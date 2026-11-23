عبدالفتاح السیسی و علی الزیدی در قاهره بر لغو ویزا و همکاری‌های اقتصادی توافق کردند. بغداد ۱۰ میلیون بشکه نفت به مصر پیشنهاد داد تا وابستگی به تنگه هرمز کاهش یابد.

عبدالفتاح السیسی ، رئیس‌جمهوری مصر، و علی الزیدی ، نخست‌وزیر عراق ، در جریان دیداری رسمی در کاخ اتحادیه قاهره، مسیرهای جدیدی برای گسترش همکاری‌های دوجانبه و اقتصادی میان دو کشور همسایه ترسیم کردند. این مذاکرات که روز دوشنبه ۲ آذر برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی بیشتر در بحران‌های منطقه و تقویت توسعه اقتصادی پایدار تمرکز داشت.

اعزام ۱۰ میلیون بشکه نفت به مصر

وزارت بازرگانی عراق اعلام کرد که بغداد آمادگی دارد ۱۰ میلیون بشکه نفت مورد نیاز مصر را تأمین کند. این پیشنهاد با وجود توافق نهایی و امضای قرارداد الزام‌آور، هنوز در مرحله بررسی اولیه قرار دارد و زمان‌بندی دقیق تحویل آن مشخص نشده است.

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نخست‌وزیر عراق در این دیدارها به بررسی راهکارهای عملی برای کاهش وابستگی عراق به تنگه هرمز اشاره کرد و خواستار فعال‌سازی دوباره شعبه بانک "الرافدین" در قاهره شد. این اقدامات در راستای ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت و تقویت امنیت انرژی در منطقه انجام می‌شود.

لغو الزام دریافت ویزا برای شهروندان

دو کشور در خصوص تسهیل سفرهای توریستی و تجاری به توافق رسیدند و لغو الزام دریافت روادید برای شهروندان مصر و عراق مورد تایید نهایی قرار گرفت. این توافق می‌تواند گردشگری و تبادل تجاری میان دو کشور را به صورت قابل توجهی افزایش دهد.

در چهارمین نشست کمیسیون عالی مشترک عراق و مصر که با حضور مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر مصر، برگزار شد، طرفین بر اجرای کامل توافقات اقتصادی و تجاری پیشین تاکید کردند. همچنین توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم جدیدی در بخش‌های انرژی، برق، تجارت و سرمایه‌گذاری امضا شد.

پیامدهای دیپلماتیک و امنیتی برای منطقه

این سفر علی الزیدی که نخستین دیدار رسمی او از مصر پس از آغاز نخست‌وزیری در اردیبهشت امسال است، ادامه تلاش‌های دیپلماتیک دولت بغداد برای گسترش روابط با کشورهای عربی مانند عربستان سعودی، سوریه و اردن محسوب می‌شود. این تحرکات پس از ورود نیروهای دولتی به منطقه جرف‌الصخر و تثبیت اقتدار دولت مرکزی انجام شده است.