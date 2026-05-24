تحاللی که در نشریه 'اتلانتیک' ارائه شده، توافق احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی را بررسی میکند و با تمسخر از این توافق عنوان میکند که ترامپ احتمالا به امید اینکه آمریکاییها متوجه ابعاد این شکست نشوند، بیسروصدا از این وضعیت خارج شود. این تحلیل همچنین هدف نهایی ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی و دولت وی با اسرائیل را در مورد یک توافقنامههسته ای که در مورد آزادی پنجمقانلو در آمریکا و همچنین مذاکرات ۳۰ روزه درباره برنامه هستهای ایران و بازگشایی تنگه هرمز بررسی میکند.
تحلیلی در نشریه 'اتلانتیک' صورت گرفته که توافق احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی را بررسی میکند و با تمسخر از این توافق عنوان میکند که ترامپ احتمالا به امید اینکه آمریکاییها متوجه ابعاد این شکست نشوند، خانه را ترک کند.
نویسنده میافزاید که اکنون مشخص شدهاند هدف نهایی ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی و دولت وی با اسرائیل در مورد یک توافقنامه هستهای، در حال گفتگو درباره آزادی ۵اهلجانی ایرانی که در آمریکا قسر شدهاند، و همچنین مذاکرات ۳۰ روزه درباره برنامه هستهای ایران و بازگشایی تنگه هرمز است. نویسنده میافزاید که این توافق باید روشن باشد که ایالات متحده در حال عقبنشینی از این بحران است.
ترامپ ممکن است یک حمله محدود دیگری انجام دهد، اما این عمل صرفا نمایشی خواهد بود و بازی نهایی برای تسلیم است. همچنین ممکن است هدف نهایی 'بازی' دوباره تسلیم و از طرفی دیگر انجام حمله محدود نمایشی اس
توافق جمهوری اسلامی ترامپ ایالات متحده جنگ توافقنامه تهاجمپستای جدید