شبکه العربیه انگلیسی مدعی شده است که به متن ۱۴ مادهای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا دست یافته است. بر اساس این سند ادعایی، طرفین متعهد به پایان دائمی جنگ در تمام جبههها، لغو محاصره دریایی و آزادسازی ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی ایران شدهاند.
شبکه العربیه انگلیسی مدعی شده است که به متن ۱۴ مادهای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا دست یافته است. بر اساس این سند ادعایی، طرفین متعهد به پایان دائمی جنگ در تمام جبههها، لغو محاصره دریایی و آزادسازی ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی ایران شدهاند.
العربیه انگلیسی روز سهشنبه مدعی شد که به متن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا دست یافته که شامل موارد زیر میشود: ماده ۱: ایران و ایالات متحده آمریکا، همراه با متحدان خود در جنگ جاری، با امضای این تفاهمنامه، پایان فوری و دائمی جنگ را در تمام جبههها، از جمله لبنان، اعلام میکنند و متعهد میشوند که از این پس هیچ اقدام خصمانهای علیه یکدیگر انجام ندهند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند. توافق نهایی مفاد این ماده و سایر مواد را تأیید خواهد کرد.
ماده ۲: ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد میشوند که حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر را محترم بشمارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. ماده ۳: ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد میشوند که حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز، با امکان تمدید با توافق طرفین، مذاکره کرده و به توافق نهایی دست یابند.
ماده ۴: بلافاصله پس از امضای این تفاهمنامه، ایالات متحده آمریکا محاصرهٔ دریایی را لغو کرده و از هرگونه مداخله یا مانعتراشی علیه ایران جلوگیری میکند و تردد را حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز به ظرفیت کامل بازمیگرداند؛ تردد کشتیها متناسب با حجم تردد قبل از جنگ از سوی ایران خواهد بود. ایالات متحده همچنین متعهد میشود که ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای خود را از مناطق اطراف خارج کند.
ماده ۵: امضای این تفاهمنامه، بلافاصله اقداماتی را انجام خواهد داد تا حرکت کشتیهای تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس، ظرف ۳۰ روز به حجم قبل از جنگ بازگردد، با در نظر گرفتن نیاز به رفع موانع فنی و خنثیسازی مینها توسط ایران. ماده ۶: ایالات متحده متعهد میشود که همراه با شرکای منطقهای خود، برنامهای جامع مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعهٔ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند، با تضمین تأمین مالی حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار.
سازوکار اجرایی این برنامه، به عنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف ۶۰ روز تدوین خواهد شد. ماده ۷: ایالات متحده متعهد میشود که بر اساس جدول زمانی مورد توافق به عنوان بخشی از توافق نهایی، تمام انواع تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) و همچنین تمام تحریمهای یکجانبهٔ آمریکا، اعم از تحریمهای اولیه و ثانویه را پایان دهد.
ماده ۸: ایران مجدداً تأکید میکند که هرگز سلاح هستهای تولید نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا توافق کردهاند که سرنوشت مواد غنیشده و سرنوشت تمام مسائل مرتبط با هستهای که مورد توافق دو طرف است، از جمله نیازهای هستهای ایران، در توافق نهایی بهطور مناسب تعیین تکلیف شود؛ توافق نهایی مفاد این ماده را تأیید خواهد کرد.
ماده ۹: ایران و ایالات متحده آمریکا توافق میکنند که تا زمان حصول توافق نهایی، وضع موجود را حفظ کنند: ایران وضع موجود برنامهٔ هستهای خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد و نیروهای خود را در منطقه تقویت نخواهد کرد. ماده ۱۰: ایالات متحده متعهد میشود که بلافاصله پس از امضای این تفاهمنامه و تا تاریخ لغو تحریمها، وزارت خزانهداری آمریکا معافیتهایی برای صادرات نفت خام، محصولات پتروشیمی و مشتقات آن و تمام خدمات مرتبط از جمله بانکداری، بیمه، حملونقل و نظایر آن صادر کند.
ماده ۱۱: ایالات متحده متعهد میشود که به موازات پیشرفت مذاکرات به سمت توافق نهایی، وجوه و داراییهای توقیفشده یا مسدودشدهٔ جمهوری اسلامی ایران آزاد شده و بهطور کامل در دسترس قرار گیرد. این وجوه، چه در حساب اصلی نگهداری شوند و چه منتقل شوند، برای هر پرداخت نهایی به ذینفع تعیینشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهند شد و بهطور کامل برای استفاده در دسترس خواهند بود.
ایالات متحده متعهد میشود که تمام مجوزها و پروانههای لازم را بر این اساس صادر کند. ماده ۱۲: جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا توافق میکنند که سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای موفقیتآمیز و تعهدات آتی به توافق نهایی ایجاد شود.
ماده ۱۳: پس از امضای این تفاهمنامه و پس از دریافت تضمینهایی مبنی بر آغاز اجرای مواد ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ این تفاهمنامه و ادامهٔ اجرای این گامها، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا صرفاً در مورد مواد باقیمانده، مذاکرات را برای توافق نهایی آغاز خواهند کرد.
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توافق ایران و آمریکا، پایان جنگ، لغو محاصره دریایی