مراسم چهلمین روز شهادت آیتالله خامنهای، رهبر فقید انقلاب، با حضور گسترده مردم در تهران برگزار شد. خیابانها مملو از عزاداران و دستههای سینهزنی و زنجیرزنی بود و یاد و خاطره رهبر شهید گرامی داشته شد.
تهران در چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب بار دیگر صحنه سوگ و ماتم و فریاد شد. میدان جمهوری و مسیرهای منتهی به محل شهادت رهبری، شاهد موجی از عشق و ارادت مردمی بود که با سینههای سوگوار و پرچمهای رقصان در باد، وفاداری خود را به آرمانهای رهبر جاودانه ابراز کردند. این مراسم از ساعت ۹:۴۰ صبح پنجشنبه ۲۰ فروردین ماه، همزمان با لحظه شهادت رهبر آغاز شد و تا پاسی از شب، شهر را در فضایی از حماسه، نوحه و شور ملی غرق کرد. امروز ایران یکصدا و همدل، عزادار رهبر فقید انقلاب است.
از همان آغاز، نوای سرود ملی و طنین دمامههای زنان عزادار، کوچهها و میدانها را پُر کرد. دستههای سینهزنی و زنجیرزنی با حرکتی هماهنگ، مسیر میدان جمهوری تا مقتل امام شهید را به دریایی از اندوه و وفاداری بدل کردند. هر گام، هر حرکت، هر نوای نوحه، حکایتگر عشقی بیپایان بود. در میان جمعیت، جوانان با پرچمهای مقدس ایران، جلوهای از شور ملی و ارادت نسل جوان به رهبر شهید را به نمایش گذاشتند. این جوانان، عزادار رهبری هستند که سالها برای آنان در این انقلاب تلاش کرد تا دشمنان را ناامید سازد. دختری جوان، پرچم را با حرکتی شاعرانه در هوا به رقص درآورد تا نمادی از امید و پایداری نسلی باشد که راه رهبر شهید را ادامه میدهد. این نسل قدردان مجاهدتها و رشادتهای رهبر فقید انقلاب است. امروز اربعین شهادت رهبر معظم انقلاب است، اربعینی که یادآور حماسههای تاریخی است و پیوند میان نسلها و ارادت قلبی مردم به آرمانهای انقلاب را به نمایش گذاشت و تهران را در غمی شیرین و حماسهای بیهمتا فرو برد. عزاداران در دو سوی خیابانها در حرکت بودند و کوچهای ساختند که پرچمهای برافراشتهاش، شکوهی چشمگیر داشت. در چهلمین روز شهادت آیتالله خامنهای، مجاهد برجسته و اسوه جهاد و مقاومت، حرکت دستههای عزاداری تهران همزمان با سراسر کشور، از میدان جمهوری اسلامی تهران تا محل شهادت ایشان آغاز شد. خیابانهای اطراف میدان جمهوری تا بیت رهبر شهید انقلاب اسلامی، جلوهای متفاوت به خود گرفتند. دستههای عزاداری به سوی میعادگاه عاشقان روان بودند و جمعیت لحظه به لحظه افزایش مییافت. صفوف دستههای عزاداری به هم نزدیکتر میشدند و خیابانها به محل تلاقی نسلها، خانوادهها و روایتهای مردمی تبدیل شده بود که هر کدام با حضور خود، بخشی از یک تصویر بزرگ را شکل میدادند؛ تصویری از عشق و دلدادگی به رهبر شهیدشان. در پی حملات وحشیانه دولت جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به مناطقی در خیابان پاستور و بیت رهبر معظم انقلاب اسلامی، امت حضرت آیتالله خامنهای در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ به شهادت رسیدند. پس از انتشار خبر شهادت امام خامنهای، خیل عظیم دوستداران امام امت پس از اقامه نماز صبح در مساجد سراسر کشور به خیابانها آمدند و در سوگ مقتدای خود گریستند. این حرکت نشان داد که راه استقلالخواهی ملت ایران پس از رحلت امام خمینی (ره) و شهادت امام خامنهای زندهتر از همیشه است و با رجعت مقتدایشان، پرچم انقلاب بر زمین نخواهد ماند. بیرقی که خونهای زیادی برایش ریخته شده، به دشمن آمریکایی ـ صهیونی خواهد فهماند که اینجا ایران است، سرزمین دلاوران
