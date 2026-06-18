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توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده نباید شامل معامله‌ای بر سر امنیت مرزهای شمالی اسرائیل باشد

سیاسی News

توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده نباید شامل معامله‌ای بر سر امنیت مرزهای شمالی اسرائیل باشد
توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحدهامنیت مرزهای شمالی اسرائیلحزب‌الله لبنان
📆6/18/2026 6:51 AM
📰IranIntl
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شورای سردبیری روزنامه اورشلیم‌پست در سرمقاله نوشت توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده نباید شامل معامله‌ای بر سر امنیت مرزهای شمالی اسرائیل باشد، زیرا برقراری آرامش پایدار تنها در گرو خلع سلاح و حذف تهدیدهای حزب‌الله لبنان است. بر اساس این سرمقاله که پنج‌شنبه ۲۸ خرداد منتشر شد، یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن می‌تواند خطر فوری گسترش جنگی فراگیر در منطقه را کاهش دهد و در چارچوب یک مسیر دیپلماتیک جدی، برای اسرائیل نیز سودمند باشد؛ به‌ویژه اگر این دیپلماسی بتواند مانع نزدیک‌تر شدن جمهوری اسلامی به توانایی تولید سلاح هسته‌ای شود. اورشلیم‌پست نوشت با این حال، دیپلماسی نمی‌تواند جایگزین امنیت شود؛ در مرزهای شمالی اسرائیل، این موضوع دیگر یک بحث نظری نیست، بلکه به‌طور مستقیم با زندگی روزمره شهروندان گره خورده است.

شورای سردبیری روزنامه اورشلیم‌پست در سرمقاله نوشت توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده نباید شامل معامله‌ای بر سر امنیت مرزهای شمالی اسرائیل باشد، زیرا برقراری آرامش پایدار تنها در گرو خلع سلاح و حذف تهدیدهای حزب‌الله لبنان است.

بر اساس این سرمقاله که پنج‌شنبه ۲۸ خرداد منتشر شد، یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن می‌تواند خطر فوری گسترش جنگی فراگیر در منطقه را کاهش دهد و در چارچوب یک مسیر دیپلماتیک جدی، برای اسرائیل نیز سودمند باشد؛ به‌ویژه اگر این دیپلماسی بتواند مانع نزدیک‌تر شدن جمهوری اسلامی به توانایی تولید سلاح هسته‌ای شود. اورشلیم‌پست نوشت با این حال، دیپلماسی نمی‌تواند جایگزین امنیت شود؛ در مرزهای شمالی اسرائیل، این موضوع دیگر یک بحث نظری نیست، بلکه به‌طور مستقیم با زندگی روزمره شهروندان گره خورده است.

تفاوت میان بازگشت خانواده‌ها به متولا، کریات شمونا، شلومی و الجلیل، یا ادامه یک سال دیگر از خیابان‌های خالی، کسب‌وکارهای تعطیل، آموزش‌های موقت و زندگی‌های معلق و بلاتکلیف، در گرو تامین امنیتی پایدار در منطقه است

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