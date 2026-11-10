توافق آمریکا و ایران بر سر آزادسازی ۶ تا ۹ میلیارد دلار دارایی و رفع محاصره هرمز

گزارش شبکه العربیه از آزادسازی ۶ تا ۹ میلیارد دلار دارایی ایران توسط آمریکا و پایان محاصره تنگه هرمز با ابتکار مشترک قطر و پاکستان.

شبکه تلویزیونی العربیه با استناد به گزارش‌های منابع مطلع، خبر داده است که ایالات متحده آمریکا در صورت دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی ایران ، حاضر به آزادسازی دارایی‌های مسدودشده تهران به ارزش ۶ تا ۹ میلیارد دلار خواهد شد. این خبر مهم نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در وضعیت تحریم‌ها و تعاملات مالی میان دو کشور در هفته جاری است.

جزئیات توافق بر سر آزادسازی ۶ تا ۹ میلیارد دلار

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، چارچوب پیشنهادی برای حل‌وفصل اختلافات میان واشنگتن و تهران شامل الزامات مشخصی است که فراتر از مسائل مالی صرف می‌رود. یکی از بندهای کلیدی این پیشنهاد، بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان فوری محاصره دریایی است که باید بلافاصله پس از نهایی شدن توافقات اجرا شود. این اقدامات به عنوان گام‌های اولیه برای عادی‌سازی روابط در نظر گرفته شده‌اند.

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منابع آگاه در این گزارش تأکید کرده‌اند که اقدام آزادسازی ۶ تا ۹ میلیارد دلار دارایی، مستقیماً به نتیجه مذاکرات بستگی دارد و هیچ پیش‌پرداختی بدون حصول نتیجه نهایی انجام نخواهد شد. این مبلغ که رقم قابل توجهی در اقتصاد جهانی محسوب می‌شود، می‌تواند تأثیر بسزایی بر نقدینگی بازارهای مالی ایران و دسترسی کشور به منابع ارزی بلوکه شده داشته باشد.

نقش ابتکار مشترک قطر و پاکستان در مذاکرات

به گفته منابع مطلع، ابتکار مشترک کشور قطر و پاکستان نقش محوری در فراهم کردن بستر مناسب برای ازسرگیری "روند جدی مذاکرات" میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده است. این دو کشور واسطه‌گری کرده و تلاش کرده‌اند تا فاصله‌های سیاسی و دیپلماتیک میان دو طرف را کاهش دهند.

تلاش‌های دیپلماتیک دوحه و اسلام‌آباد نشان می‌دهد که فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای ایجاد ثبات در خلیج فارس، منجر به شکل‌گیری این ائتلاف میان کشورها شده است. این میانجی‌گری‌ها باعث شده تا فضای امن‌تری برای گفت‌وگوهای فنی و سیاسی فراهم شود که در غیر این صورت، ادامه وضعیت موجود با شیب تند به سمت تنش‌های بیشتر پیش می‌رفت.

واکنش‌ها و هشدارهای سیاسی به واشنگتن

در این میان، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، پیامی صریح به ایالات متحده آمریکا ارسال کرده و تأکید کرده است که زمان آن رسیده است تا آمریکا در برابر هفت شرطی که ایران بارها اعلام کرده، تسلیم شود. این تأکید نشان‌دهنده موضع سخت‌گیرانه نهادهای امنیتی ایران در قبال هرگونه توافق احتمالی است و شرطی‌بودن مذاکرات را برجسته می‌کند.

همزمان، دونالد ترامپ نیز با رد ادعای وجود وضعیت جنگی، اعلام کرده است که در حال جنگ با ایران نیستیم، اما تأکید کرده است که هیچ نفتی به این کشور نمی‌رسد. این بیانیه‌های متضاد و گاه متناقض از سوی مقامات آمریکایی، ابهامات زیادی را درباره استراتژی واقعی واشنگتن ایجاد کرده است.

پیامدهای اقتصادی و راهکارهای آینده

اگر قرار بر اجرای بخش‌های مالی توافق شود، آزادسازی ۶ تا ۹ میلیارد دلار می‌تواند به سرعت به بازار ارز و کالاهای وارداتی ایران تزریق شود. با این حال، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی، عاملی است که می‌تواند هزینه‌های لجستیکی و حمل‌ونقل دریایی را کاهش دهد و به طور غیرمستقیم بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر بگذارد.

تخصیص این منابع و مکانیسم دقیق آزادسازی آن، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نیازمند نظارت دقیق نهادهای ناظر بین‌المللی است. با این حال، این گزارش می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در تحولات دیپلماتیک و اقتصادی منطقه به شمار رود که مسیر آینده روابط تهران و واشنگتن را شکل خواهد داد.