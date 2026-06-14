شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، روز شنبه گفت توافق اکنون بیش از هر زمان دیگری نزدیک است و احتمالا ظرف ۲۴ ساعت نهایی می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و پاکستان که در گفت‌وگوهای صلح نقش میانجی اصلی را بر عهده داشته است، روز شنبه علامت داده بودند که ممکن است ظرف ۲۴ ساعت آینده توافقی حاصل شود. ترامپ روز شنبه در حساب خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «قرار است توافق فردا امضا شود و بلافاصله پس از امضا، تنگه هرمز به روی همه باز خواهد شد.»

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان ، روز شنبه گفت توافق اکنون بیش از هر زمان دیگری نزدیک است و احتمالا ظرف ۲۴ ساعت نهایی می‌شود. رسانه‌های دولتی ایران روز یکشنبه گزارش دادند که تهران هنوز درباره توافق صلح پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ میان ایالات متحده و ایران به تصمیم نهایی نرسیده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و پاکستان که در گفت‌وگوهای صلح نقش میانجی اصلی را بر عهده داشته است، روز شنبه علامت داده بودند که ممکن است ظرف ۲۴ ساعت آینده توافقی حاصل شود. ترامپ روز شنبه در حساب خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «قرار است توافق فردا امضا شود و بلافاصله پس از امضا، تنگه هرمز به روی همه باز خواهد شد.

» شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، پیشتر در همان روز گفته بود: «توافق از هر زمان دیگری به تحقق نزدیک‌تر است. » او در شبکه ایکس نوشت: «با توجه به اینکه نهایی‌شدن توافق احتمالا ظرف ۲۴ ساعت آینده انتظار می‌رود، پاکستان در حال آماده شدن برای امضای الکترونیکی توافق صلح بلافاصله پس از آن است و پس از آن نیز گفت‌وگوهای فنی هفته آینده برگزار خواهد شد.

خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که این هیات قرار است «آخرین تحولات مربوط به فرایند دیپلماتیک» را بررسی کند. هرگونه توافقی منوط به این است که تهران با بازگشایی کامل تنگه هرمز، این گلوگاه حیاتی ترانزیت نفت و گاز، و نیز پایان دادن به برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود موافقت کند. tرامپ هشدار داد: «امیدوارم این روند به سرعت، به آسانی و روان پیش برود.

اگر این طور نشود، ما گزینه نهایی را در اختیار داریم؛ گزینه‌ای که امیدوارم هرگز دوباره ناچار به استفاده از آن نشویم.





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