توافق اروپا برای حضور در مذاکرات صلح اوکراین و تحولات خاورمیانه

رهبران اروپایی در دوبلین توافق کردند تا آلمان، فرانسه، ایتالیا، لهستان و بریتانیا در مذاکرات صلح اوکراین با حضور آمریکا و روسیه شرکت کنند.

رهبران کشورهای اروپایی که برای نشست ویژه در دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، گرد هم آمده بودند، عصر جمعه ۲۲ آبان‌ماه خبری مهم را اعلام کردند. آن‌ها رسماً از توافق نهایی بر سر انتخاب نمایندگانی برای شرکت در گفت‌وگوهای آتی با روسیه و اوکراین خبر دادند. این تصمیم نشان‌دهنده تلاش جدی بروکسل برای تأمین امنیت قاره و تأثیرگذاری بر روند پایان جنگ است.

اعلام نام کشورهای عضو گروه پنج در مذاکرات

آنتونیو کوشتا، رئیس شورای اروپا، تأیید کرد که کشورهای حاضر در این نشست دوبلین، توافق کزده‌اند که کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، لهستان و بریتانیا به عنوان اعضای گروه پنج یا ای ۵، در مذاکرات آینده حضور یابند. این کشورها به همراه نهادهای رسمی اتحادیه اروپا، در کنار آمریکا، روسیه و اوکراین در این گفت‌وگوها شرکت خواهند کرد. این توافق ساختار اصلی مشارکت اروپا را در فرآیند دیپلماتیک تعیین کرد.

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واکنش روسیه و تایید آمریکا از حضور اروپایی‌ها

وزارت خارجۀ فدراسیون روسیه روز جمعه اعلام کرد که از هرگونه توافقی برای مشارکت قدرت‌های اروپایی در گفت‌وگوهای مربوط به پایان‌دادن به جنگ اوکراین بی‌اطلاع است. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجۀ فدراسیون روسیه، گفت تا جایی که این نهاد در جریان است، این موضوع در گفت‌وگوها با استیو ویتکاف و جرد کوشنر در مسکو مطرح نشده بوده است. این ادعا در تضاد با بیانیه روز پنجشنبه آمریکا بود که اعلام کرده بود مسکو و کی‌یف، مشارکت اروپایی‌ها را تایید کرده‌اند.

دلایل اروپایی‌ها برای مشارکت مستقیم در صلح

رهبران اروپایی با این استدلال که هرگونه توافقی بین روسیه و اوکراین، روی امنیت قارۀ اروپا تأثیر مستقیم خواهد داشت، خواستار حضور در مذاکرات بوده‌اند. اوکراین هم مشارکت اتحادیۀ اروپا را به سود خود می‌داند. جرد کوشنر در کنار استیو ویتکاف و ولودیمیر زلنسکی در جمع خبرنگاران گفته بود که نمی‌توان بدون حضور اروپایی‌ها بر میز مذاکره، توافق را نهایی کرد. او تأکید کرد که ولادیمیر پوتین آماده است که این شیوه را هم امتحان کند.

سفر کوشنر و ویتکاف به مسکو و دیدار با پوتین

کوشنر و ویتکاف، روز پنجشنبه ساعاتی پیش از دیدار با زلنسکی، در مسکو با پوتین گفت‌وگو کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه، در این جلسه هیچ نماینده‌ای از وزارت خارجه حضور نداشته است. خبرگزاری ریا نووستی گزارش کرده که در این جلسه، تنها یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیس‌جمهور، ولادیمیر مدینسکی، مذاکره‌کنندۀ ارشد روسیه و کیریل دمیتری‌یف، نمایندۀ ویژه ریاست جمهوری، ولادیمیر پوتین را همراهی می‌کرده‌اند. کوشنر و ویتکاف پس از حضور در نشست سه‌جانبۀ ابوظبی با نمایندگان روسیه و اوکراین، به مسکو و دوبلین سفر کرده بودند.