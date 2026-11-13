توافق اتحادیه اروپا برای حضور در مذاکرات صلح اوکراین و رویدادهای روز

اتحادیه اروپا بر حضور در گفت‌وگوهای صلح اوکراین توافق کرد؛ کشته شدن یک پلیس در خاش و امضای پیمان دفاعی قطر و ترکیه از رویدادهای مهم روز جمعه ۲۲ آبان است.

رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که روز جمعه ۲۲ آبان ماه در شهر دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند گرد هم آمده بودند، بر سر حضور نمایندگان این قاره در مذاکرات آتی با روسیه و اوکراین به توافق رسیدند. آنتونیو کوشتا، رئیس شورای اروپا، عصر همان روز در دوبلین تأیید کرد که کشورهای حاضر در این نشست با انتخاب اعضای گروه پنج یا همان ای‌۵ برای این گفت‌وگوها موافقت کرده‌اند.

اعضای گروه پنج در مذاکرات صلح اوکراین

طبق اعلام رسمی کوشتا، کشورهایی به ترتیب آلمان، فرانسه، ایتالیا، لهستان و بریتانیا به عنوان اعضای گروه پنج در کنار نهادهای رسمی اتحادیه اروپا در جلسات بعدی حضور خواهند داشت. این تصمیم اروپاییان با این استدلال اتخاذ شد که هرگونه توافق میان مسکو و کی‌یف تأثیر مستقیمی بر امنیت قاره اروپا خواهد داشت و بنابراین کشورهای اروپایی نباید از میز مذاکره حذف شوند.

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وزارت خارجه فدراسیون روسیه اما روز جمعه اعلام کرد که از هرگونه توافقی برای مشارکت قدرت‌های اروپایی در گفت‌وگوهای مربوط به پایان دادن به جنگ اوکراین بی‌اطلاع است. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه فدراسیون روسیه، تصریح کرد تا جایی که این نهاد در جریان است، این موضوع در گفت‌وگوهای صورت گرفته با استیو ویتکاف و جرد کوشنر در مسکو مطرح نبوده است.

با وجود بی‌اطلاعی اعلام شده از سوی مسکو، روز پنجشنبه آمریکا اعلام کرده بود که مسکو و کی‌یف، مشارکت اروپایی‌ها را تایید کرده‌اند. جرد کوشنر در کنار استیو ویتکاف و ولودیمیر زلنسکی و در جمع خبرنگاران گفته بود که نمی‌توان بدون حضور اروپایی‌ها بر میز مذاکره، توافق را نهایی کرد. او تأکید کرد ولادیمیر پوتین آماده است که این شیوه را نیز امتحان کند.

به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه، در جلسه پنجشنبه کوشنر و ویتکاف با پوتین، هیچ نماینده‌ای از وزارت خارجه حضور نداشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری ریا نووستی، در این نشست تنها یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس‌جمهور، ولادیمیر مدینسکی مذاکره‌کننده ارشد روسیه و کیریل دمیتری‌یف نمایندۀ ویژه ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین حضور داشتند. این دو دیپلمات آمریکایی پس از حضور در نشست سه‌جانبه ابوظبی به مسکو و دوبلین سفر کرده بودند.

امضای پیمان دفاعی قطر و ترکیه

در حوزه روابط بین‌الملل منطقه‌ای، ترکیه و قطر روز جمعه ۲۲ آبان ماه یک پیمان دفاع متقابل امضا کردند. خبر امضای این توافق پس از دیدار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در استانبول اعلام شد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پس از شرکت در نشست اقلیمی کاپ ۳۱ به میزبانی آنتالیای ترکیه، راهی استانبول شده بود.

دفتر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در بیانیۀ نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه به نقل از او اعلام کرد که ما به همکاری مشترک برای جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره جنگ در منطقه خلیج فارس، فراهم کردن زمینه گفت‌وگو و دستیابی به صلح ادامه خواهیم داد. این پیمان تازه در راستای تقویت روابط متحدان منطقه‌ای امضا شده است.

کمتر از یک ماه پیش، مقام‌های ترکیه و قطر به همراه پاکستان و اندونزی در نشستی در دوحه از امضای یک پیمان دفاعی خبر داده بودند. هنوز مشخص نیست که نشست امروز سران دو کشور به همین پیمان چهار جانبه اشاره داشته یا یک پیمان دوجانبه و متفاوت است. پیمان دفاعی قطر و ترکیه، تازه‌ترین مورد از توافق‌های نظامی و دفاعی جدیدی است که بین کشورهای خاورمیانه امضا شده است.

رویدادهای امنیتی داخلی و منطقه‌ای

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از کشته‌شدن یک مأمور انتظامی در شهرستان خاش خبر داد. خبرگزاری ایرنا جمعه ۲۲ آبان این خبر را به نقل از این مرکز پلیس منتشر کرد. هویت پلیس کشته‌شده استوار دوم محمد امین کندی گزارش شده است. مرکز پلیس سیستان و بلوچستان افزوده که عاملان اقدام تروریستی پس از تیراندازی به سمت خودرو این مأمور از محل فرار کردند.

پایگاه خبری حال‌وش که اخبار بلوچ‌ها در ایران را پوشش می‌دهد نیز نوشته که این مأمور پلیس با خودروی شخصی خود عازم منزل بوده که هدف حمله قرار می‌گیرد. در همین حال، در پی حملات حوثی‌ها در یمن، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، پاسکال کونفاورو، روز جمعه ۲۲ آبان ماه اعلام کرد افزایش فشار بر حوثی‌های یمن برای توقف حملات منطقه‌ای آنها بخصوص به عربستان سعودی ضروری است.

سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی ظهر جمعه دربارۀ یک حملۀ موشکی حوثی‌ها به ساکنان منطقۀ جازان هشدار داده بود اما ساعتی بعد اعلام کرد خطر برطرف شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه تشدید درگیری‌های نظامی در یمن را محکوم کرد و درخواست تمدید ۱۲ ماهه محدودیت‌های مربوط به حوثی‌ها را پذیرفت.