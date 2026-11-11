توافق مالیاتی برزیل و اسپانیا برای اخزاد مالیات از ابرثروتمندان

وزیران دارایی برزیل و اسپانیا تفاهم‌نامه‌ای برای افزایش مالیات ابرثروتمندان امضا کردند. این توافق با هدف مقابله با نابرابری جهانی و ایجاد نظام مالیاتی عادلانه‌تر انجام شد.

داریو دوریگان ، وزیر دارایی برزیل، و آرکادی اسپانیا ، همتای اسپانیایی او، روز گذشته در اقدامی مهم برای تقویت عدالت مالیاتی جهانی، یادداشت تفاهمی را به امضا رساندند. این توافق دوجانبه با هدف اصلی پیشبرد تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی جهت ترویج و تسهیل فرآیند مالیات‌ستانی مؤثر از افراد فوق‌ثروتمند تنظیم شده است. مقامات دو کشور بر ضرورت همکاری مشترک برای پوشش شکاف‌های موجود در سیستم‌های مالیاتی فعلی تأکید دارند.

اصلاح ساختار مالیاتی و مبارزه با نابرابری

در متن این یادداشت تفاهم، داریو دوریگان پرداخت مالیات کمتر نسبت به میزان ثروت انباشته توسط ابرثروتمندان را "به‌سادگی غیرقابل‌قبول" خوانده است. وی در بیانیه رسمی خود تأکید کرده که ادامه این روند که در آن ابرثروتمندان همچنان به‌صورت نسبی سهم کمتری از مالیات را پرداخت می‌کنند، کاملاً غیرقابل قبول است. دوریگان همچنین اشاره کرد که همکاری بین‌المللی یکی از ارکان ضروری و کلیدی برای ایجاد نظام‌های مالیاتی عادلانه‌تر و متوازن‌تر در سطح جهان به شمار می‌رود.

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دولت برزیل نیز در وب‌سایت رسمی خود اعلام کرد که دو کشور در چارچوب این توافق جدید، همکاری‌های خود را در زمینه افزایش تصاعدی مالیات تشدید خواهند کرد. این اقدامات با هدف مستقیم مقابله با نابرابری‌های جهانی طراحی شده و نشان‌دهنده عزم جدی برزیل و اسپانیا برای تغییر رویکردهای سنتی در برخورد با ثروت‌های کلان است. اجرای مؤثر سیاست‌های مالیاتی جدید بخشی از تعهدات این توافق است.

تعهد به شواهد علمی و مشارکت منصفانه

بر اساس جزئیات منتشر شده از این یادداشت تفاهم، همکاری‌های دو کشور نه تنها بر افزایش نرخ‌ها تمرکز دارد، بلکه اجرای اصلاحات مبتنی بر شواهد و مستندات علمی را در زمینه تحقق نظام مالیاتی تصاعدی تسهیل خواهد کرد. این رویکرد نوین旨在 استفاده از داده‌های دقیق برای شناسایی راهکارهای عملیاتی جهت مالیات‌ستانی از افراد دارای ثروت و دارایی‌های کلان در هر دو کشور برزیل و اسپانیا است.

آرکادی اسپانیا با اشاره به همسویی دیدگاه‌های مقام‌های دو کشور در این زمینه، بر ضرورت مشارکت عادلانه صاحبان ثروت‌های کلان در تأمین درآمدهای مالیاتی دولت‌ها تأکید کرد. وزیر دارایی اسپانیا اظهار داشت: ما دو دولت پیشرو هستیم که می‌دانیم عدالت اجتماعی بدون تضمین مشارکت منصفانه صاحبان ثروت‌های کلان در پرداخت مالیات، امکان‌پذیر نیست. این بیانیه نشان‌دهنده اشتراک نظر عمیق میان دو وزارتخانه در اولویت دادن به مسائل توزیع ثروت است.

پیامدهای اقتصادی و گام‌های آتی

این توافق دوجانبه می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر کشورها عمل کند و انگیزه‌ای برای شکل‌گیری گروه‌های بزرگ‌تر در قالب همان ائتلاف بین‌المللی باشد. با توجه به حجم عظیم ثروت متمرکز در دست تعداد محدودی از افراد، اجرای سیاست‌های تصاعدی می‌تواند منابع قابل توجهی را برای خدمات عمومی و کاهش فقر اختصاص دهد. کارشناسان معتقدند هماهنگی بین کشورهای مختلف برای جلوگیری از فرار مالیاتی ابرثروتمندان حیاتی است.

اقدامات بعدی شامل تدوین برنامه‌های اجرایی دقیق و مکانیزم‌های نظارتی مشترک خواهد بود که به زودی توسط تیم‌های فنی دو وزارتخانه ارائه می‌شود. انتظار می‌رود نتایج اولیه این همکاری‌ها در گزارش‌های سالانه مالیاتی دو کشور منعکس شود. این توافق نشان‌دهنده تغییر پارادایم در نگاه حاکمان به نقش ثروت در توسعه پایدار اجتماعی است.