خبرهای جدید از کاخ سفید حاکی از رایزنی برای دیدار دونالد ترامپ و گادی آیزنکوت پس از تشکیل کابینه جدید اسرائیل است. جزئیات این توافق و تاثیر آن بر روابط دو کشور بررسی شده است.

یک منبع اسرائیلی مدعی شده است که کاخ سفید در حال رایزنی برای فراهم کردن دیداری میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و گادی آیزنکوت، رئیس حزب یاشار در صورت موفقیت در تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی است. این گزارش که توسط روزنامه اسرائیل هیوم منتشر شده، حاکی از تلاش‌های دیپلماتیک گسترده برای بازتعریف روابط تل‌آویو و واشنگتن پس از دوره بنیامین نتانیاهو است.

جزئیات دیدار ترامپ و آیزنکوت

این منبع اسرائیلی به شبکه الحدث گفته است که این دیدار قرار است پس از تشکیل کابینه احتمالی از سوی آیزنکوت برگزار شود. بر اساس این گزارش، آیزنکوت قرار است در این دیدار از تفاهم‌هایی مطلع شود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با رئیس‌جمهور آمریکا به دست آورده است. هدف اصلی از این دیدار، انتقال اطلاعات حساس و هماهنگی استراتژیک میان دو طرف است.

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اصلاح روابط تل‌آویو و واشنگتن

به گفته این منبع، آیزنکوت خواهان اصلاح مسیر روابط تل‌آویو و واشنگتن است تا مناسبات دو طرف از حمایت و همراهی هر دو حزب اصلی آمریکا برخوردار، و به موضوعی فراجناحی در این کشور تبدیل شود. این مقام اسرائیلی همچنین اعلام کرد که آیزنکوت قصد دارد کمیته‌ای ویژه به ریاست یائیر لاپید، عضو کنست (پارلمان) و گزینه تصدی وزارت خارجه در کابینه آینده تشکیل دهد تا تمامی کانال‌های ارتباطی با واشنگتن را بررسی کند.

تلاش برای تغییر رویکرد نظامی و دیپلماتیک

آیزنکوت همچنین تلاش خواهد کرد مقام‌های آمریکایی را به تجدیدنظر در تصمیم توقف کمک‌های نظامی متقاعد کند و مذاکرات با لبنان و سوریه را برای دستیابی به راه‌حل‌هایی در مسائل مورد اختلاف ادامه دهد. این رویکرد نشان‌دهنده تمایل حزب یاشار برای تغییر مسیر سیاست‌های نظامی و دیپلماتیک اسرائیل در منطقه و نزد متحد اصلی خود، یعنی ایالات متحده است.

چالش‌های سیاسی و تلاش برای تشکیل کابینه

انتشار این گزارش در حالی است که آیزنکوت همچنان برای تشکیل کابینه جدید با دشواری‌هایی روبرو است. در همین حال، بنیامین نتانیاهو نیز تلاش می‌کند مانع شکل‌گیری کابینه جایگزین شود و زمینه برگزاری انتخابات جدید را فراهم کند. این رقابت سیاسی نشان‌دهنده تشریک مساعی طرفین برای به دست آوردن ابرمحبت در صحنه داخلی اسرائیل و تاثیرگذاری بر روند سیاست خارجی است.

زمان‌بندی تشکیل کابینه تغییر

با این وجود، نزدیکان آیزنکوت اعلام کرده‌اند که تلاش دارند روند تشکیل کابینه موسوم به کابینه تغییر را در هفته آینده به سرانجام برسانند. آیزنکوت از سه سناریو برای تشکیل کابینه جدید اسرائیل خبر داده و این روند ممکن است سرنوشت روابط دو کشور را در ماه‌های پیش رو تعیین کند. موفقیت یا شکست این تلاش‌ها، پیامدهای جدی برای ثبات منطقه‌ای و روابط بین‌المللی خواهد داشت.