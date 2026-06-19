توافق آمریکا و ایران برای پایان جنگ آغاز شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد) با انتشار پیامی از نهایی شدن توافق با تهران خبر داد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای دستیابی به توافق با آمریکا برای پایان جنگ را تایید کرد.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد. چهل روز بعد، تهران و واشنگتن بر سر آتش‌بسی دو‌هفته‌ای توافق کردند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد) با انتشار پیامی از نهایی شدن توافق با تهران خبر داد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای دستیابی به توافق با آمریکا برای پایان جنگ را تایید کرد.

بر اساس گزارش‌ها ونس، به همراه استیو ویتکاف و جرد کوشنر قرار است روز جمعه ۲۹ خرداد با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ژنو دیدار کنند تا درباره مراحل بعدی توافق که قرار است مطابق با تفاهم‌نامه تدوین شوند، گفت‌وگو کنند. ایران در چارچوب تفاهم اخیر با آمریکا، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از سایت‌های هسته‌ای خود دعوت خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گزارش برخی رسانه‌ها درباره دعوت ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از تاسیسات هسته‌ای این کشور را تکذیب کرد. او با اشاره به یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ گفت بر اساس بند ۸ این سند، گفت‌وگو درباره موضوع هسته‌ای در بازه زمانی ۶۰ روزه انجام می‌شود و این روند نیز منوط به تحقق پیش‌زمینه‌های شروع مذاکرات وفق بند ۱۳ خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت بر اساس بند ۹ یادداشت تفاهم، در طول این دوره ۶۰ روزه، وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای ایران حفظ خواهد شد. به گفته او، بر همین اساس بازرسی از تاسیساتی مانند بوشهر که پیش‌تر نیز انجام می‌شد، ادامه پیدا می‌کند.

پیشتر خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، در یک جلسه خصوصی به مقام‌های آمریکایی گفته است ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت خواهد کرد تا از سایت‌های هسته‌ای این کشور بازرسی کند و کار شناسایی محل‌های نگهداری مواد غنی‌شده را آغاز کند. ویتکاف گفته است تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران شامل توافق جانبی نبوده، اما یک نامه جانبی میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنظیم شده است.

به گفته او، در این نامه از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، برای سفر به ایران دعوت شده و به او اجازه داده می‌شود بازرسان هسته‌ای آمریکایی را نیز همراه خود به تهران ببرد. تفاهم‌نامه‌ای که این هفته میان دونالد ترامپ و مقام‌های ایرانی امضا شد، فقط مسیر کلی محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را ترسیم می‌کند و به جز تعهد تهران به گفت‌وگو درباره موضوع هسته‌ای در بازه ۶۰ روزه، تعهد مشخص دیگری در آن دیده نمی‌شود.

بر اساس نسخه‌ای که از متن توافق درز کرده، ایران و آمریکا توافق کرده‌اند مواد هسته‌ای غنی‌شده ایران از کشور خارج نشود، بلکه زیر نظر آژانس، در داخل ایران رقیق شود. در این گزارش همچنین آمده است تفاهم‌نامه محدودیت‌هایی را برای نیروهای آمریکایی در منطقه تعیین می‌کند و تأکید دارد که مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران در دوره پس از امضای توافق ادامه خواهد یافت.

در پایان این گزارش آمده است حل‌وفصل نهایی تفاهم‌نامه قرار است با یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل تأیید شود. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد گفت‌وگوهای فنی میان ایالات متحده و ایران، با وجود لغو مراسم امضای برنامه‌ریزی‌شده در سوئیس، احتمالا در روزهای آینده آغاز خواهد شد. مقام‌های این وزارتخانه گفته‌اند توافق میان واشنگتن و تهران پیش‌تر امضا شده و اکنون وارد مرحله اجرا شده است.

مقام‌های وزارت خارجه پاکستان گفته‌اند گفت‌وگوهای فنی را نمی‌توان به تعویق انداخت و این مذاکرات احتمالا ظرف چند روز آینده آغاز می‌شود. به گفته آن‌ها، دور دوم و گسترده‌تر مذاکرات نیز قرار است پس از ماه محرم برگزار شود. این گفت‌وگوها بر اجرای توافق امضاشده و رسیدگی به مسائل فنی و جزئیات میان دو کشور متمرکز خواهد بود.

بر اساس این گزارش، قرار بود توافق در ابتدا در سوئیس به‌طور رسمی توسط جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، و محمد اسحاق‌دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان، امضا شود. اما مقام‌های پاکستانی گفته‌اند پس از آن‌که این سند در سطحی بالاتر امضا شد، روند تغییر کرد. به گفته آن‌ها، دونالد ترامپ، مسعود پزشکیان و شهباز شریف این توافق را به‌صورت الکترونیکی امضا کرده‌اند.

به گفته مقام‌های پاکستانی، در نتیجه این تحول، برگزاری مراسم برنامه‌ریزی‌شده در سوئیس دیگر ضروری نبود، زیرا توافق پیش‌تر نهایی شده بود. در همین حال، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است محمد اسحاق‌دار روز شنبه به مصر سفر خواهد کرد؛ سفری که در چارچوب ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک انجام می‌شود.

رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد اسرائیل و حزب‌الله لبنان بر سر آتش‌بس به توافق رسیده‌اند و قرار است این آتش‌بس از ساعت ۱۶ روز جمعه به وقت محلی آغاز شود. به گفته این مقام آمریکایی، این توافق با میانجیگری آمریکا و قطر و با حمایت ایران تدوین شده است. این مقام آمریکایی به رویترز گفت پس از تبادل آتش در طول روز، اکنون انتظار می‌رود آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله برقرار شود.

او همچنین گفت ایران اصرار داشته است که آتش‌بس میان تهران و واشنگتن، درگیری میان اسرائیل و حزب‌الله را نیز در بر بگیرد و این موضوع بخشی از توافق چارچوبی میان دولت‌های آمریکا و ایران بوده است. هم‌زمان، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، عملیات‌های تجاوزکارانه و تروریستی اسرائیل علیه مناطق مختلف لبنان را به‌شدت محکوم کرد





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