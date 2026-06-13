ارول فیلیز، تهیه‌کننده پخش زنده مراسم افتتاحیه جام جهانی 2026، از مسیر توپ طلایی، انتخاب لس‌آنجلس، تقابل آمریکا و ترکیه، و تجربیات ارزشمند خود در ترکیه می‌گوید.

ارول فیلیز ، تهیه‌کننده و هماهنگ‌کننده پخش زنده مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال 2026 که به طور مشترک در کشورهای آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار آنادولو از تجربیات خود در ترکیه و مسابقات تحت نظارت یوفا به عنوان پایه و اساس موفقیتش در این سطح از مدیریت رسانه‌ای یاد کرد.

وی با اشاره به مسیر حرکت نمادین توپ طلایی جام جهانی گفت که این توپ پس از عبور از ایستگاه‌های مکزیک و تورنتو، اکنون به لس‌آنجلس رسیده است. در ادامه، توپ طلایی در چهارم ژوئیه همزمان با سالگرد استقلال آمریکا در فیلادلفیا به نمایش درخواهد آمد و در نهایت به ایستگاه پایانی یعنی فینال مسابقات در نیویورک منتقل می‌شود.

فیلیز تاکید کرد که این ویژه‌برنامه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند تا سراسر قاره آمریکای شمالی را تحت پوشش قرار دهند و تنوع فرهنگی و ظرفیت‌های بی‌نظیر لس‌آنجلس در حوزه هنر و سرگرمی دلیل اصلی انتخاب این شهر برای میزبانی یکی از مراسم‌های اصلی افتتاحیه بوده است. وی همچنین به تقابل تیم‌های ملی آمریکا و ترکیه در گروه دی این مسابقات اشاره کرد و پیش‌بینی نمود که هواداران پرشور ترک از نقاط مختلف ایالات متحده برای حمایت از تیم ملی خود به لس‌آنجلس خواهند آمد و فضای ورزشگاه را یکپارچه به رنگ‌های قرمز و سفید درخواهند آورد.

فیلیز با بیان اینکه این رویداد فرصتی بی‌نظیر برای نمایش فرهنگ و شور فوتبال ترکیه در سطح جهانی است، افزود که حضور گسترده تماشاگران ترک می‌تواند به یکی از خاطره‌انگیزترین لحظات جام جهانی تبدیل شود. او همچنین از برنامه‌های ویژه‌ای برای مشارکت جوامع مختلف در آمریکای شمالی خبر داد و گفت که مراسم افتتاحیه تنها به یک بازی محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی و هنری را شامل می‌گردد.

این تهیه‌کننده بین‌المللی در ادامه، تجربه مدیریت و تهیه پخش زنده فینال لیگ اروپا و فینال لیگ قهرمانان اروپا در استانبول را بسیار حیاتی و ارزشمند توصیف کرد و یادآور شد که این تجارب، پشتوانه و آمادگی بزرگی برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات یورو 2032 به میزبانی مشترک ترکیه و ایتالیا خواهد بود. وی با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در صنعت رسانه و ورزش، گفت که پروژه‌های بزرگ مانند جام جهانی نیازمند تیمی متشکل از متخصصان با تجارب متنوع است و خوشحالم که توانسته‌ام از دانش و مهارت‌هایم در این مسیر استفاده کنم.

فیلیز در پایان تاکید کرد که افتتاحیه جام جهانی 2026 نه تنها یک رویداد ورزشی، بلکه نمایشی از وحدت و همبستگی میان فرهنگ‌ها و ملت‌های مختلف خواهد بود و امیدوار است که این رویداد الهام‌بخش نسل‌های آینده در حوزه فوتبال و رسانه باشد. این مصاحبه در حالی انجام شد که تدارکات گسترده‌ای برای میزبانی این رویداد بزرگ در حال انجام است و انتظار می‌رود که مراسم افتتاحیه با شکوهی بی‌سابقه در تاریخ جام‌های جهانی برگزار شود





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جام جهانی 2026 تهیه‌کننده پخش زنده ارول فیلیز افتتاحیه ترکیه

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hardening of Measures for Influencers in 2026 FIFA World CupAccording to a report from the English media 'Touchline', influencers who plan to record and publish content during the 2026 FIFA World Cup will be required to have a press pass, otherwise they will be expelled from the host country. Additionally, the report states that the 2026 FIFA World Cup is expected to become the most profitable tournament in history, with an estimated revenue of $9.5 billion. Given the growth of media and commercial, the predicted income of this tournament is expected to be more than three times the income of the 2006 FIFA World Cup in Germany. The five major European leagues, with 40% of the total players, are expected to have a significant share of the rewards.

Read more »

Tensions between US and Iran overshadow FIFA World Cup 2026The escalating tensions between the US and Iran have cast a shadow over the FIFA World Cup 2026, which is set to begin in a few hours. The recent military escalation, including attacks on Iranian targets and retaliatory strikes by Iran on US military bases in the region, has raised questions about the timing and purpose of the US President's decision to escalate tensions at a critical juncture.

Read more »

مکزیک در جام جهانی 2026، آفریقای جنوبی را شکست داددر اولین مسابقه از جام جهانی 2026، تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی به مصاف هم رفتند و شاگردان خاویر آگیره موفق شدند حریف آفریقایی را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهند.

Read more »

سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین: بازی برابر میزبانان مسابقات بسیار سخت و سنگین خواهد بودسرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین پیش از دیدار با کانادا در جام جهانی 2026 تاکید کرد که بازی برابر میزبانان مسابقات بسیار سخت و سنگین خواهد بود.

Read more »

جام جهانی 2026؛ ویزای تیم ملی به کجا رسید؟مدیر تیم ملی فوتبال گفت که هنوز برای پانزده نفر از اعضای تیم ویزا صادر نشده و اتفاق جدیدی نیز در این خصوص رخ نداده است.

Read more »

کامبک تیم ملی والیبال ایران به لیگ ملت ها با پیروزی مقابل آرژانتینتیم ملی والیبال ایران به نخستین پیروزی خود در لیگ ملت‌های 2026 رسید.

Read more »