توافق ایران و آمریکا؛ ونس از حضور احتمالی ترامپ در مراسم امضا خبر داد

جیدی ونس معاون رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که احتمال دارد دونالد ترامپ در مراسم امضای توافق با ایران در ژنو شرکت کند. وی مدعی شد این توافق خاورمیانه را متحول کرده و محاصره دریایی ایران لغو میشود.
در حالی که جزئیات توافق میان ایران و آمریکا در حال نهاییشدن است و قرار است روز جمعه در ژنو سوییس به امضا برسد، جیدی ونس معاون رئیسجمهور آمریکا از احتمال حضور دونالد ترامپ در مراسم امضای این توافق خبر داد.
ونس در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز اعلام کرد که قصد دارد در این مراسم حضور داشته باشد و افزود که احتمال دارد ترامپ نیز شخصاً شرکت کند، هرچند تصمیم نهایی گرفته نشده است. این در حالی است که کاخ سفید در حال بررسی جزئیات لجستیکی سفر و سطح مشارکت مقامات آمریکایی در این رویداد است.
ونس همچنین در واکنش به یادداشت تفاهم محققشده بین دو کشور، مدعی شد که اگر ایران به تعهدات خود پایبند بماند، خاورمیانه برای ۵۰ سال آینده دگرگون خواهد شد. وی بدون اشاره به کارشکنیهای قبلی آمریکا در مذاکرات و مداخلات منطقهای این کشور، ادعا کرد که این توافق به معنای بازگشایی فوری تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی است که آمریکا بر ایران تحمیل کرده بود.
در حالی که ایران بارها اعلام کرده سلاح هستهای در دکترین نظامی آن جایی ندارد، ونس با اظهاراتی بیاساس گفت که این توافق تصریح میکند ایران هرگز سلاح هستهای نخواهد داشت و به دنبال توسعه یا خرید آن نخواهد بود. وی تأکید کرد تا زمانی که ایران به تعهداتش پایبند باشد، مزایای واقعی دریافت خواهد کرد.
این اظهارات پس از آن مطرح میشود که پیشتر گفته شده بود امضای یادداشت تفاهم به صورت الکترونیک انجام خواهد شد، اما ظاهراً به مراسمی حضوری تبدیل شده است. همچنین پس از اعلام پاکستان مبنی بر دستیابی ایران و آمریکا به تفاهمنامه پایان جنگ در تمام جبههها از جمله لبنان، دونالد ترامپ گفت که لغو فوری محاصره دریایی علیه ایران را اعلام میکند.
ونس این توافق را لحظهای مهم برای ایالات متحده به لطف رهبری ترامپ و تلاش تیمش توصیف کرد و با ادعای تبدیل منطقه به موتور رفاه و از بین بردن خطرات هرجومرج، افزود که عمیقاً نگران واکنش گسترده ایران علیه اسرائیل پس از حمله بیروت بودند. او گفت صلح یکشبه محقق نمیشود، اما گامی مهم و تاریخی برداشته شده است.
در واکنش به این تحولات، وزیر خارجه اسپانیا از توافق استقبال کرد و گفتوگو و مذاکره میتواند مسائل معوقه را حل کند و آتشبس در لبنان را تضمین نماید. همچنین قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا در پیامی اعلام کرد که ایران ثابت کرد آمریکا و اسرائیل راهی جز تسلیم ندارند. این در حالی است که هنوز واکنش رسمی از سوی مقامات ایران به این اظهارات منتشر نشده است.
با این حال، تحلیلگران معتقدند این توافق میتواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و ژئوپلیتیک منطقه داشته باشد و مسیر جدیدی را در روابط بینالملل باز کند. از سوی دیگر، برخی کارشناسان نسبت به اجراییشدن کامل تعهدات از سوی آمریکا تردید دارند و به سابقه خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ اشاره میکنند. آنها میگویند که حفظ این توافق نیازمند تضمینهای محکم و مکانیزمهای نظارتی است.
در هر حال، انتظار میرود که مراسم امضای توافق در ژنو با حضور مقامات ارشد دو کشور و احتمالاً روسای جمهور برگزار شود و جهان شاهد فصل جدیدی در روابط ایران و آمریکا باشد. مردم منطقه که سالها با تنش و بحران دستوپنجه نرم کردهاند، امیدوارند این توافق به ثبات و صلح پایدار منجر شود، هرچند که رسیدن به این هدف نیازمند حسن نیت و پایبندی طرفین است.
ناظران بینالمللی نیز این رویداد را یکی از مهمترین تحولات دیپلماتیک سالهای اخیر میدانند که میتواند نقشه سیاسی خاورمیانه را تغییر دهد
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