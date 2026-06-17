توافق خاتمه جنگ در لبنان

جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا توافق کردند که جنگ در لبنان خاتمه یابد. این توافق شامل مواردی مانند خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر، و خاتمه به انواع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است.

جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ توافق کردند که جنگ در تمام جبهه‌ها، از جمله در لبنان ، خاتمه یابد.

این توافق شامل موارد زیر است: ۱. خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی در تمام جبهه‌ها، از جمله در لبنان. ۲. احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر و عدم مداخله در امور داخلی. ۳. انجام مذاکرات و حصول به یک توافق نهایی در مدت حداکثر ۶۰ روز. ۴.

رفع محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا و خاتمه به محاصره دریایی در ۳۰ روز. ۵. خروج نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا از حوزه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران در ۳۰ روز. ۶. تدارک برنامه قطعی برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تامین حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار. ۷. خاتمه به انواع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ۸.

حل و فصل وضعیت مواد غنی‌شده ذخیره شده با سازوکار مورد توافق طرفین. ۹. حفظ وضعیت موجود تا زمان توافق نهایی. ۱۰. خاتمه به تحریم‌های جدید علیه ایران و خروج نیروهای نظامی بیشتری از منطقه. ۱۱. آزادسازی وجوه و دارایی‌های محدود یا مسدود شده جمهوری اسلامی ایران





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