انداي برنام و روبرتا متسولا با امضای توافق جدید، مسیر همکاری تجاری و ویزای جوانان را هموار کردند. جزئیات کامل این قرارداد تاریخی و واکنش‌های داخلی بریتانیا.

انداي برنام ، نخست‌وزیر بریتانیا، و روبرتا متسولا ، رئیس پارلمان اروپا، روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه در بروکسل پایتخت بلژیک، با حضور در مرکز سیاسی اتحادیه اروپا ، توافقنامه‌ای کلیدی را برای بازسازی روابط دوجانبه و کاهش اصطکاک‌های پس از برگزیت نهایی کردند. این دیدار مهم در پی تلاش‌های گسترده دیپلماتیک برای عادی‌سازی روابط سیاسی و اقتصادی میان لندن و بروکسل صورت گرفت و دستاوردی قابل توجه محسوب می‌شود.

در این نشست، دو طرف بر لزوم انجام گفت‌وگوهای فراگیرتر پیرامون چارچوب روابط بلندمدت خود تأکید کردند و تصمیم گرفتند موضوع حساس کاهش شهریه دانشگاه‌های بریتانیا برای دانشجویان اروپایی را به شش ماه دیگر موکول نمایند. این تاخیر استراتژیک نشان‌دهنده پیچیدگی‌های باقی‌مانده در مذاکرات و نیاز به زمان بیشتر برای حل اختلافات فنی و مالی است.

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جزئیات ویزای سه‌ساله و گسترش تجارت غذا

یکی از بنیادی‌ترین بخش‌های توافق امضا شده در ۲۹ آبان‌ماه، اختصاص سهمیه سالیانه ۱۰۰ هزار نفری برای هر یک از طرفین جهت اعزام جوانان به قلمرو طرف مقابل است. این افراد می‌توانند برای مدت یک دوره سه‌ساله به منظور کار یا تحصیل وارد خاک کشور مقصد شوند که این فرصت جدیدی برای تبادل نیروی انسانی جوان و پویا ایجاد می‌کند.

علاوه بر بحث ویزا، توافق جدید شامل ملاحظات مهمی برای تسهیل تجارت مواد غذایی است که هدف آن کاهش موانع گمرکی و سرعت بخشیدن به زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و غذایی بین بریتانیا و اتحادیه اروپا می‌باشد. این اقدامات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تأثیر مستقیمی بر کالاهای مصرفی و صنایع غذایی دو طرف داشته باشند.

زمان‌بندی اجرا و واکنش‌های دیپلماتیک

طبق بیانیه مشترک صادر شده از بروکسل، اجرای رسمی این توافق‌ها از سال ۲۰۲۸ و بیش از یک سال دیگر آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود اولین گروه جوانان بتوانند تا سال ۲۰۳۰ از مزایای رفت و آمد آسان و تسهیل شده سفری برخوردار شوند. اندی برنام در کنفرانس خبری پس از نشست اعلام کرد که این توافق یک معامله برد-برد محسوب می‌شود که منافع متقابل را تضمین می‌کند.

اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز از تمایل برنام برای بحث جامع درباره روابط آینده استقبال کرد و در پاسخ مستقیم به نخست‌وزیر بریتانیا اعلام نمود که اتحادیه اروپا برای هم‌فکری و تبادل نظر آماده است و می‌تواند روی پشتیبانی این نهاد حساب کند. برنام نیز پیش‌بینی کرد که حدود یک سال دیگر گفت‌وگوهای غیررسمی جدیدی با اتحادیه اروپا برای بررسی گام‌های بعدی برگزار خواهد شد.

چالش شهریه دانشگاه‌ها و مخالفت‌های داخلی

علی‌رغم پیشرفت‌های حاصل شده، اختلاف نظر جدی بر سر شهریه دانشگاه‌ها باقی مانده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا اصرار دارند که دانشجویانشان مشمول شهریه‌های داخلی و مشابه دانشجویان بریتانیایی شوند، در حالی که نرخ بین‌المللی معمولاً سه برابر بیشتر است. بریتانیا تمایل دارد هزینه‌های بسیار کاهش‌یافته ارائه دهد اما از تعهد به معادل کامل شهریه داخلی خودداری می‌کند.

مخالفان دولت بریتانیا، از جمله حزب اصلاح بریتانیا به رهبری نایجل فاراژ، با جدیت در برابر این توافق ایستاده‌اند. فاراژ هشدار داد که این توافقات گام‌های اولیه و تدریجی برای بازگرداندن بریتانیا به عضویت کامل در اتحادیه اروپا است و تأکید کرد که برای حفظ برگزیت مبارزه خواهد کرد.