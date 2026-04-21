وضعیت کیفیت هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم اعلام شد و ۴ منطقه در وضعیت قرمز قرار گرفتند. همزمان با نوسانات اقتصادی و بازار ارز، جزئیات جدیدی از خدمات عمومی منتشر شد.
بر اساس آخرین دادههای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، وضعیت تنفسی پایتخت در شرایط هشدار قرار گرفته و میانگین شاخص کیفیت هوا با رسیدن به عدد ۱۰۷، وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد. این وضعیت جوی که نتیجه انباشت آلایندههای جوی و عدم وزش باد موثر است، نگرانیهای جدی برای سلامت شهروندان ایجاد کرده است.
متخصصان سلامت و مسئولان بهداشت محیط تأکید دارند که در این شرایط، افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، سالمندان، کودکان و مادران باردار باید تا حد امکان از حضور در فضاهای باز خودداری کرده و فعالیتهای ورزشی و بدنی سنگین را به زمان دیگری موکول کنند. جزئیات دقیق ایستگاههای سنجش کیفیت هوا نشان میدهد که آلودگی در نقاط مختلف تهران به صورت یکنواخت نیست و برخی مناطق در وضعیت قرمز قرار دارند. هماکنون چهار ایستگاه سنجش کیفیت هوا شامل پارک سلامت در منطقه ۱۷ با شاخص ۱۶۵، پارک رازی در منطقه ۱۱ با شاخص ۱۵۹، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۵۶ و ایستگاه فرمانداری در منطقه ۲۰ با شاخص ۱۵۴، بیشترین میزان آلودگی را ثبت کردهاند که نشاندهنده وضعیت ناسالم برای تمامی شهروندان در این نقاط است. شاخص کیفیت هوا یا همان AQI که مقیاسی برای گزارش روزانه کیفیت هوا است، به ۶ دسته تقسیم میشود که وضعیت کنونی تهران در مرز میان گروههای حساس و ناسالم برای عموم در حرکت است و نیازمند مدیریت اضطراری منابع آلاینده توسط دستگاههای اجرایی میباشد. در کنار بحران آلودگی هوا، بررسی شاخصهای اقتصادی نیز نشاندهنده نوسانات قابلتوجه در بازار است. قیمت دلار، طلا و سکه در ظهر امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ با تغییرات محسوسی همراه بوده و دلار پس از روزها التهاب، سه پله سقوط را تجربه کرده است که این امر میتواند تا حدودی از فشارهای روانی بازار بکاهد. همزمان، موضوعاتی نظیر انتقاد رسانهها از محدودیتهای اینترنتی و بحث بر سر اینترنت طبقاتی که منتقدان آن را اینترنت رانتی مینامند، در کنار اخبار مربوط به جزئیات زمانبندی شارژ کالابرگهای الکترونیک بر اساس کد ملی، به مهمترین دغدغههای روزمره مردم تبدیل شده است. مجموعه این شرایط اقتصادی و محیطزیستی، مدیریت دقیقتر نهادهای حاکمیتی را برای کاهش فشار بر معیشت و سلامت عمومی مردم میطلبد تا از بروز آسیبهای بیشتر به بدنه جامعه در ایام پیش رو جلوگیری شود
