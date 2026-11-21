مدیرعامل توانیر با اعلام حمایت از صنعت در برابر قطع برق، بر کسر 100 میلیون مترمکعبی گاز و کاهش 30 درصدی مصرف اداری و خانگی تاکید کرد.

محمد اله‌داد ، مدیرعامل شرکت توانیر ، با بیان اینکه اولویت آخر در اعمال محدودیت‌های برق، بخش صنعت است، از هموطنان خواست تا با مدیریت مصرف در بخش‌های غیرمولد مانند منازل، ادارات و اصناف، انرژی مورد نیاز برای چرخش چرخ صنعت را ذخیره کنند.

توضیح درباره کاهش 42 درصدی محدودیت‌ها

محمد اله‌داد در پاسخ به شرایط تامین انرژی در کشور و با اشاره به آغاز دوره چهارماهه سرد سال، از همکاری بسیار خوب هموطنان در هشت ماهه سال گذشته تشکر کرد. او خاطرنشان ساخت که با وجود تداوم گرمای هوا و همچنین خساراتی که در پی جنگ به تاسیسات وارد شد، به لطف خداوند شرایط نسبت به سال گذشته بهتر بود.

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وی اضافه کرد که میزان اعمال محدودیت‌ها در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 42 درصد کاهش یافت و این موضوع حاصل همراهی و حمایت مردم است. مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد که این کاهش قابل توجه در اعمال محدودیت‌ها، نشان‌دهنده تاثیرگذاری مستقیم رفتار مصرف‌کنندگان در بهبود وضعیت شبکه برق کشور است.

کسر 100 میلیون مترمکعبی گاز و خسارات زیرساختی

به گفته محمد اله‌داد، شرایط تامین سوخت در ماه‌های پیش رو به واسطه خسارات واردشده از سال گذشته دشوارتر است. سال گذشته نیز در تامین سوخت گاز با محدودیت‌هایی مواجه بودیم که با توجه به خسارتی که دشمن در 27 اسفندماه سال گذشته به زیرساخت‌های تولید گاز وارد کرد، این شرایط تشدید شد.

او گفت که در پی این اتفاق حدود 230 میلیون مترمکعب گاز را از دست دادیم. با این حال، با تلاش همکاران در شرکت گاز و وزارت نفت بیش از نیمی از این خسارات جبران شده است، اما همچنان حدود 100 میلیون مترمکعب کسری گاز نسبت به سال گذشته به ناترازی کشور اضافه شده است. مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد که طبیعتاً در تامین گاز همه بخش‌ها تلاش همکاران این است که با مدیریت انجام‌شده وضعیت بهتری در روزهای پیش رو داشته باشند، اما واقعیت این است که همکاری مردم در همه بخش‌ها برای ما بسیار اهمیت دارد.

ظرفیت تولید برق و کاهش پیک بار در زمستان

محمد اله‌داد با بیان اینکه در تابستان تقاضای برق در نیروگاه‌ها به حدود 75 هزار مگاوات می‌رسد، توضیح داد که پیک بار ما در زمستان حدود 45 هزار مگاوات است. یعنی تقاضای برق در این فصل حدود 30 هزار مگاوات کمتر می‌شود، بنابراین از نظر ظرفیت تولید محدودیتی نداریم.

وی یادآور شد که در روزهایی از تابستان نیز نیروگاه‌ها به‌صورت عملی توانستند بیش از 65 هزار مگاوات برق تامین کنند. بنابراین در زمستان با توجه به کاهش تقاضا و اینکه ظرفیت تولید نیروگاه‌ها نیز با کاهش دما افزایش پیدا می‌کند، به شرط تامین سوخت نباید در تامین برق با مشکل مواجه شویم. مدیرعامل شرکت توانیر با تاکید بر ضرورت همکاری مردم در مدیریت مصرف انرژی گفت: با توجه به شرایطی که امسال با آن مواجه هستیم، باور داریم همان‌طور که هموطنان تاکنون همکاری بسیار خوبی داشته‌اند، با ادامه این همراهی تا پایان سال می‌توانیم شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که آسیب به مردم، کسب‌وکارها، صنعت، اقتصاد و رفاه عمومی به حداقل برسد.

