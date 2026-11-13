توافق دفاعی ترکیه و قطر و تحولات امنیتی خاورمیانه

امضای پیمان دفاع متقابل بین ترکیه و قطر در حالی انجام شد که حملات حوثی‌ها به عربستان ادامه دارد و وزیر خزانه‌داری آمریکا تهدیدات جدیدی را تجربه می‌کند.

ترکیه و قطر روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه با امضای یک پیمان دفاع متقابل، گامی بلند در جهت تقویت پیوندهای استراتژیک خود برداشتند. این رویداد دیپلماتیک پس از دیدار مستقیم رئیس‌جمهور ترکیه و امیر قطر در استانبول به صورت رسمی اعلام شد و بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی منطقه ایجاد کرد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر ، پس از حضور در نشست اقلیمی کاپ ۳۱ که به میزبانی آنتالیای ترکیه برگزار شده بود، برای شرکت در این دیدار راهی استانبول شد. دفتر رجب طیب اردوغان ، رئیس‌جمهور ترکیه ، در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که این پیمان جدید در راستای تقویت روابط با متحدان منطقه‌ای و در جهت ثبات‌بخشی به شرایط پیچیده جغرافیایی مشترک امضا شده است.

جزئیات پیمان دفاعی و زمینه‌های تاریخی

این پیمان جدید، آخرین فصل از مجموعه توافقات دفاعی و نظامی است که در ماه‌های اخیر بین کشورهای خاورمیانه به امضا رسیده است. به گفته نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه، هدف از این توافق، ایجاد چارچوبی مشخص برای همکاری‌های مشترک و جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس است. در بیانیۀ صادره به نقل از رجب طیب اردوغان آمده است که طرفین متعهد می‌شوند زمینه گفت‌وگو را فراهم کنند و در دستیابی به صلح پایدار کوشا باشند. این اظهارنظرها نشان‌دهنده نگرانی عمیق آنکارا و دوحه از تشدید تنش‌های منطقه‌ای و تأثیر مستقیم آن‌ها بر امنیت انرژی و تجارت در آب‌های خلیج فارس است.

Also read آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: نگرانی‌ها درباره تاسیسات هسته‌ای ایران در اصفهان افزایش یافته است

پیش از این، کمتر از یک ماه قبل، مقام‌های کشورهای ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی در نشستی در دوحه از امضای یک پیمان دفاعی چهار جانبه خبر داده بودند. اکنون سوال اصلی این است که آیا نشست امروز سران دو کشور، مصداق عملی همان پیمان چهار جانبه بوده یا اینکه یک توافق دوجانبه و متفاوت با محوریت ترکیه و قطر مد نظر بوده است. این ابهام در عین حال نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری دیپلماتیک کشورهای مذکور در تنظیم معادلات امنیتی خود در برابر تهدیدات مشترک است.

واکنش‌های بین‌المللی و وضعیت یمن و عربستان

در همین حال، وضعیت امنیتی در شبه‌جزیره عربستان و دریای سرخ همچنان پرتنش باقی مانده است. سخنگوی وزارت خارجۀ فرانسه، پاسکال کونفاورو، روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه در یک نشست خبری تأکید کرد که افزایش فشار بر حوثی‌های یمن برای توقف حملات منطقه‌ای آن‌ها، به ویژه علیه عربستان سعودی، یک ضرورت حیاتی است. این مقام فرانسوی، رویکرد پاریس را به عنوان موضعی قاطع در قبال حملات غیر قابل قبول و تحریک‌آمیز حوثی‌ها تعریف کرد و به سوالی درباره احتمال "تروریستی" شناخته‌شدن این گروه از سوی اتحادیۀ اروپا پاسخ داد.

