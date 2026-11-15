توافق پنهان پهپادی اوکراین و آذربایجان

بررسی جزئیات توافق نظامی کی‌یف و باکو در زمینه تولید و فروش پهپاد و درخواست زلنسکی برای حمایت انرژی پیش از زمستان.

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در حاشیه نهمین اجلاس سران جامعه سیاسی اروپا در شهر دوبلین، دیداری کلیدی با الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان داشته است. این نشست با دعوت مایکل مارتین نخست‌وزیر ایرلند و آنتونیو کوشتا رئیس شورای اتحادیه اروپا برگزار شد و زلنسکی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که محور اصلی مذاکرات با علی‌اف، توافقنامه پهپادی میان دو کشور بوده است.

تضاد روایت‌ها در مورد قرارداد نظامی

زلنسکی صراحتاً بیان کرد که قراردادهایی برای توسعه سفارشات پهپادی امضا شده و طرفین بر گسترش این همکاری‌ها کار می‌کنند. این در حالی است که در اطلاعیه رسمی طرف آذربایجانی، هیچ اشاره‌ای به پهپاد، امور دفاعی یا همکاری نظامی نشده و تنها به روابط اقتصادی، تجاری و قدردانی از تجهیزات برسی‌فرستاده‌شده اشاره شده است.

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با این وجود، وب‌سایت‌های خبری آذربایجان نیز نقل قول زلنسکی مبنی بر بستن قراردادهای پهپادی را منتشر کردند. این تناقض در بیانیه‌ها در حالی است که سفر زلنسکی به شهر قبله در ماه آوریل سال جاری، همکاری‌های امنیتی دو کشور را علنی کرده بود.

مکانیسم همکاری نظامی کی‌یف و باکو

این همکاری در قالب توافق‌نامه‌های بین‌دولتی شکل گرفته که اوکراین از طریق آن فناوری‌های نظامی خود، به‌ویژه پهپادها و سامانه‌های ضدپهپاد، را به کشورهای شریک عرضه می‌کند. این برنامه شامل تولید مشترک، تبادل فناوری و انتقال تجربه رزمی می‌شود و در ازای آن، اوکراین سفارش‌های بلندمدت و درآمد برای صنایع دفاعی‌اش را کسب می‌کند.

طبق مقررات این توافق، کشور خریدار باید تضمین دولتی بدهد و فناوری تنها برای استفاده داخلی منتقل شود. در صورت فروش محصول تولیدشده به کشور ثالثی، سی درصد ارزش آن به عنوان حق مالکیت معنوی به بودجه اوکراین واریز می‌گردد. لیست امضاکنندگان این توافق شامل لیتوانی، لتونی، استونی، هلند، دانمارک، عربستان سعودی، امارات، قطر و جمهوری آذربایجان است.

عوامل استراتژیک و بحران روابط مسکو

علت احتیاط آذربایجان در انتشار اخبار نظامی، تحولات اخیر روابط با روسیه است. در دسامبر سال گذشته سانحه سقوط هواپیمای آذال با سی‌وهشت قربانی تنش ایجاد کرد که در بیانیه مشترک آوریل امسال پذیرفته شد این اتفاق به صورت غیرعمدی رخ داده است.

همچنین در پنجم ژوئن، دو کشتی باری عازم بندر روستوف روسیه در دریای آزوف هدف حمله پهپادی قرار گرفتند که منجر به جان باختن چهار شهروند آذربایجان شد. باکو علناً مشخص نکرد که چه کسی حمله را انجام داده است، اما روسیه اوکراین را متهم کرد. این رویدادها باعث شده است تا باکو در همکاری‌های نظامی با کی‌یف محتاط عمل کند.

درخواست انرژی و توسعه زیرساخت‌ها

زلنسکی در دیدار با علی‌اف علاوه بر موضوع پهپادی، بر نیاز فوری اوکراین به حمایت انرژی نیز تاکید کرد. او درخواست کرد که آذربایجان پیش از فرا رسیدن فصل سرما و در تمام طول زمستان، فرصتی برای حمایت از تأسیسات زیربنایی حیاتی و لجستیک اوکراین فراهم کند.

رئیس‌جمهور اوکراین در سخنرانی خود در اجلاس دوبلین، حمایت انرژی را یکی از سه اولویت اصلی کشورش نام برد. او همچنین از ادامه فعالیت شرکت‌های آذربایجانی در اوکراین علی‌رغم حملات روسیه تشکر کرد و این موضوع را نشانه‌ای از اهمیت اقتصادی و استراتژیک روابط دوجانبه دانست.