهداف اعلام‌شده‌ی او را محقق نکند، ضربه بزرگ سیاسی خواهد بود. درخواست از طرف ایرانی‌ها برای بازگشت اداره هرمز به حالت قبل از جنگ نیز بخشی از مذاکرات محسوب می‌شود





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