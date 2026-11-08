فؤاد حسین وزیر خارجه عراق از دستیابی به تفاهم با آمریکا برای صادرات نفت از مسیر جایگزین عمان خبر داد. خسارت جنگ ۶۰ میلیارد دلار و افزایش صادرات در اکتبر.

فؤاد حسین وزیر خارجه عراق اعلام کرده است که بغداد به تفاهم‌هایی کلیدی با ایالات متحده آمریکا برای عبور امن نفتکش‌های حامل نفت خام خود از تنگه هرمز دست یافته است. این توافق جدید شامل استفاده از یک مسیر کشتیرانی جایگزین در نزدیکی سواحل عمان است تا وابستگی به آب‌های حساس خلیج فارس کاهش یابد.

توافق امنیتی آمریکا و بغداد بر سر مسیر عمان

طبق این توافق که در روز یکشنبه ۱۷ آبان توسط فؤاد حسین تأیید شد، کشتی‌های حامل نفت عراق می‌توانند بدون تهدیدات امنیتی در تنگه هرمز، از آب‌های عمان عبور کنند. این اقدام نتیجه مذاکرات مستقیم میان مقامات ارشد دو کشور است که هدف آن تضمین پیوستگی زنجیره تأمین انرژی است.

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کاهش صادرات و افزایش حجم در ماه‌های اخیر

مقامات بخش انرژی عراق گزارش داده‌اند که صادرات نفت در ماه اکتبر بهبود قابل توجهی داشته است. این در حالی است که صادرات روزانه از حدود دو میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در سپتامبر به سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در اکتبر رسیده است. این افزایش نشان‌دهنده توانایی عراق در جبران کاهش تولید در ماه‌های گذشته است.

برآورد خسارات جنگی و اختلالات صادراتی

فؤاد حسین در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تصریح کرد که خسارات واردشده به اقتصاد عراق بر اثر جنگ با جمهوری اسلامی و اختلالات ایجاد شده در صادرات نفت به ۶۰ میلیارد دلار رسیده است. این رقم سنگین بازتاب‌دهنده تأثیرات بلندمدت تنش‌های منطقه‌ای بر زیرساخت‌های حیاتی عراق است.

فشارهای مرزی و تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری

در همین حال ایالات متحده از بغداد خواسته است که تمام گذرگاه‌های مرزی با ایران را به جز دو مورد خاص ببندد. این درخواست در راستای تلاش عراق برای تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت و کاهش وابستگی به همسایه شرقی است. این تحولات نشان می‌دهد که عراق در پی ایجاد تعادل در سیاست‌های خارجی و اقتصادی خود می‌باشد.