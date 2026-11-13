توافق اروپا بر سر هیات نمایندگی در مذاکرات صلح اوکراین و گسترش اختیارات اطلاعاتی آلمان

رهبران اتحادیه اروپا به توافق رسیدند که هیات نمایندگی اوکراین شامل پنج قدرت نظامی باشد. روسیه خواستار بازنگری در ساختار امنیتی اروپا شده است و آلمان قوانین اطلاعاتی را برای مقابله با تهدیدات ایران و روسیه سخت‌تر کرد.

در اقدامی که پس از ماه‌ها بلاتکلیفی و بحث‌های داغ دیپلماتیک صورت گرفت، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، در بیانیتهی رسمی در تاریخ جمعه بیست و دوم آبان ماه اعلام کرد که رهبران اتحادیه اروپا به یک توافق تاریخی و استراتژیک دست یافته‌اند.

بر اساس این توافق، هیات نمایندگی اروپا در مذاکرات صلح اوکراین متشکل از پنج قدرت بزرگ نظامی خواهد بود. این گروه شامل کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و لهستان است و به عنوان نمایندگان اروپا در میز مذاکره حضور خواهند داشت. جالب توجه است که بریتانیا با وجود اینکه عضو اتحادیه اروپا نیست، به دلیل جایگاه نظامی و سیاسی خود در این توافق گنجانده شده است.

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توافق تاریخی رهبران اتحادیه اروپا برای وحدت در صلح اوکراین

این تصمیم در کنار حضور نهادهای رسمی اتحادیه اروپا، نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد یک صدای واحد و هماهنگ در صحنه بین‌المللی است. کوستا در نشست خبری پایانی اجلاس سران که در شهر دوبلین برگزار شد، با تأکید بر لزوم وحدت اروپایی گفت: اروپا باید در تمامی گفت‌وگوهای مهمی که آینده اوکراین و امنیت قاره را شکل می‌دهند، با صدایی روشن، واحد و متحد سخن بگوید و این تلاش در نهایت یک پروژه جمعی و مشترک است.

این توافق پس از هفته‌ها بحث و جدل بر سر این موضوع حاصل شد که چه کسی صلاحیت و مسئولیت نمایندگی منافع اروپا در فرآیند پیچیده صلح اوکراین را بر عهده خواهد داشت. در سوی دیگر ماجرا، کرملین واکنش‌های محتاطانه‌ای نشان داده است. روسیه اعلام کرده است که تنها در صورتی با مشارکت کشورهای اروپایی در مذاکرات صلح اوکراین موافقت خواهد کرد که این کشورها واقعاً قصد داشته باشند به برقراری صلح پایدار کمک کنند.

مقامات روسیه همچنین بر ضرورت حصول توافقی جامع و ساختاری درباره معماری امنیتی اروپا پیش از پرداختن به جزئیات جنگ تأکید دارند. این درخواست با واکنش‌های تند و سرسختانه اروپایی‌ها مواجه شده است. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، پیشنهادات مسکو را "همان بازی همیشگی" روسیه توصیف کرد و ابراز داشت که اروپا و ایالات متحده آمریکا بر سر ارسال پیامی روشن و قاطع به روسیه به توافق رسیده‌اند.

او تصریح کرد که هیچ گفت‌وگویی درباره اوکراین بدون حضور خود اوکراین و هیچ گفت‌وگویی درباره امنیت اروپا بدون حضور اروپا امکان‌پذیر نخواهد بود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز هشدار داد که تلاش‌های روسیه برای بازنویسی ساختار امنیتی اروپا صرفاً تلاشی برای منحرف کردن توجه جامعه جهانی از ضرورت حیاتی برقراری آتش‌بس است.

واکنش‌های تند اروپا به خواسته‌های ساختاری کرملین

دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان نیز با بیان اینکه بسیاری از شرکای اروپایی با او هم‌عقیده هستند، بر این باور است که نباید اجازه داد ساختار امنیتی اروپا مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا این دقیقاً همان خواسته‌ای است که ولادیمیر پوتین دنبال می‌کند. همچنین جرد کوشنر، فرستاده ویژه کاخ سفید، در بازدید از مسکو اعلام کرد که گفت‌وگوهای اولیه‌ای را با شرکای اروپایی درباره ساختار امنیتی قاره آغاز کرده است، هرچند حضور نمایندگان پنج قدرت اصلی و ناتو در مذاکرات آینده در ابوظبی تأیید شده است.

در بخش دیگری از تحولات امنیتی و اطلاعاتی، پارلمان آلمان مصوبه‌ای تاریخی را تصویب کرد که اختیارات سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را به‌طور چشمگیری گسترش می‌دهد. الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، با ابراز نگرانی جدی درباره تبدیل شدن آلمان به صحنه عملیات تروریسم، افراط‌گرایی و نفوذ قدرت‌های خارجی، ضرورت تقویت سازمان اطلاعات فدرال آلمان یا همان BND را یادآور شد.

گسترش اختیارات سازمان اطلاعاتی آلمان برای مقابله با تهدیدات

این سازمان که پیش‌تر بیشتر بر جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات محدود به داخل و مرزهای ملی متمرکز بود، اکنون با مجوز جدید می‌تواند در صورت لزوم اقدامات تلافی‌جویانه شامل عملیات خرابکارانه و حملات سایبری را انجام دهد. گزارش سال ۲۰۲۵ اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، حکومت ایران را در کنار روسیه و چین به عنوان یکی از مهم‌ترین تهدیدهای اطلاعاتی علیه آلمان معرفی کرده است.

این نهاد هشدار داده است که فعالیت‌های تهران از جاسوسی و حملات سایبری تا تلاش برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، پس از جنگ‌های اخیر خاورمیانه ابعاد گسترده‌تری یافته است. مارتین یگر، رئیس سازمان اطلاعات فدرال آلمان نیز تأکید کرده که روسیه همچنان بزرگ‌ترین نگرانی امنیتی برلین محسوب می‌شود و مسکو از طریق پهپادها، جاسوسی، خرابکاری و انتشار اطلاعات نادرست در حال پیشبرد یک "جنگ پنهان" علیه آلمان است.

تقویت نظارت بر گروه‌های افراطی و تهدیدهای داخلی

این مصوبات ضمن تقویت BND، اختیارات اداره حفاظت از قانون اساسی را نیز برای نظارت بر گروه‌های افراطی و تهدیدهای داخلی گسترش می‌دهد تا مقابله با چالش‌های امنیتی نوین مؤثرتر باشد.