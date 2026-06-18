توافق ایران و آمریکا در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵

جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ توافق کردند که در این توافق، دو کشور به طور مشترک و با حسن نیت، موارد زیر را رعایت کنند.

جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ توافق کردند که در این توافق ، دو کشور به طور مشترک و با حسن نیت، موارد زیر را رعایت کنند: ۱.

خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی در تمامی جبهه‌ها، از جمله در لبنان. ۲. احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر. ۳. انجام مذاکرات و حصول به یک توافق نهایی در مدت حداکثر ۶۰ روز. ۴. رفع محاصره دریایی خود و هرگونه مزاحمت یا ممانعت علیه جمهوری اسلامی ایران. ۵.

خاتمه دادن به تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و حل و فصل وضعیت مواد غنی‌شده ذخیره شده





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