گزارش‌های منتشر شده از سوی خبرگزاری رویترز به نقل از شش مقام اروپایی حاکی از آن است که عربستان سعودی اتحادیۀ اروپا را برای این اقدام تحت فشار قرار داده است. با این حال، ریاض هنوز نتوانسته به نگرانی‌های عمیق اروپایی‌ها در مورد تبعات منفی چنین تصمیمی برای روند صلح در آینده پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهد. در همین راستا، حملات موشکی حوثی‌های تحت حمایت ایران به منافع عربستان سعودی همچنان با شدت ادامه دارد و سازمان دفاع مدنی عربستان در ظهر جمعه به ساکنان منطقۀ جازان هشدار داد. این نهاد ساعتی بعد اعلام کرد که خطر برطرف شده است اما هشدارها نشان‌دهنده آسیب‌پذیری مداوم زیرساخت‌های امنیتی این کشور است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه تشدید درگیری‌های نظامی در یمن به‌دست حوثی‌ها را به‌شدت محکوم کرد. این نهاد بین‌المللی از این گروه شبه‌نظامی خواست که بلافاصله و بی‌قید و شرط حملات خود را متوقف کنند. شورای امنیت ضمن تمدید ۱۲ ماهۀ محدودیت‌ها شامل منع سفر و توقیف دارایی‌های مرتبط با حوثی‌ها، مأموریت مجمع ویژہ همیاری با کمیتۀ تحریم‌های یمن را هم به مدت ۱۳ ماه دیگر تمدید کرد. این اقدامات در پاسخ به مرگبار‌ترین حملات اخیر حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ریاض اتخاذ شد که منجر به کشته شدن دست‌کم ۱۳ تن و تعلیق موقت فعالیت‌های این فرودگاه حیاتی شد.

تحقیقات پرونده احمد علوانی و تهدیدات علیه مقامات آمریکا

در یک رویداد جداگانه و پر سر و صدا، جسد احمد علوانی، نماینده پیشین پارلمان عراق و منتقد سرسخت نفوذ جمهوری اسلامی، در آپارتمانی در منطقه طریق‌الجدیده بیروت یافت شد. علوانی روز پنج‌شنبه پنجم نوامبر از اربیل به بیروت سفر کرد و پس از اقامتی کوتاه در هتلی در منطقه الحمرا، به آپارتمانی رفت که دوستانش برای او اجاره کرده بودند. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد ارتباط با او پس از نقل مکان قطع شد و خانواده‌اش موضوع را به مقامات عراقی و سفارت عراق در بیروت اطلاع دادند. شش روز بعد، مشاور املاک که نتوانسته بود با او تماس بگیرد، جسد او را در داخل آپارتمان پیدا کرد. بررسی‌های اولیه لبنانی حاکی از خفگی است و مقام‌های لبنان از سوریه خواسته‌اند دو مظنون این پرونده را تحویل دهند.

علوانی که در اعتراضات سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ علیه دولت نوری مالکی به شهرت رسید، در سال ۲۰۱۴ به اعدام محکوم شده بود و پس از بیش از یک دهه زندان، در آوریل ۲۰۲۵ آزاد شد. اتحادیه بین‌المجالس با ابراز نگرانی از کشته شدن او، خواستار تحقیقات مستقل و شفاف شده است. در عین حال، اسکت بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز جمعه ۲۲ آبان در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد با وجود تهدیدات مرگ از سوی جمهوری اسلامی، "مرعوب" نخواهد شد. او گفت به توصیه سرویس مخفی آمریکا و به دلیل نگرانی‌های امنیتی، محل سکونت خود را ترک کرده و به یک پایگاه نظامی نقل مکان کرده است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا این تهدیدات را نشانه موفقیت سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد که عملیات طرد اقتصادی نتیجه می‌دهد. او همچنین از روزنامه وال‌استریت جورنال به دلیل انتشار تصویر هوایی محل سکونتش در محلہ جورج‌تاون واشینگتن انتقاد کرد. بسنت این اقدام رسانه‌ای را غیرمسئولانه و خطرناک ارزیابی کرد. جمهوری اسلامی پیش‌تر اتهام طراحی عملیات برای ترور مقام‌های آمریکایی در خاک ایالات متحده را رد کرده است، اما این رویدادهای پی در پی نشان‌دهنده سطح بالای تنش‌های ژئوپلیتیکی و امنیتی در چندین جبهه مختلف است.