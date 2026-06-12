توافق پیش‌رو ایران و آمریکا شامل بندهای مهمی است که از جمله آنها تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است.

برخی بندهای توافق پیش‌رو ایران و آمریکا به نقل از یک عضو کمیته رسانه هیئت مذاکراتی ایران منتشر شد. این توافق شامل تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین بازگشایی تنگه هرمز ظرف 30 روز با ترتیبات ایرانی، ارائه طرح های بازسازی ایران حداقل به مبلغ 300 میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش، و 60 روز مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی مبتنی بر موضوعات هسته ای و لغو کامل تحریم های اولیه، ثانویه، آمریکا و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از دیگر مفاد این توافق است. آمریکا متعهد شده به نیروهای خود در منطقه اضافه نمی کند و تحریم جدیدی هم وضع نخواهد کرد.

همچنین آزادسازی 24 میلیارد دلار پول های بلوکه شده ایران در دوره 60 روزه مذاکرات نهایی، و توافق نامه نهایی توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به تایید می رسد از دیگر موارد این توافق است. مذاکره نهایی قبل از آزادسازی نیمی از پول های بلوکه شده ایران، تعلیق تحریم های نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمی شود و توافق نهایی صرفا در موضوع سرنوشت مواد غنی شده و غنی سازی، رفع تحریم ها، برنامه بازسازی اقتصاد ایران انجام می شود و بحث درباره برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه های مقاومت به صورت قطعی از دستور کار خارج شده است.

همانطور که سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد، این متن همچنان نیازمند بررسی و نهایی شدن در نهادهای ذیربط در ایران است





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