درخواست کاهش 30 درصدی مصرف در ادارات دولتی

محمد اله‌داد افزود: نخستین انتظار ما از بخش‌های عمومی، دولتی و همکاران خودمان است. به‌عنوان مثال در وزارت نیرو برخی مجموعه‌های ورزشی و استخرها فعالیت خود را به‌طور کامل متوقف کرده‌اند. همچنین در ادارات و ساختمان‌های وزارت نیرو هنوز اجازه روشن کردن سیستم‌های گرمایشی را نداده‌ایم و در حوزه روشنایی نیز تذکرات لازم ارائه شده است.

وی تصریح کرد که انتظار نخست ما از دستگاه‌های دولتی این است که مصرف خود را نسبت به سال 1403 در ساعات اداری 30 درصد کاهش دهند و پس از ساعات اداری نیز مصرف برق را به حداقل برسانند. این اقدامات راهبردی در بخش دولتی، گامی مهم در جهت کاهش فشار بر شبکه سراسری برق و جلوگیری از قطعی‌های احتمالی خواهد بود.

مدیریت مصرف خانگی و هشدار به ویلاهای خالی

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای مدیریت مصرف در بخش خانگی گفت که در بخش خانگی نیز ظرفیت بسیار خوبی برای کاهش مصرف وجود دارد. در حوزه روشنایی و سیستم‌های نورپردازی ساختمان‌های بزرگ و مجتمع‌های تجاری، اتلاف انرژی قابل توجه است و می‌توان اقدامات موثری در این زمینه انجام داد.

او افزود که نزدیک به 20 میلیون یخچال در منازل کشور وجود دارد که شاید پنج میلیون دستگاه از آن‌ها مجهز به یخ‌ساز باشند. باید بررسی شود که آیا یخ‌ساز این یخچال‌ها در حال حاضر غیرفعال است یا همچنان از این ظرفیت استفاده می‌شود و مصرف برق اضافی به یخچال تحمیل می‌کند. همچنین هنوز شاهد هستیم که در برخی جلسات آب معدنی خنک از یخچال خارج می‌شود در حالی که شاید استفاده از آب خنک در این روزها ضرورتی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه اقدامات ساده و ابتدایی متعددی برای کاهش مصرف در بخش خانگی وجود دارد، تصریح کرد که در دوره سرد سال بار سرمایشی نداریم اما بار روشنایی، یخچال‌ها و همچنین سیستم‌های گرمایشی که در برخی موارد از تهویه استفاده می‌کنند، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان با مدیریت آن‌ها به کاهش مصرف انرژی کمک کرد.

محمد اله‌داد با اشاره به نقش شهرداری‌ها در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد که در حوزه شهرداری‌ها نیز اقدامات خوبی قابل انجام است؛ پارک‌ها و فضاهای سبزی وجود دارند که ممکن است در ساعات شب و در این روزها استفاده چندانی نداشته باشند، بنابراین مدیریت روشنایی این فضاها می‌تواند به مدیریت مصرف انرژی کمک کند.

پیش‌بینی شده است در مناطق خشک و سردسیر، ویلاها و خانه‌باغ‌هایی که ممکن است در طول هفته یا ماه فقط یک یا دو روز مورد استفاده قرار بگیرند، بعضاً سیستم‌های گرمایشی آن‌ها در تمام طول هفته روشن باشد تا مالک برای یک یا دو شب از آن استفاده کند. اله‌داد افزود که این واحدها عمدتاً در مناطق سردسیر و کوهستانی قرار دارند و گرمایش آن‌ها مصرف انرژی زیادی دارد. در این زمینه هم تذکر می‌دهم و هم مقرر شده است در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، برق و گاز این مجموعه‌های خوش‌نشین، باغ‌ویلاها و ویلاها به‌صورت مشترک قطع شود.

مدیرعامل شرکت توانیر در پایان خاطرنشان کرد که مجموعه‌هایی مانند تالارها و مجتمع‌های پذیرایی فضاهای گسترده‌ای دارند که ممکن است تنها در روزهای خاصی مورد استفاده قرار بگیرند، اما همچنان مصرف انرژی آن‌ها، چه در بخش گاز و چه برق، به‌صورت مستمر ادامه دارد. این وضعیت نشان‌دهنده نیاز فوری به بازنگری در الگوهای مصرف در فضاهای عمومی و تجاری است.